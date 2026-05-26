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LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน

LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน

AGM30091505
มุมมองด้านหน้าของ LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน AGM30091505
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
มุมมองด้านหน้าของ LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน AGM30091505
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • LG ที่วางมีด/กรรไกรสำหรับเครื่องล้างจาน

ตำแหน่งการติดตั้ง

มีการติดตั้งที่ใส่กรรไกรมีดไว้ที่ชั้นล่าง

ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการใช้

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
agm30091505

นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ที่ใส่กรรไกรมีด สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

สรุป

พิมพ์

ขนาด

AGM30091505

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    149

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    405 x 130 x 25

ข้อมูลทั่วไป

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AGM30091505

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