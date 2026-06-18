ถังน้ำแข็งตู้เย็น LG

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* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า