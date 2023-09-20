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UltraFine Display OLED Pro
UltraFine Display OLED Pro
รางวัล Reddot Winner 2021
OLED ที่มีสีแม่นยำ, ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณ
ผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำงานแก้ไขวิดีโอโดยใช้ 65EP5G สองจอที่ติดตั้งบนผนังและโต๊ะในสถานที่ทำงานของเขา
*65 Inch (65EP5G)
*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
สีแม่นยำด้วยหน้าจอ Wide OLED
65EP5G สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบสีของ SDR และ HDR ในหนึ่งหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน
*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
สเปคทั้งหมด
-
แหล่งจ่ายไฟ
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
ประเภทพลังงาน
-
Built-in Power
-
ลำโพง (ในตัว)
-
NO
-
พื้นฐาน
-
Remote Controller(include battery 2ea), IG(Installation Guide), Regulation Book
-
ตัวเลือก
-
NO
-
ความเข้ากันได้ของ Overlay Touch
-
N/A
-
การป้องกันระบบไฟฟ้า
-
N/A
-
การปรับเทียบอัจฉริยะ
-
N/A
-
เอียง (ก้ม)
-
N/A
-
เอียง (เงย)
-
N/A
-
การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)
-
YES
-
แสงแดดโดยตรง
-
N/A
-
ระดับ IP
-
N/A
-
OSD
-
English, Korean
-
สีขอบจอ
-
Black
-
ความกว้างของขอบจอ
-
T/R/L/B : 2.0/2.0/2.0/2.0mm (Off Bezel) T/R/L/B : 8.7/8.9/8.9/11.6mm (On Bezel)
-
ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1670 x 1108 x 200mm
-
ที่จับ
-
YES
-
ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1446.3 x 823.8 x 49mm (without Control Box) 1446.3 x 853.8 x 56.5mm (with Control Box)
-
ขนาดมอนิเตอร์พร้อมขาตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)
-
1446.3 x 896.5 x 272mm
-
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
-
45.5Kg
-
อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA
-
300 x 300 mm
-
น้ำหนัก (ส่วนหัว)
-
31Kg
-
น้ำหนัก (ส่วนหัว+ขาตั้ง)
-
35Kg
-
ความชื้นในการทำงาน
-
10 % to 80 %
-
อุณหภูมิในการทำงาน
-
0 °C to 40 °C
-
OPS Power ในตัว
-
N/A
-
ใช้งานร่วมกับ OPS Type
-
N/A
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (สหรัฐฯ เท่านั้น)
-
NO
-
ERP / Energy Star
-
YES / NO
-
ความปลอดภัย
-
CB / NRTL
-
BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)
-
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
-
N/A
-
สูงสุด
-
470W
-
ปิดเครื่อง
-
0.5W
-
ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ (70%)
-
N/A
-
เดิม
-
139W (IEC 62087)
-
REF(Gen-Lock) เข้า
-
YES
-
RJ45(GPI Remote) เข้า
-
YES
-
RJ45(GPI Remote) ออก
-
YES
-
SDI เข้า
-
YES (4ea)
-
SDI ออก
-
YES (4ea)
-
SFP+ เข้า
-
YES
-
อัตราส่วนกว้าง-ยาว
-
16:9
-
ประเภทแบ็กไลต์
-
OLED
-
ความสว่าง
-
1000/900/500/180nit (APL 3%/10%/25%/100%)
-
ความลึกสี (จำนวนสี)
-
1.07 Billion colors
-
ช่วงสี
-
DCI-P3 99%
-
อัตราส่วนคอนทราสต์
-
1,850,000:1
-
ไดนามิก CR
-
NO
-
อายุการใช้งาน
-
30,000Hrs (Typ.)
-
ความละเอียดเดิม
-
3840 x 2160 (UHD)
-
เทคโนโลยีแผง
-
OLED
-
แนวตั้ง / แนวนอน
-
NO / YES
-
QWP (แผ่นเสี้ยวคลื่น)
-
N/A
-
อัตราการรีเฟรช
-
120Hz
-
เวลาตอบสนอง
-
0.1ms (G to G)
-
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)
-
65
-
การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)
-
Haze 0%
-
ความโปร่งใส
-
N/A
-
มุมการมอง (H x V)
-
178º x 178º
-
เสียงเข้า
-
NO
-
เสียงออก
-
YES
-
Daisy Chain
-
NO
-
DP เข้า
-
NO
-
DP ออก
-
NO
-
DVI-D เข้า
-
NO
-
ลำโพงภายนอก ออก
-
NO
-
HDMI เข้า
-
YES (2ea)
-
HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)
-
2.2/1.4
-
HDMI ออก
-
NO
-
IR เข้า
-
NO
-
IR ออก
-
NO
-
RGB เข้า
-
NO
-
RJ45(LAN) เข้า
-
YES (1ea)
-
RJ45(LAN) ออก
-
NO
-
RS232C เข้า
-
YES
-
RS232C ออก
-
NO
-
Touch USB
-
NO
-
USB เข้า
-
USB2.0 Type A (1ea)
-
Connected Care
-
NO
-
Mobile CMS
-
NO
-
Promota
-
NO
-
SuperSign Cloud
-
NO
-
SuperSign CMS
-
NO
-
SuperSign Control+
-
NO
-
SuperSign WB
-
YES
-
เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (ไจโร)
-
NO
-
เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ
-
NO
-
เซ็นเซอร์ BLU
-
NO
-
เซ็นเซอร์วัดกระแส
-
NO
-
พัดลม (ในตัว)
-
NO
-
เซ็นเซอร์ความชื้น
-
NO
-
หน่วยความจำภายใน (eMMC)
-
8GB
-
การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง
-
YES
-
เซ็นเซอร์พิกเซล
-
NO
-
ไฟแสดงสถานะ
-
YES
-
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
-
NO
-
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
-
YES
-
Wi-Fi/BT (ในตัว)
-
NO
-
การปรับเทียบของบุคคลที่ 3 ความเข้ากันได้ของ SW
-
CalMAN - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
-
AFD (Active Format Description)
-
NO
-
อัตราส่วนกว้าง-ยาว
-
Auto, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1:1
-
เสียง - Dolby Atmos
-
YES
-
เสียง - เครื่องวัดระดับ
-
YES
-
เสียง - โหมดเสียง
-
NO
-
เสียง - การเลือกแหล่ง
-
YES
-
SW การปรับเทียบ
-
SuperSign WB - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
-
คำบรรยายภาพ
-
YES
-
การปรับสี
-
OLED Light, Brightness, Contrast, Chroma, Sharpness, Tint, White Balance Control
-
อุณหภูมิสี
-
VAR Temp/9300K/6500K/5400K/3200K/D65(6504K)/C(6774K)/D-Cinema(6302K)
-
รูปแบบไฟล์ Custom 3D LUT (ผ่าน USB)
-
NO
-
DeltaE < 2
-
YES
-
EOTF(Electro-Optical Transfer Function)
-
Auto/User/1.9/2.2/2.4/2.6/SDR(Calibration)/ST.2084 PQ/BT.2100 HLG/HDR(Calibration)
-
การรับรอง Eyesafe
-
YES
-
สีเท็จ
-
NO
-
ปุ่มฟังก์ชั่น
-
YES
-
ขอบเขตสี
-
HDR Gamut / SDR Gamut
-
Genlock
-
YES
-
การควบคุม GPI (General Purpose Interface)
-
YES
-
การตรวจสอบ HDR/SDR
-
YES
-
รูปแบบสัญญาณภายใน
-
YES
-
LG Connect
-
YES
-
เครื่องหมาย
-
YES
-
เครื่องหมาย - เครื่องหมายตรงกลาง
-
YES
-
เครื่องหมาย - พื้นที่ปลอดภัย
-
YES
-
Mastering Peak
-
YES
-
โมโน/สีฟ้าเท่านั้น
-
YES
-
การตั้งค่าแผง OLED (สำหรับการป้องกันภาพตกค้าง)
-
TPC Auto-dimming (Temporal Peak Luminance Control), Pixel Refresher, Screen Shift, Logo Luminance Adjustment, GSR Auto dimming (Global Sticky Reduction), CPC (Convex Power Control)
-
โอเวอร์สแกน
-
Zero Scan, Over Scan, Under Scan
-
Peaking Filter (ระบบช่วยโฟกัสของกล้อง)
-
NO
-
โหลด / บันทึกโปรไฟล์
-
YES
-
R/G/B Gain
-
-768~255
-
รูปแบบสี SDI
-
Auto, RGB444, YCbCr444, YCbCr422
-
รองรับ Web API
-
YES
-
ลงคะแนน
-
YES
-
รหัสเวลา
-
YES
-
เมทริกซ์การถ่ายโอน
-
YES
-
UMD (Under Monitor Display)
-
YES
-
การวิเคราะห์วิดีโอ - ขอบเขตเวกเตอร์
-
YES
-
การวิเคราะห์วิดีโอ - รูปคลื่น
-
YES
-
ช่วงวิดีโอ
-
NO
-
VPID
-
YES
-
ซูม
-
x2~x5
-
วิธีการ ISM
-
YES
-
เวอร์ชั่น OS (webOS)
-
webOS 5.0
-
PBP
-
YES (2PBP)
-
PIP
-
YES
-
คู่มือและซอฟแวร์
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