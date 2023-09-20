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55EJ5K Series

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

55EJ5K Series

55EJ5K-B

55EJ5K Series

OLED Signage 55EJ5K Front view with infill image

พื้นที่ศิลปะบนจอแสดงผล LG Wallpaper OLED Signage

ป้าย OLED แบบวอลล์เปเปอร์ที่มีความซับซ้อนนี้ให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ปกปิดการมีอยู่ของมันโดยให้กลมกลืนกับผนัง ต้องใช้พื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้ง ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการก่อสร้าง บรรยากาศหรูหราที่สร้างขึ้นด้วยป้ายนี้จะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้า ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นแขกวีไอพี

A display promoting a new product is installed in the store's window.

LG OLED Signage shows better contrast between black and white than ordinary LCD.
คุณภาพของภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

Absolute Black

LG OLED Signage มาพร้อมกับพิกเซลที่เปล่งแสงได้เองมากกว่า 8 ล้านพิกเซล ซึ่งสร้างสีดำสนิทโดยไม่มีการตกของแสงและให้คอนทราสต์ที่ไม่สิ้นสุด
LG OLED Signage has a variety of colors rather than LCD to express the object more vividly.
คุณภาพของภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

Rich Color

LG OLED Signage มอบความสมบูรณ์ของสีทุกสี ทำให้สีสันมีชีวิตชีวาด้วยความแม่นยำและความสดใสที่ยอดเยี่ยม
LG's OLED display is very slim and light with a depth of 4.9mm and a weight of 6.6kg.
สุดยอดความสง่างามของการออกแบบ

Splendid Design

เทคโนโลยี OLED ของ LG ปลดล็อกโลกใหม่แห่งความยืดหยุ่นในการออกแบบด้วยจอแสดงผลที่บางเฉียบและน้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อ ข้อดีของจอแสดงผล OLED มีมากมายตั้งแต่การติดตั้งที่ง่ายขึ้นไปจนถึงรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
The edge of the display on the wall is so thin that it looks as if content is playing directly from the wall.
สุดยอดความสง่างามของการออกแบบ

Hide in Plain Sight

ขอบที่บอบบางของวอลล์เปเปอร์ OLED กลมกลืนไปกับผนังโดยสิ้นเชิง ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเนื้อหากำลังเล่นอยู่ภายในผนังโดยตรง การผสมผสานและเพิ่มการออกแบบภายในที่หรูหรา วอลล์เปเปอร์ OLED เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอโฆษณาและข้อมูล
A large screen was made by tiling several screens.
ตระหนักถึงมุมมองที่สมจริง

N×N ขนาดหน้าจอที่ขยายได้

การเรียงหน้าจอในแนวนอนและแนวตั้งทำให้ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ หน้าจอขนาดใหญ่ที่กว้างขวางจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการดึงดูดผู้ชมด้วยการมอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำอย่างเหลือเชื่อ
Multiple displays are managed and monitored through LAN daisy chain.
ตระหนักถึงมุมมองที่สมจริง

การจัดการ LAN Daisy Chain

รองรับ LAN Daisy Chain ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการคำสั่งเพื่อควบคุมและตรวจสอบจอแสดงผลและแม้แต่อัปเดตเฟิร์มแวร์
EJ5G series has a front installation feature, making it easier to tile displays.
ติดตั้งง่าย

อุปกรณ์ยึดผนังที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการปูกระเบื้องอย่างง่าย

ขั้นตอนการติดตั้งโดยรวมของวอลล์เปเปอร์ OLED นั้นง่ายขึ้นมาก เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนังโดยเฉพาะเข้ากับผนังแล้ว ก็สามารถแขวนจอแสดงผลได้อย่างง่ายดาย การปูกระเบื้องวิดีโอวอลล์สะดวกยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการติดตั้งด้านหน้า ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเลื่อนด้านข้างแบบเดิม
Cables are so flexible that it is easily embedded in a wall or other structures.
ติดตั้งง่าย

Enhanced Flexibility of Cables

จากการพิจารณาสถานการณ์การใช้งานในเชิงลึก จึงมีการปรับปรุงความยืดหยุ่นของสายเคเบิลทั่วไปที่เชื่อมต่อจอแสดงผลกับกล่องป้าย สายเคเบิลใหม่เหล่านี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะฝังเข้ากับผนังหรือโครงสร้างอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
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สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก

สีขอบจอ

Black

ความกว้างของขอบจอ

Even Bezel : 0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B : 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)

ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)

1345 x 804 x 207mm

ที่จับ

NO

ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

ขนาดมอนิเตอร์พร้อมขาตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)

N/A

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

23.1Kg

อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA

N/A

น้ำหนัก (ส่วนหัว)

6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

น้ำหนัก (ส่วนหัว+ขาตั้ง)

N/A

ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

AC 100-240V~, 50/60Hz

ประเภทพลังงาน

Built-in Power

เสียง

ลำโพง (ในตัว)

NO

คุณสมบัติพิเศษ

ความเข้ากันได้ของ Overlay Touch

N/A

การป้องกันระบบไฟฟ้า

N/A

การปรับเทียบอัจฉริยะ

N/A

เอียง (ก้ม)

N/A

เอียง (เงย)

N/A

การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)

N/A

แสงแดดโดยตรง

N/A

ระดับ IP

N/A

อุปกรณ์เสริม

พื้นฐาน

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling / 2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea / M3xL5.5,8ea)

ตัวเลือก

NO

ภาษา

OSD

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ความเข้ากันได้ของ OPS

OPS Power ในตัว

N/A

ใช้งานร่วมกับ OPS Type

N/A

การรับรอง

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (สหรัฐฯ เท่านั้น)

NO

ERP / Energy Star

YES / NO

ความปลอดภัย

CB / NRTL

สภาวะแวดล้อม

ความชื้นในการทำงาน

10 % to 80 %

อุณหภูมิในการทำงาน

0 °C to 40 °C

การใช้พลังงาน

BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)

1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

DPM

0.5W

สูงสุด

318W

ปิดเครื่อง

0.5W

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ (70%)

N/A

เดิม

116W (IEC 62087)

แผง

อัตราส่วนกว้าง-ยาว

16:9

ประเภทแบ็กไลต์

OLED

ความสว่าง

150/400nit (APL 100%/25%)

ความลึกสี (จำนวนสี)

1.07 Billion colors

ช่วงสี

BT709 120%

อัตราส่วนคอนทราสต์

150,000:1

ไดนามิก CR

NO

อายุการใช้งาน

30,000Hrs (Typ.)

ความละเอียดเดิม

1920 x 1080 (FHD)

ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง/วัน)

18/7 (Moving Content Only)

เทคโนโลยีแผง

OLED

แนวตั้ง / แนวนอน

YES / YES

QWP (แผ่นเสี้ยวคลื่น)

N/A

อัตราการรีเฟรช

120Hz

เวลาตอบสนอง

1ms (G to G), 8ms (MPRT)

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)

55

การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)

Haze 0%

ความโปร่งใส

N/A

มุมการมอง (H x V)

178º x 178º

การเชื่อมต่อ

เสียงเข้า

NO

เสียงออก

YES

Daisy Chain

Input : HDMI, DP / Output : DP

DP เข้า

YES (HDCP 1.3)

DP ออก

YES

DVI-D เข้า

NO

ลำโพงภายนอก ออก

NO

HDMI เข้า

YES (1ea)

HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)

1.4

HDMI ออก

NO

IR เข้า

YES

IR ออก

YES (Sharing RS232C Out)

RGB เข้า

NO

RJ45(LAN) เข้า

YES (1ea)

RJ45(LAN) ออก

YES

RS232C เข้า

YES

RS232C ออก

YES

Touch USB

NO

USB เข้า

USB2.0 Type A (2ea)

ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์

Connected Care

YES

Mobile CMS

YES

Promota

NO

SuperSign Cloud

NO

SuperSign CMS

YES

SuperSign Control+

YES

SuperSign WB

YES

คุณสมบัติ - ฮาร์ดแวร์

เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (ไจโร)

NO

เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ

NO

เซ็นเซอร์ BLU

NO

เซ็นเซอร์วัดกระแส

NO

พัดลม (ในตัว)

NO

เซ็นเซอร์ความชื้น

NO

หน่วยความจำภายใน (eMMC)

16GB

การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง

NO

เซ็นเซอร์พิกเซล

NO

ไฟแสดงสถานะ

NO

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์

NO

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

YES

Wi-Fi/BT (ในตัว)

NO

คุณสมบัติ - ซอฟต์แวร์

กำหนด ID อัตโนมัติ

YES

ซิงค์แบ็คไลท์

NO

Beacon

NO

ภาพโลโก้ขณะบูต

NO

การชดเชยความสว่าง

NO

การรับรองของ Cisco

NO

Control Manager

YES

Crestron Connected

YES

การหมุนเวียนเอาต์พุตภายนอก

YES

เข้าแทนที่

YES

การเล่นแบบไม่มีช่องว่าง

YES

ตัวจัดการกลุ่ม

YES

HDMI-CEC

YES

วิธีการ ISM

YES

การกำหนดเวลาเนื้อหาในพื้นที่

YES

ซิงค์เครือข่ายเฉพาะที่

YES

พร้อมสำหรับเครือข่าย

NO

ไม่มีภาพสัญญาณ

NO

เวอร์ชั่น OS (webOS)

webOS 4.0

PBP

NO

PIP

NO

เล่นผ่าน URL

NO

โหมด PM

YES

Pro:Idiom

YES

ซิงค์ RS232C

YES

พลิกกลับการสแกน

YES

การหมุนหน้าจอ

YES

Screen Share

NO

การตั้งค่าการโคลนข้อมูล

YES

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SI

YES

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

NO

SNMP

YES

การส่งสถานะ

YES

การตั้งค่าโหมดไทล์

YES

USB เสียบพร้อมใช้

YES

แท็กวิดีโอ

YES (4 Video Tag)

Wake on LAN

YES

webRTC

NO

การตั้งค่า W/B ในระดับสีเทา

NO

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