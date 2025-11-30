About Cookies on This Site

ไส้กรอง ของเครื่องฟอกอากาศ PuriCare 360° Air Purifier

ไส้กรอง ของเครื่องฟอกอากาศ PuriCare 360° Air Purifier

ADQ75801766
15 degree side view
front view
side view
top view
component view
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ไส้กรองเครื่องกรองอากาศ LG ของแท้
  • ช่วยกรองกลิ่น และมลพิษที่เป็นอันตราย เพื่ออากาศที่สดชื่นยิ่งขึ้น
  • ดักจับทั้งอนุภาคขนาดเล็กละเอียดและขนาดใหญ่ มาพร้อมชั้นถ่านกัมมันต์สำหรับช่วยขจัดกลิ่น
AS10GDSH0.ABAE
AS10GDWH0.ABAE
AS65GDSH0.ABAE
AS65GDWH0.ABAE
AS65GDWX0.ABAE

ตำแหน่งติดตั้ง

This is the filter mounting locations for the dual model and the single model

* ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์

* สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการเปลี่ยน

คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

Hold the top of the rear cover of the product and pull it slightly to achieve separation.

• ‘PM1.0&GAS SENSOR SYSTEM’ is marked on the rear cover of the product.

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

Remove the vinyl.

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งไส้กรองเข้าไปในเครื่องโดยหงายด้านที่มีที่จับตัวกรองขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

นำส่วนยึดที่ด้านล่างฝาครอบใส่เข้าไปในร่องสำหรับยึดที่ด้านล่างของเครื่อง แล้วปิดฝาครอบ

ขั้นตอนที่ 4

* รูปภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า

สรุป

พิมพ์

ขนาด

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)

    28.8

  • ความยาว (ซม.)

    18.3

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    940

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ตัวกรอง

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    ADQ75801766

