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LG สายต่อท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องล้างจาน
LG สายต่อท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG สายต่อท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องล้างจาน
- เนื่องจากเป็นท่อต่อขยาย จะต้องเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำมาตรฐานเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
- ออกแบบมาเพื่อขยายระยะระบายน้ำในการติดตั้งเครื่องล้างจาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการใช้
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
สายต่อท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องล้างจาน
①: เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์นี้เข้ากับข้อต่อปลายของสายยางผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
②: ติดตั้งขั้วต่อนี้โดยหันหน้าไปทางท่อระบายน้ำ
* ผลิตภัณฑ์นี้เป็นท่อต่อและประกอบด้วยท่อเดี่ยว
* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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