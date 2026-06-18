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LG ตัวกรองสแตนเลสเครื่องล้างจาน

LG ตัวกรองสแตนเลสเครื่องล้างจาน

MDJ64544303
มุมมองด้านหน้าของ LG ตัวกรองสแตนเลสเครื่องล้างจาน MDJ64544303
Top view
Bottom view
มุมมองด้านหน้าของ LG ตัวกรองสแตนเลสเครื่องล้างจาน MDJ64544303
Top view
Bottom view

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • LG ตัวกรองสแตนเลสเครื่องล้างจาน

ตำแหน่งการติดตั้ง

ตัวกรองสแตนเลสอยู่ใต้ชั้นวางด้านล่าง

ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีทำความสะอาด

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

ตัวกรองสแตนเลสอยู่ใต้ชั้นวางด้านล่าง

* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

สรุป

พิมพ์

ขนาด

mdj64544303

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    81

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    265 x 160 x 18

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ตัวกรอง

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    MDJ64544303

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