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แขนฉีดน้ำหัวเสปรย์ในเครื่องล้างจาน LG

แขนฉีดน้ำหัวเสปรย์ในเครื่องล้างจาน LG

AGM30057109
มุมมองด้านหน้าของ แขนฉีดน้ำหัวเสปรย์ในเครื่องล้างจาน LG AGM30057109
Top view
Bottom view
Side View
มุมมองด้านหน้าของ แขนฉีดน้ำหัวเสปรย์ในเครื่องล้างจาน LG AGM30057109
Top view
Bottom view
Side View

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • แขนฉีดน้ำหัวเสปรย์ในเครื่องล้างจาน LG

ตำแหน่งติดตั้ง

แขนสเปรย์อยู่ใต้ตะแกรงด้านบน

ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* All product images are photo cuts and may differ from the actual product. Product color may vary depending on monitor resolution, brightness settings, and computer specifications.

* The performance of the product may vary depending on the usage environment, and availability may vary by store.

สรุป

พิมพ์

ขนาด

agm30057109

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    168

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    460 x 75 x 30

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    หัวฉีดน้ำ

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AGM30057109

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