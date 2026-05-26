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LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการใช้
|สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
การใช้ที่ใส่มีด/กรรไกร
|- สามารถใช้ที่ใส่มีด/กรรไกรเพื่อใส่อุปกรณ์ทำครัวที่คมได้อย่างปลอดภัย
- ใส่เฉพาะมีดหรือกรรไกรที่มีรูปร่างมาตรฐานเท่านั้น
- ดันมีดเข้าไปในที่ยึดจนสุดเพื่อให้มีดอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดไม่สัมผัสกับฐานเครื่องล้างจานหรือชั้นวางจาน หากมีรอยขีดข่วนภายในระหว่างการซัก อาจเกิดสนิมได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีดหรือกรรไกรไม่ได้สัมผัสกับชั้นวางจานด้านบนหรือแขนสเปรย์ด้านบน/ล่าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจานขนาดใหญ่ กระทะทอด หรือเขียงไม่กีดขวางที่วางมีด/กรรไกร เนื่องจากอาจป้องกันไม่ให้น้ำเข้าถึงมีดหรือกรรไกร และทำให้ผลการทำความสะอาดได้ไม่ดี
วิธีการติดตั้งที่ใส่มีด/กรรไกร
เมื่อใช้ที่ใส่มีด/กรรไกรอีกครั้ง ให้ติดเข้ากับชั้นวางจานด้านล่างดังนี้:
- วางช่องสี่ช่องที่มีลูกศรกำกับไว้บนที่วางมีด/กรรไกรบนตำแหน่ง 1 ของชั้นวางจานด้านล่าง
- หลังจากตรวจสอบว่าตัวยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ตำแหน่ง 1 แล้ว ให้ติดไว้เพื่อให้ตะขอล็อคเข้าที่ 2
วิธีถอดที่ใส่มีด/กรรไกร
|ที่ใส่มีด/กรรไกรสามารถถอดออกจากชั้นวางจานด้านล่างได้เมื่อไม่ใช้งาน
-ดึงชั้นวางจานด้านล่างออกมา ค้นหาที่วางมีด/กรรไกรที่ติดอยู่ทางด้านซ้ายของชั้นวางจาน ดึงที่ยึดไปทางขวาเพื่อถอดออก
นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ที่ใส่กรรไกรมีด สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
|* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
149
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
405 x 130 x 25
ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขชิ้นส่วน
AGM30091505
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