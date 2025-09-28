Skip to ContentSkip to Accessibility Help
รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องปรับอากาศติดผนัง (พร้อมที่แขวน)

AKB74675304
15 degree side view
front view
rear view
component view
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • รีโมทคอนโทรลแท้สำหรับเครื่องปรับอากาศ LG
  • ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส มอบความสะดวกสบายให้กับพื้นที่ของคุณด้วยการควบคุมจากระยะไกลที่ง่ายดาย
  • ไม่รวมแบตเตอรี่

สรุป

ขนาด

AKB74675304

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    รีโมทคอนโทรล: 89, ที่ใส่: 16

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    รีโมทคอนโทรล: 50 x 153 x 25, ที่ใส่: 60 x 60 x 32

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    รีโมทคอนโทรล

  • ส่วนประกอบ

    รีโมทคอนโทรล, ที่ใส่

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AKB74675304

