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LG ชั้นวางช้อนส้อมสำหรับเครื่องล้างจาน
LG ชั้นวางช้อนส้อมสำหรับเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG ชั้นวางช้อนส้อมสำหรับเครื่องล้างจาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งจริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการทำความสะอาด
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
นำอุปกรณ์ทั้งหมดออกมา
ดึงออกมาทางด้านหน้าจนสุด
ขั้นตอนที่ 2
ทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรงขนนุ่มใต้น้ำไหลทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรงขนนุ่มใต้น้ำไหลทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรงขนนุ่มใต้น้ำไหล
* รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีสำนวนการโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไป
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
1086
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
488 x 70 x 456
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
ตะแกรงในเครื่องล้างจาน
หมายเลขชิ้นส่วน
AHB73129505
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