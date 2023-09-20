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55EJ5K Series
พื้นที่ศิลปะบนจอแสดงผล LG Wallpaper OLED Signage
A display promoting a new product is installed in the store's window.
สเปคทั้งหมด
-
สีขอบจอ
-
Black
-
ความกว้างของขอบจอ
-
Even Bezel : 0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B : 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)
-
ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1345 x 804 x 207mm
-
ที่จับ
-
NO
-
ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)
-
ขนาดมอนิเตอร์พร้อมขาตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)
-
N/A
-
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
-
23.1Kg
-
อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA
-
N/A
-
น้ำหนัก (ส่วนหัว)
-
6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)
-
น้ำหนัก (ส่วนหัว+ขาตั้ง)
-
N/A
-
แหล่งจ่ายไฟ
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
ประเภทพลังงาน
-
Built-in Power
-
ลำโพง (ในตัว)
-
NO
-
ความเข้ากันได้ของ Overlay Touch
-
N/A
-
การป้องกันระบบไฟฟ้า
-
N/A
-
การปรับเทียบอัจฉริยะ
-
N/A
-
เอียง (ก้ม)
-
N/A
-
เอียง (เงย)
-
N/A
-
การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)
-
N/A
-
แสงแดดโดยตรง
-
N/A
-
ระดับ IP
-
N/A
-
พื้นฐาน
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling / 2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea / M3xL5.5,8ea)
-
ตัวเลือก
-
NO
-
OSD
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
-
OPS Power ในตัว
-
N/A
-
ใช้งานร่วมกับ OPS Type
-
N/A
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (สหรัฐฯ เท่านั้น)
-
NO
-
ERP / Energy Star
-
YES / NO
-
ความปลอดภัย
-
CB / NRTL
-
ความชื้นในการทำงาน
-
10 % to 80 %
-
อุณหภูมิในการทำงาน
-
0 °C to 40 °C
-
BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)
-
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
-
0.5W
-
สูงสุด
-
318W
-
ปิดเครื่อง
-
0.5W
-
ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ (70%)
-
N/A
-
เดิม
-
116W (IEC 62087)
-
อัตราส่วนกว้าง-ยาว
-
16:9
-
ประเภทแบ็กไลต์
-
OLED
-
ความสว่าง
-
150/400nit (APL 100%/25%)
-
ความลึกสี (จำนวนสี)
-
1.07 Billion colors
-
ช่วงสี
-
BT709 120%
-
อัตราส่วนคอนทราสต์
-
150,000:1
-
ไดนามิก CR
-
NO
-
อายุการใช้งาน
-
30,000Hrs (Typ.)
-
ความละเอียดเดิม
-
1920 x 1080 (FHD)
-
ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง/วัน)
-
18/7 (Moving Content Only)
-
เทคโนโลยีแผง
-
OLED
-
แนวตั้ง / แนวนอน
-
YES / YES
-
QWP (แผ่นเสี้ยวคลื่น)
-
N/A
-
อัตราการรีเฟรช
-
120Hz
-
เวลาตอบสนอง
-
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)
-
55
-
การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)
-
Haze 0%
-
ความโปร่งใส
-
N/A
-
มุมการมอง (H x V)
-
178º x 178º
-
เสียงเข้า
-
NO
-
เสียงออก
-
YES
-
Daisy Chain
-
Input : HDMI, DP / Output : DP
-
DP เข้า
-
YES (HDCP 1.3)
-
DP ออก
-
YES
-
DVI-D เข้า
-
NO
-
ลำโพงภายนอก ออก
-
NO
-
HDMI เข้า
-
YES (1ea)
-
HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)
-
1.4
-
HDMI ออก
-
NO
-
IR เข้า
-
YES
-
IR ออก
-
YES (Sharing RS232C Out)
-
RGB เข้า
-
NO
-
RJ45(LAN) เข้า
-
YES (1ea)
-
RJ45(LAN) ออก
-
YES
-
RS232C เข้า
-
YES
-
RS232C ออก
-
YES
-
Touch USB
-
NO
-
USB เข้า
-
USB2.0 Type A (2ea)
-
Connected Care
-
YES
-
Mobile CMS
-
YES
-
Promota
-
NO
-
SuperSign Cloud
-
NO
-
SuperSign CMS
-
YES
-
SuperSign Control+
-
YES
-
SuperSign WB
-
YES
-
เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (ไจโร)
-
NO
-
เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ
-
NO
-
เซ็นเซอร์ BLU
-
NO
-
เซ็นเซอร์วัดกระแส
-
NO
-
พัดลม (ในตัว)
-
NO
-
เซ็นเซอร์ความชื้น
-
NO
-
หน่วยความจำภายใน (eMMC)
-
16GB
-
การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง
-
NO
-
เซ็นเซอร์พิกเซล
-
NO
-
ไฟแสดงสถานะ
-
NO
-
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
-
NO
-
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
-
YES
-
Wi-Fi/BT (ในตัว)
-
NO
-
กำหนด ID อัตโนมัติ
-
YES
-
ซิงค์แบ็คไลท์
-
NO
-
Beacon
-
NO
-
ภาพโลโก้ขณะบูต
-
NO
-
การชดเชยความสว่าง
-
NO
-
การรับรองของ Cisco
-
NO
-
Control Manager
-
YES
-
Crestron Connected
-
YES
-
การหมุนเวียนเอาต์พุตภายนอก
-
YES
-
เข้าแทนที่
-
YES
-
การเล่นแบบไม่มีช่องว่าง
-
YES
-
ตัวจัดการกลุ่ม
-
YES
-
HDMI-CEC
-
YES
-
วิธีการ ISM
-
YES
-
การกำหนดเวลาเนื้อหาในพื้นที่
-
YES
-
ซิงค์เครือข่ายเฉพาะที่
-
YES
-
พร้อมสำหรับเครือข่าย
-
NO
-
ไม่มีภาพสัญญาณ
-
NO
-
เวอร์ชั่น OS (webOS)
-
webOS 4.0
-
PBP
-
NO
-
PIP
-
NO
-
เล่นผ่าน URL
-
NO
-
โหมด PM
-
YES
-
Pro:Idiom
-
YES
-
ซิงค์ RS232C
-
YES
-
พลิกกลับการสแกน
-
YES
-
การหมุนหน้าจอ
-
YES
-
Screen Share
-
NO
-
การตั้งค่าการโคลนข้อมูล
-
YES
-
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SI
-
YES
-
ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ
-
NO
-
SNMP
-
YES
-
การส่งสถานะ
-
YES
-
การตั้งค่าโหมดไทล์
-
YES
-
USB เสียบพร้อมใช้
-
YES
-
แท็กวิดีโอ
-
YES (4 Video Tag)
-
Wake on LAN
-
YES
-
webRTC
-
NO
-
การตั้งค่า W/B ในระดับสีเทา
-
NO
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
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ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
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