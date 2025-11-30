รู้จักความแตกต่างระหว่างเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า แต่ละชนิด
ปัจจุบันเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า, เครื่องซักผ้าฝาบน, เครื่องซักผ้า 2 ถัง, เครื่องซักและอบผ้า, เครื่องอบผ้า หรือจะเป็น Wash Tower ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแต่ละชนิด มีความแตกต่างที่น่าสนใจดังนี้
เครื่องซักผ้าฝาหน้าเป็นระบบซักผ้าแนวนอน ข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาหน้านั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการถนอมผ้าได้ดี แต่ยังสามารถซักผ้าได้อย่างสะอาดล้ำลึก ช่วยประหยัดพลังงาน และมักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีฟังก์ชันที่ทันสมัย เช่น การตรวจจับเนื้อผ้าเพื่อเลือกโปรแกรมกันซักอัตโนมัติ หรือสั่งการทำงานผ่านสมาร์ตโฟน
เครื่องซักผ้าฝาบนซักด้วยระบบหมุนแนวตั้ง ใส่ผ้าจากฝาด้านบน ข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาบน นั่นคือความคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่าย, สามารถเติมผ้าระหว่างซักได้ง่าย, ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องก้ม พร้อมทั้งมีรอบซักที่ไวช่วยประหยัดเวลาได้
นอกจากนั้นยังมีเครื่องซักผ้า 2 ถัง ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องซักฝาบนรุ่นยอดนิยม โดยจะแยกถังซักและถังปั่นแห้งออกจากกัน เป็นเครื่องซักผ้าราคาย่อมเยาที่สามารถซักผ้า และปั่นแห้งไปพร้อม ๆ กันได้จึงช่วยประหยัดเวลาได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ในเครื่องเดียวแบบ 2 in 1 ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งประหยัดเวลา และลดความยุ่งยากในการใช้งานโดยสามารถจบขั้นตอนการดูแลผ้าทั้งซักและอบในครั้งเดียวไม่ต้องย้ายผ้าออกจากเครื่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนและระบบหมุนเวียนอากาศทำให้ผ้าแห้งโดยไม่ต้องตากผ้า เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานบ้าน ซักผ้าได้ทุกเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ผ้าแห้งพร้อมใส่ได้ทันเวลาตามต้องการ
WashTower คือ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า 2 in 1 ที่ถูกออกแบบมาให้วางซ้อนกันในแนวตั้งอย่างลงตัว ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และช่วยให้การตกแต่งห้องสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีแผงควบคุมเดียวตรงกลางที่สามารถช่วยควบคุมทั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และทำงานร่วมกันอย่างอัจฉริยะโดยเครื่องอบจะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้าที่ซักได้อัตโนมัติ
เลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า อย่างไรดี?
การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแต่ละชนิดเกณฑ์ในการตัดสินใจ ไม่ได้มีแค่ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือราคาเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัยเพื่อให้สามารถได้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด
- พื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า
ประเภทที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม หรือ คอนโด ต้องตรวจสอบว่ามีพื้นที่สำหรับตากผ้าหรือไม่ มีพื้นที่ระบายอากาศไหม (กรณีเลือกประเภทเครื่องอบผ้า) เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องซัก เครื่องอบผ้าได้ถูกประเภท รวมถึงตรวจสอบขนาดและพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่อง เพราะหากพื้นที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ใช้งานไม่สะดวกในระยะยาว
จำนวนสมาชิกในบ้านส่งผลต่อการเลือกขนาดของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เพราะหากเล็กเกินไปก็จะทำให้ต้องซักและอบหลายรอบ และอาจจะทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากใหญ่เกินไปก็จะทำให้เปลืองน้ำและไฟโดยไม่จำเป็น