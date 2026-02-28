กิจกรรม K-Makeup Workshop ที่จะช่วยคุณตามหาสีที่ใช่กับโทนผิว
เพียงซื้อสินค้า LG ที่ร่วมรายการ จำนวน 25 ท่านแรกเท่านั้น!
ซื้อสินค้า LG มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ราคาสุทธิท้ายใบเสร็จหลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว)
ผ่านช่องทาง LG.com (ยกเว้นอะไหล่และอุปกรณ์เสริม) (จำกัดสิทธิ์ 25 ท่านแรก)
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ได้เลยที่นี่ :
K-Makeup Workshop : http://spr.ly/6180B8TVJ0
กิจกรรม Personal Color Workshop จาก minimaru.studio
เพียงซื้อสินค้า LG จำนวน 25 ท่านแรกเท่านั้น!
ซื้อสินค้า LG มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ราคาสุทธิท้ายใบเสร็จหลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว)
ผ่านช่องทาง LG.com (ยกเว้นอะไหล่และอุปกรณ์เสริม) (จำกัดสิทธิ์ 25 ท่านแรก)
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ได้เลยที่นี่ :
Personal Color Workshop : http://spr.ly/6188B8TVJI
เงื่อนไขการเข้าร่วมรับสิทธิ์
• ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "Personal Color Workshop" และ “K-Makeup Workshop” จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสินค้ากับทาง LG ที่ร่วมรายการผ่านทางช่องทางที่กำหนด ดังนี้
• ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โดยนำหมายเลขคำสั่งซื้อ พร้อมแคปรูปภาพหน้ารายการคำสั่งซื้อแนบมาเป็นหลักฐานการลงทะเบียนผ่าน Google Form (http://spr.ly/6188B8TVJI, http://spr.ly/6180B8TVJ0)
• ผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:59 น. เท่านั้น! หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
• หากในหน้ารายการคำสั่งซื้อมีสินค้ารายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้า LG ที่ร่วมรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้า LG ที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถซื้อได้มากกว่า 1 สิทธิ์
• สงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์เข้าร่วมงานเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 23.59 น. ผ่านช่องทาง LG.com
• ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทาง Facebook: LG Global และหลังจากประกาศผล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 3 วันทำการ และทำการยืนยันเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ได้รับสิทธิ์
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในเกณฑ์การตัดสิน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางหน้า Facebook: LG Global
• ทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• หากผู้มีสิทธิ์รับรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
• สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ทีมงานขอตัดสิทธิ์ การรับรางวัลหรือรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรม หากไม่ปฎิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม เช่น มีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง หรือกดคืนผลิตภัณฑ์ ทีมงานขอยกเลิกและทำการให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วมในลำดับถัดไป
• หากผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหายจากขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการขนส่ง และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งแคลม กรณีนี้จะยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
• ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิ์จะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ในงาน 집들이 by LG: Housewarming by LG ณ CentralWorld ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1