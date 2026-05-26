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LG ด้ามจับยกตะแกรงสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ด้ามจับยกตะแกรงสำหรับเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG ด้ามจับยกตะแกรงสำหรับเครื่องล้างจาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ 1
เปิดประตูเครื่องล้างจาน
ขั้นตอนที่ 2
เลื่อนตะแกรงออกมา จากนั้นใช้ด้ามจับเกี่ยวคล้องกับตะแกรง
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบว่าที่จับยึดเข้ากับชั้นวางจานด้านล่างอย่างแน่นหนา
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่าด้ามจับแบบง่ายยึดเข้ากับชั้นวางจานด้านล่างอย่างแน่นหนา
* ภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีข้อความโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพที่ตัดมาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
137
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
295 x 155 x 25
ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขชิ้นส่วน
AGM30091504
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