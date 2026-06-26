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เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR

เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR

F2515STGV.GN304
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304
LG เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR, F2515STGV.GN304

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI DD™ ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะ
  • TurboWash™ ซักสะอาดและรวดเร็ว
  • เพิ่มความทนทานด้วย Stainless Lifter
  • Steam™
  • ใช้งานได้กับ TWINWash™ Mini
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องซักผ้า 15 กก. ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน(F2515STGV)

F2515STGV

เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
มุมมองด้านหน้าของสินค้า ตู้แช่แข็ง 1 ประตู รุ่น GN-304SLBR ขนาด 5.8 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor(GN-304SLBR)

GN-304SLBR

ตู้แช่แข็ง 1 ประตู 5.8 คิว GN-304SLBR
พ่อและลูกสาวหัวเราะอยู่ในส่วนพื้นหลัง ขณะที่ถือผ้าห่มที่สะอาด เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าสีขาวอยู่ที่ด้านหน้า

ซักผ้าสะอาดได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมการถนอมผ้าอย่างเหนือชั้น

แถวของไอคอน LG สี่อันสำหรับ: เครื่องหมายของ AI DD เครื่องหมายของ TurboWash เครื่องหมายของ Steam
ผ้าสีขาวกำลังถูกซักอยู่ในถังซักของเครื่องซักผ้าฝาหน้า

ระบบซักผ้าอัจฉริยะ ถนอมผ้ามากขึ้น 14.5%

AI Inverter Direct Drive™ เพิ่มประสิทธิภาพการซัก และยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือนมกราคม 2020 ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ซักชุดชั้นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับLGรุ่นเก่าที่ซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้าย ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ระบบ AI DD จะทำงานในโปรแกรม Cotton เท่านั้น

แสดงลำดับขั้นของการซักผ้าขั้นตอนที่1 ชั่งน้ำหนักผ้า ขั้นตอนที่2 ตรวจสอบชนิดผ้า และขั้นตอนที่3 กำหนดรูปแบบการหมุนของถังซักผ้า

เทคโนโลยี AI DD™ ทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยี AI DD™ ในเครื่องซักผ้าแอลจีไม่เพียงแค่ชั่งน้ำหนักของผ้าแต่ละถัง แต่จะทำการตรวจสอบชนิดของผ้า และทำการเลือกการหมุนของถังซักให้เหมาะสมกับผ้ามากที่สุด
ภาพเสื้อคลุมสีขาวอ่อนนุ่มและตุ๊กตายัดนุ่น พร้อมด้วยไอน้ำในถังซักของเครื่องซักผ้า

ซักสะอาดล้ำลึกยิ่งขึ้น

เครื่องซักผ้า LG steam™ ขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

*โปรแกรม Allergy Care รับรองโดยสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
*ฟังก์ชั่น Steam เลือกใช้ได้เฉพาะใน 5 โปรแกรมซัก

เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG Direct Drive 15 กก. มีเทคโนโลยี ThinQ และภายในถังซักทำมาจากสแตนเลสเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย.

เพิ่มความทนทานและสะอาด

เพิ่มความทนทานภายนอกด้วยประตูกระจกนิรภัย พร้อมรักษาความสะอาดของถังซักได้ดียิ่งขึ้นด้วยถังซักสแตนเลส

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือน ก.ค. 2013 วัดการสะสมของแบคทีเรีย P.aeruginosa บนวัสดุสแตนเลส เปรียบเทียบกับจำนวนแบคทีเรีย 12 วันก่อนการทดสอบ

เพิ่มความจุในการซัก

เพิ่มความจุในการซัก

ตอนนี้คุณสามารถซักผ้าแต่ละครั้งได้มากขึ้น
ด้วยถังซักของ LG ที่มีพื้นที่กว้างมากขึ้น

*เปรียบเทียบกับเครื่องซัผ้าฝาหน้ารุ่นเก่าของแอลจีที่มีขนาดความกว้างของตัวเครื่อง 550mm.

เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้าสีเงินตั้งอยู่ในห้องซักรีดทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการซักผ้าที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้งาน.

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้า TWINWash™ Mini

คุณสามารถใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้า TWINWash™ Mini ที่จะช่วยให้คุณแยกซักผ้าได้พร้อมกันสองถังในเวลาเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้าให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น

*โปรดตรวจสอบเครื่องซักผ้า TWINWash™ mini รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ ณ จุดขาย

เครื่องซักผ้า LG พร้อมมอเตอร์ Inverter Direct Drive ทนทาน 10 ปี อยู่ด้านขวา ข้างซ้ายมีถังซักผ้าหมุนและมีน้ำกระเซ็น.

Inverter Direct Drive ทำงานนิ่ง และเงียบยิ่งขึ้น

ด้วยมอเตอร์ Inverter Direct Drive ในเครื่องซักผ้า จากLG ที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ลดเสียงรบกวน และ การรับประกันมอเตอร์นาน 10 ปี

*การรับประกันไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมในกรณีที่อุปกรณ์ถูกใช้งานในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่การใช้งานตามปกติภายในครัวเรือน (เช่น การใช้งานในเชิงพาณิชย์ ในสำนักงาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) หรือ ใช้งานในลักษณะที่ขัดแย้งกับคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้อุปกรณ์

แนะนำการตั้งค่าโปรแกรมซักผ้าของ LG เพื่อความสะอาดและยืดอายุการใช้งาน การเลือกอุณหภูมิและรอบปั่นที่เหมาะสม.
ผู้หญิงถือผ้าสีแดงอยู่ด้านหน้าเครื่องซักผ้า LG มีเสื้อผ้าแขวนอยู่ในตู้ตั้งข้างเครื่องซักผ้า พร้อมเคล็ดลับการซักผ้า
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)

15

ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

645 x 940 x 770

คุณสมบัติ - ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

ไม่มี

คุณสมบัติ - Steam

มี

ตัวเลือกเพิ่มเติม - ลดรอยยับ

ไม่มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

มี

สเปคทั้งหมด

การควบคุมและจอแสดงผล

ตั้งเวลาล่วงหน้า

มี

ไฟแจ้งล็อกประตู

มี

คุณสมบัติ

เพิ่มผ้าขณะซัก

มี

AI DD

มี

Auto Restart

มี

สันซัก

สแตนเลส

ถังซักด้านในปั๊มนูน

มี

สัญญาณเตือนจบรอบ

มี

ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

ไม่มี

TurboWash

มี

มอเตอร์ Inverter DirectDrive

มี

ขาปรับระดับได้

มี

LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

มี

ถังซักสแตนเลส

มี

Steam

มี

Steam+

ไม่มี

ประเภท

ระบบซักเท่านั้น

เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

มี

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เพิ่มผ้าขณะซัก

มี

เสียงเตือน เปิด/ปิด

มี

ล็อกป้องกันเด็ก

มี

สิ้นสุดเวลาทำงาน

มี

ซักล่วงหน้า

มี

ควบคุมระยะไกล

มี

ล้าง

3 > 2 > 3 > 4 > 5 (times)

ซักล้าง + ปั่นหมาด

มี

ปั่นหมาด

Extra Low > Low > Medium > High > Extra High

Steam

มี

อุณหภูมิ

Cold > 30 > 40 > 60 > 95 C.

ล้างถังซัก

มี

TurboWash

มี

ซัก

Light / Normal / Heavy / Pre Wash / Soak

Wi-Fi

มี

ลดรอยยับ

ไม่มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

มี

ThinQ (Wi-Fi)

มี

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

645 x 940 x 770

น้ำหนัก (กก.)

77

ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม

ความเข้ากันได้ LG TWINWash

มี

วัสดุและการตกแต่ง

สีตัวเครื่อง

สีเงินสแตนเลส

ประเภทประตู

กระจกนิรภัย

โปรแกรม

Allergy Care (ซัก)

มี

ผ้าฝ้าย

มี

ผ้าบอบบาง

มี

ดาวน์โหลดโปรแกรม

มี

ชุดเครื่องนอน

มี

สุขอนามัย

มี

ล้าง+ปั่นหมาด

มี

ซักด่วน

มี

เสื้อกีฬา

มี

ผ้าสกปรกมาก

มี

ล้างถังซัก

มี

ผ้าขนสัตว์

มี

ความจุ

ความจุการซักสูงสุด (กก.)

15

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์

1 ประตู

วัสดุและการตกแต่ง

เสร็จสิ้น (ประตู)

สีเงิน

ประตู (วัสดุ)

PET

ประเภทมือจับ

กระเป๋าแนวตั้ง

ประสิทธิภาพ

ชนิดคอมเพรสเซอร์

เรซิโปรคอมเพรสเซอร์

การใช้พลังงาน (kWh/Year)

N/A

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ไม่

ThinQ (Wi-Fi)

ไม่

ช่องแช่แข็ง

ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

ไม่

กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

4 เต็ม

ความจุ

ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

165.0

ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

165

การควบคุมและจอแสดงผล

การควบคุมด้วยมือ

ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

40

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

530 x 1300 x 600

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

37

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

ไม่

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