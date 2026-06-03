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LG กรวยเติมเกลือเครื่องล้างจาน
LG กรวยเติมเกลือเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG กรวยเติมเกลือเครื่องล้างจาน
- ลดปริมาณเกลือที่เสียไประหว่างการใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด
ตำแหน่งการติดตั้ง
* ตำแหน่งการติดตั้งที่แท้จริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์. สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการใช้
1. ถอดตะแกรงด้านล่างออก และถอดฝาของเครื่องจ่ายเกลือที่อยู่ด้านซ้ายของตัวกรองออก
2. ก่อนใช้งานเครื่องครั้งแรกจำเป็นต้องเทเกลือล้างจาน 1 กิโลกรัม และน้ำ 1 ลิตร พร้อมๆ กัน หากต้องการใช้ระบบละลายน้ำ เมื่อเติมเกลือ ให้ใช้กรวย โปรดดูส่วนก่อนใช้งาน
3. ปิดฝาให้แน่น
4. รันโปรแกรม Rinse โดยไม่ต้องใช้จาน
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
13.6
ความยาว (ซม.)
10.3
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
40
ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขชิ้นส่วน
3016ED3001A
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