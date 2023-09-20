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Transparent OLED Signage

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

Transparent OLED Signage

55EW5TF-A

Transparent OLED Signage

ระดับใหม่ของการดูแบบทะลุปรุโปร่ง

ระดับใหม่ของการดูแบบทะลุปรุโปร่ง

OLED Touch Signage แบบโปร่งใสของ LG เพิ่มชีวิตชีวาให้กับทุกพื้นที่ กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างสวยงาม สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอของผู้ชม จึงรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะที่ต้องมีการโต้ตอบจากลูกค้า
ความโปร่งใสระดับสูง
คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

ความโปร่งใสระดับสูง

เทคโนโลยี OLED ของ LG ทำให้ Touch OLED Signage แบบโปร่งใส มีโครงสร้างที่เพรียวบางกว่า โดยไม่ต้องใช้ชุดไฟแบ็คไลท์หรือชั้นคริสตัลเหลว มีความโปร่งใสมากถึง 33% แม้กระทั่งเมื่อติดฟิล์มรองรับการสัมผัส P-Cap ซึ่งสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับจอ LCD แบบโปร่งใสทั่วไป (10%*)
* อ้างอิง WFB series ของ LG
สีที่แม่นยำและสวยสด
คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

สีที่แม่นยำและสวยสด

ด้วยพิกเซลแบบสว่างในตัว จอแสดงผลจึงมีสีสวยสดและอัตราส่วนคอนทราสต์สูง เมื่อจอแสดงผลมีลักษณะโปร่งใส ซึ่งทำให้เนื้อหาดูมีชีวิตชีวาในทุกมุมมอง และเนื้อหาผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวเป็นธรรมชาติ
ระบบสัมผัส P-Cap ที่ใช้งานง่าย
โซลูชั่นอเนกประสงค์

ระบบสัมผัส P-Cap ที่ใช้งานง่าย

ด้วยการติดตั้งฟิล์มเซ็นเซอร์การสัมผัส P-Cap ให้กับจอแสดงผล จะสามารถขยายขอบเขตการใช้งานในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการบริการโต้ตอบสำหรับลูกค้า ระบบสัมผัสแบบ P-Cap ให้การตอบสนองต่อการสัมผัสที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าแบบ IR ดังนั้นผู้ใช้จึงเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้อย่างเต็มที่ ไม่มีสะดุด โดยใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
กระจกเทมเปอร์นิรภัย
โซลูชั่นอเนกประสงค์

กระจกเทมเปอร์นิรภัย

การแตะจอแสดงผลโดยตรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือรอยขีดข่วน กระจกหน้าเทมเปอร์ช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์จากการกระแทกภายนอก และกระจกป้องกันการแตกได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอาการบาดเจ็บของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด

* กาวใส
กลมกลืนกับทุกพื้นที่

การออกแบบที่ขยายได้

OLED Touch Signage แบบโปร่งใสของ LG ได้รับการออกแบบมาเป็นจอแสดงผลกึ่งประกอบ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและพื้นที่ที่มีอยู่ของคุณได้ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายของการติดตั้ง* จึงช่วยให้กลมกลืนเข้ากับทุกพื้นที่การติดตั้งได้อย่างลงตัว

การออกแบบที่ขยายได้

* LG ไม่ได้จัดหารอุปกรณ์เสริมการติดตั้ง

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

AC 100-240V~, 50/60Hz

ประเภทพลังงาน

Built-in Power

เสียง

ลำโพง (ในตัว)

NO

คุณสมบัติพิเศษ

ความเข้ากันได้ของ Overlay Touch

N/A

การป้องกันระบบไฟฟ้า

N/A

การปรับเทียบอัจฉริยะ

N/A

เอียง (ก้ม)

N/A

เอียง (เงย)

N/A

การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)

N/A

แสงแดดโดยตรง

N/A

ระดับ IP

N/A

อุปกรณ์เสริม

พื้นฐาน

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), HDMI Cable(3M), Micro to A type USB cable(1.8M for connection between Touch and Signage box), A to B type USB cable(Touch out), Tape(10ea for Cabling / 10ea EMI gasket tape), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, Touch Cable Holder 2ea

ตัวเลือก

NO

ภาษา

OSD

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก

สีขอบจอ

Matt Silver

ความกว้างของขอบจอ

T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/144.5mm

ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)

1345 x 945 x 207mm

ที่จับ

NO

ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

1225.5 x 832.9 x 7.0mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

ขนาดมอนิเตอร์พร้อมขาตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)

N/A

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

23.1Kg

อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA

N/A

น้ำหนัก (ส่วนหัว)

14.6Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

น้ำหนัก (ส่วนหัว+ขาตั้ง)

N/A

สภาวะแวดล้อม

ความชื้นในการทำงาน

10 % to 80 %

อุณหภูมิในการทำงาน

0 °C to 40 °C

ความเข้ากันได้ของ OPS

OPS Power ในตัว

N/A

ใช้งานร่วมกับ OPS Type

N/A

การรับรอง

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (สหรัฐฯ เท่านั้น)

NO

ERP / Energy Star

YES / NO

ความปลอดภัย

CB / NRTL

คุณสมบัติเฉพาะ - ระบบสัมผัส

ความแม่นยำ (ทั่วไป)

3.5mm

ขนาดวัตถุที่ใช้ได้สำหรับการสัมผัส

Ø12 mm ↑

อินเทอร์เฟซ

USB2.0

จุด Multi Touch

Max. 10 Points

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

Windows 7 Professional, Windows 8.1, Windows 10

ความหนาของกระจกนิรภัย

3mm (Anti-Reflective / Anti-Finger print)

การส่งผ่านของกระจกนิรภัย

84% (Typ.)

เวลาตอบสนอง (แอพ 'Paint' บนพีซี Windows 10)

120ms ↓

การใช้พลังงาน

BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)

853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)

DPM

0.5W

สูงสุด

280W

ปิดเครื่อง

0.5W

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ (70%)

N/A

เดิม

171W (IEC 62087)

กระจกนิรภัย

ป้องกันแสงสะท้อน

YES

ระดับการป้องกัน

N/A

ความต้านทานอินฟราเรด (IR)

N/A

กันกระแทก

YES

เสริมความแข็งแกร่งด้วยเทมเปอร์ / เคมี

Chemical strengthening

ความหนา

3mm

แผง

อัตราส่วนกว้าง-ยาว

16:9

ประเภทแบ็กไลต์

OLED

ความสว่าง

150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)

ความลึกสี (จำนวนสี)

1.07 Billion colors

ช่วงสี

BT709 120%

อัตราส่วนคอนทราสต์

150,000:1

ไดนามิก CR

NO

อายุการใช้งาน

30,000Hrs (Typ.)

ความละเอียดเดิม

1920 x 1080 (FHD)

ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง/วัน)

18/7 (Moving Content Only)

เทคโนโลยีแผง

OLED

แนวตั้ง / แนวนอน

YES / YES

QWP (แผ่นเสี้ยวคลื่น)

N/A

อัตราการรีเฟรช

120Hz

เวลาตอบสนอง

1ms (G to G), 8ms (MPRT)

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)

55

การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)

Haze 3% (SET)

ความโปร่งใส

33% (SET)

มุมการมอง (H x V)

178º x 178º

การเชื่อมต่อ

เสียงเข้า

NO

เสียงออก

YES

Daisy Chain

NO

DP เข้า

YES (HDCP 1.3)

DP ออก

YES

DVI-D เข้า

NO

ลำโพงภายนอก ออก

NO

HDMI เข้า

YES (1ea)

HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)

1.4

HDMI ออก

NO

IR เข้า

YES

IR ออก

YES (Sharing RS232C Out)

RGB เข้า

NO

RJ45(LAN) เข้า

YES (1ea)

RJ45(LAN) ออก

YES

RS232C เข้า

YES

RS232C ออก

YES

Touch USB

USB2.0 Type B (1ea)

USB เข้า

USB2.0 Type A (2ea)

ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์

Connected Care

YES

Mobile CMS

YES

Promota

NO

SuperSign Cloud

NO

SuperSign CMS

YES

SuperSign Control+

YES

SuperSign WB

NO

คุณสมบัติ - ฮาร์ดแวร์

เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (ไจโร)

NO

เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ

NO

เซ็นเซอร์ BLU

NO

เซ็นเซอร์วัดกระแส

NO

พัดลม (ในตัว)

YES

เซ็นเซอร์ความชื้น

NO

หน่วยความจำภายใน (eMMC)

16GB

การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง

NO

เซ็นเซอร์พิกเซล

NO

ไฟแสดงสถานะ

NO

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์

NO

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

YES

Wi-Fi/BT (ในตัว)

NO

คุณสมบัติ - ซอฟต์แวร์

กำหนด ID อัตโนมัติ

YES

ซิงค์แบ็คไลท์

NO

Beacon

NO

ภาพโลโก้ขณะบูต

NO

การชดเชยความสว่าง

NO

การรับรองของ Cisco

NO

Control Manager

YES

Crestron Connected

YES

การหมุนเวียนเอาต์พุตภายนอก

NO

เข้าแทนที่

YES

การเล่นแบบไม่มีช่องว่าง

YES

ตัวจัดการกลุ่ม

YES

HDMI-CEC

YES

วิธีการ ISM

YES

การกำหนดเวลาเนื้อหาในพื้นที่

YES

ซิงค์เครือข่ายเฉพาะที่

NO

พร้อมสำหรับเครือข่าย

NO

ไม่มีภาพสัญญาณ

NO

เวอร์ชั่น OS (webOS)

webOS 4.0

PBP

NO

PIP

NO

เล่นผ่าน URL

NO

โหมด PM

YES

Pro:Idiom

YES

ซิงค์ RS232C

NO

พลิกกลับการสแกน

NO

การหมุนหน้าจอ

YES

Screen Share

NO

การตั้งค่าการโคลนข้อมูล

YES

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SI

YES

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

NO

SNMP

YES

การส่งสถานะ

YES

การตั้งค่าโหมดไทล์

NO

USB เสียบพร้อมใช้

YES

แท็กวิดีโอ

YES (4 Video Tag)

Wake on LAN

YES

webRTC

NO

การตั้งค่า W/B ในระดับสีเทา

NO

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