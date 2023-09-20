About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UltraFine Display OLED Pro

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

UltraFine Display OLED Pro

65EP5G-B

UltraFine Display OLED Pro

65EP5G-B

รางวัล Reddot Winner 2021

จอแสดงผล UltraFine Display OLED Pro ของ LG

OLED ที่มีสีแม่นยำ, ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การทำงานของคุณด้วยจอมินิเตอร์มืออาชีพ 65EP5G OLED ของ LG ที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนสร้างกระแสงานในการผลิตเนื้อหา หลังการผลิต และการจัดจำหน่าย รุ่น 65EP5G เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในแบบฉบับจอแสดงผล OLED ของ LG ที่ได้รับรางวัลTechnology and Engineering Emmy® และผสมผสานคุณสมบัติเพิ่มเติมและฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการทำงานแบบมืออาชีพ

ผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำงานแก้ไขวิดีโอโดยใช้ 65EP5G สองจอที่ติดตั้งบนผนังและโต๊ะในสถานที่ทำงานของเขา

*65 Inch (65EP5G)
*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

สีแม่นยำด้วยหน้าจอ Wide OLED

ฟังก์ชันการปรับเทียบขั้นสูงช่วยให้จอแสดงผลมีประสิทธิภาพอ้างอิงในระดับที่มีคุณภาพซึ่งจัดว่าเป็นซอฟต์แวร์ทรัพย์สินของ LG (SuperSign สำหรับสมดุลแสงสีขาว) รองรับฮาร์ดแวร์ 1D & 3D LUT ที่สามารถโปรแกรมได้และโปรไฟล์สีแม่นยำต่าง ๆ สำหรับการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วระหว่างโหมดปรับเทียบ

65EP5G สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบสีของ SDR และ HDR ในหนึ่งหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน

*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

65EP5G ที่ติดตั้งมาพร้อมอินเตอร์เฟซแจ็ค เช่น SDI, Genlock และ IP(SFP

อินเตอร์เฟซ I/O ที่หลากหลาย

มีความหลากหลายของอินเตอร์เฟซอินพุต รวมถึง HDMI, quad loop-thru SDI (BNC), IP (SFP & RJ45) รูปแบบ IP ที่รองรับ ประกอบด้วย ST-2110 และ ST-2022-6 นอกจากนี้ อินเตอร์เฟซที่มี คืออินพุต Genlock สำหรับการใช้งานในการแพร่ภาพและแอปพลิเคชันผลิตผลงานเสมือนจริง

*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

การติดตั้งที่ง่ายดายผ่านแผงควบคุมที่ติดตั้งมาพร้อมกับฟังก์ชันต่าง ๆ อย่าง APL, TALLY, ปุ่มฟังก์ชัน, ไฟฟ้า และปุ่มโปรไฟล์ที่สามารถใช้ทางลัดแบบกำหนดเองได้ 10 แบบ

ฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบาย

แผงควบคุมมีทางลัดไปยังฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย และโปรไฟล์ที่มีการตั้งค่ามอนิเตอร์ต่าง ๆ และตัวเลือกคุณภาพรูปภาพ นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ในหน้าจอต่าง ๆ ยังสามารถใช้งานได้ใน Markers, Zoom, Audio Level Meters และ Waveform & Vector Scopes

*รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

AC 100-240V~, 50/60Hz

ประเภทพลังงาน

Built-in Power

เสียง

ลำโพง (ในตัว)

NO

อุปกรณ์เสริม

พื้นฐาน

Remote Controller(include battery 2ea), IG(Installation Guide), Regulation Book

ตัวเลือก

NO

คุณสมบัติพิเศษ

ความเข้ากันได้ของ Overlay Touch

N/A

การป้องกันระบบไฟฟ้า

N/A

การปรับเทียบอัจฉริยะ

N/A

เอียง (ก้ม)

N/A

เอียง (เงย)

N/A

การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)

YES

แสงแดดโดยตรง

N/A

ระดับ IP

N/A

ภาษา

OSD

English, Korean

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก

สีขอบจอ

Black

ความกว้างของขอบจอ

T/R/L/B : 2.0/2.0/2.0/2.0mm (Off Bezel) T/R/L/B : 8.7/8.9/8.9/11.6mm (On Bezel)

ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)

1670 x 1108 x 200mm

ที่จับ

YES

ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

1446.3 x 823.8 x 49mm (without Control Box) 1446.3 x 853.8 x 56.5mm (with Control Box)

ขนาดมอนิเตอร์พร้อมขาตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)

1446.3 x 896.5 x 272mm

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

45.5Kg

อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA

300 x 300 mm

น้ำหนัก (ส่วนหัว)

31Kg

น้ำหนัก (ส่วนหัว+ขาตั้ง)

35Kg

สภาวะแวดล้อม

ความชื้นในการทำงาน

10 % to 80 %

อุณหภูมิในการทำงาน

0 °C to 40 °C

ความเข้ากันได้ของ OPS

OPS Power ในตัว

N/A

ใช้งานร่วมกับ OPS Type

N/A

การรับรอง

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (สหรัฐฯ เท่านั้น)

NO

ERP / Energy Star

YES / NO

ความปลอดภัย

CB / NRTL

การใช้พลังงาน

BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)

1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

DPM

N/A

สูงสุด

470W

ปิดเครื่อง

0.5W

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ (70%)

N/A

เดิม

139W (IEC 62087)

การเชื่อมต่อ (เฉพาะ OLED PRO)

REF(Gen-Lock) เข้า

YES

RJ45(GPI Remote) เข้า

YES

RJ45(GPI Remote) ออก

YES

SDI เข้า

YES (4ea)

SDI ออก

YES (4ea)

SFP+ เข้า

YES

แผง

อัตราส่วนกว้าง-ยาว

16:9

ประเภทแบ็กไลต์

OLED

ความสว่าง

1000/900/500/180nit (APL 3%/10%/25%/100%)

ความลึกสี (จำนวนสี)

1.07 Billion colors

ช่วงสี

DCI-P3 99%

อัตราส่วนคอนทราสต์

1,850,000:1

ไดนามิก CR

NO

อายุการใช้งาน

30,000Hrs (Typ.)

ความละเอียดเดิม

3840 x 2160 (UHD)

เทคโนโลยีแผง

OLED

แนวตั้ง / แนวนอน

NO / YES

QWP (แผ่นเสี้ยวคลื่น)

N/A

อัตราการรีเฟรช

120Hz

เวลาตอบสนอง

0.1ms (G to G)

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)

65

การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)

Haze 0%

ความโปร่งใส

N/A

มุมการมอง (H x V)

178º x 178º

การเชื่อมต่อ

เสียงเข้า

NO

เสียงออก

YES

Daisy Chain

NO

DP เข้า

NO

DP ออก

NO

DVI-D เข้า

NO

ลำโพงภายนอก ออก

NO

HDMI เข้า

YES (2ea)

HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)

2.2/1.4

HDMI ออก

NO

IR เข้า

NO

IR ออก

NO

RGB เข้า

NO

RJ45(LAN) เข้า

YES (1ea)

RJ45(LAN) ออก

NO

RS232C เข้า

YES

RS232C ออก

NO

Touch USB

NO

USB เข้า

USB2.0 Type A (1ea)

ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์

Connected Care

NO

Mobile CMS

NO

Promota

NO

SuperSign Cloud

NO

SuperSign CMS

NO

SuperSign Control+

NO

SuperSign WB

YES

คุณสมบัติ - ฮาร์ดแวร์

เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (ไจโร)

NO

เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ

NO

เซ็นเซอร์ BLU

NO

เซ็นเซอร์วัดกระแส

NO

พัดลม (ในตัว)

NO

เซ็นเซอร์ความชื้น

NO

หน่วยความจำภายใน (eMMC)

8GB

การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง

YES

เซ็นเซอร์พิกเซล

NO

ไฟแสดงสถานะ

YES

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์

NO

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

YES

Wi-Fi/BT (ในตัว)

NO

คุณสมบัติเฉพาะ - OLED PRO

การปรับเทียบของบุคคลที่ 3 ความเข้ากันได้ของ SW

CalMAN - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1

AFD (Active Format Description)

NO

อัตราส่วนกว้าง-ยาว

Auto, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1:1

เสียง - Dolby Atmos

YES

เสียง - เครื่องวัดระดับ

YES

เสียง - โหมดเสียง

NO

เสียง - การเลือกแหล่ง

YES

SW การปรับเทียบ

SuperSign WB - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1

คำบรรยายภาพ

YES

การปรับสี

OLED Light, Brightness, Contrast, Chroma, Sharpness, Tint, White Balance Control

อุณหภูมิสี

VAR Temp/9300K/6500K/5400K/3200K/D65(6504K)/C(6774K)/D-Cinema(6302K)

รูปแบบไฟล์ Custom 3D LUT (ผ่าน USB)

NO

DeltaE < 2

YES

EOTF(Electro-Optical Transfer Function)

Auto/User/1.9/2.2/2.4/2.6/SDR(Calibration)/ST.2084 PQ/BT.2100 HLG/HDR(Calibration)

การรับรอง Eyesafe

YES

สีเท็จ

NO

ปุ่มฟังก์ชั่น

YES

ขอบเขตสี

HDR Gamut / SDR Gamut

Genlock

YES

การควบคุม GPI (General Purpose Interface)

YES

การตรวจสอบ HDR/SDR

YES

รูปแบบสัญญาณภายใน

YES

LG Connect

YES

เครื่องหมาย

YES

เครื่องหมาย - เครื่องหมายตรงกลาง

YES

เครื่องหมาย - พื้นที่ปลอดภัย

YES

Mastering Peak

YES

โมโน/สีฟ้าเท่านั้น

YES

การตั้งค่าแผง OLED (สำหรับการป้องกันภาพตกค้าง)

TPC Auto-dimming (Temporal Peak Luminance Control), Pixel Refresher, Screen Shift, Logo Luminance Adjustment, GSR Auto dimming (Global Sticky Reduction), CPC (Convex Power Control)

โอเวอร์สแกน

Zero Scan, Over Scan, Under Scan

Peaking Filter (ระบบช่วยโฟกัสของกล้อง)

NO

โหลด / บันทึกโปรไฟล์

YES

R/G/B Gain

-768~255

รูปแบบสี SDI

Auto, RGB444, YCbCr444, YCbCr422

รองรับ Web API

YES

ลงคะแนน

YES

รหัสเวลา

YES

เมทริกซ์การถ่ายโอน

YES

UMD (Under Monitor Display)

YES

การวิเคราะห์วิดีโอ - ขอบเขตเวกเตอร์

YES

การวิเคราะห์วิดีโอ - รูปคลื่น

YES

ช่วงวิดีโอ

NO

VPID

YES

ซูม

x2~x5

คุณสมบัติ - ซอฟต์แวร์

วิธีการ ISM

YES

เวอร์ชั่น OS (webOS)

webOS 5.0

PBP

YES (2PBP)

PIP

YES

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

หากต้องการเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ LG B2B Partner Portal.