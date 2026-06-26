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เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ และ ตู้แช่แข็ง GN-304SLBR
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือนมกราคม 2020 ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ซักชุดชั้นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับLGรุ่นเก่าที่ซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้าย ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ระบบ AI DD จะทำงานในโปรแกรม Cotton เท่านั้น
*โปรแกรม Allergy Care รับรองโดยสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
*ฟังก์ชั่น Steam เลือกใช้ได้เฉพาะใน 5 โปรแกรมซัก
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือน ก.ค. 2013 วัดการสะสมของแบคทีเรีย P.aeruginosa บนวัสดุสแตนเลส เปรียบเทียบกับจำนวนแบคทีเรีย 12 วันก่อนการทดสอบ
*เปรียบเทียบกับเครื่องซัผ้าฝาหน้ารุ่นเก่าของแอลจีที่มีขนาดความกว้างของตัวเครื่อง 550mm.
*โปรดตรวจสอบเครื่องซักผ้า TWINWash™ mini รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ ณ จุดขาย
*การรับประกันไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมในกรณีที่อุปกรณ์ถูกใช้งานในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่การใช้งานตามปกติภายในครัวเรือน (เช่น การใช้งานในเชิงพาณิชย์ ในสำนักงาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) หรือ ใช้งานในลักษณะที่ขัดแย้งกับคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้อุปกรณ์
- เครื่องซักผ้า 15 กก รุ่น F2515STGV ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- ตู้แช่แข็ง 1 ประตู 5.8 คิว GN-304SLBR
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
15
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
645 x 940 x 770
คุณสมบัติ - ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
คุณสมบัติ - Steam
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม - ลดรอยยับ
ไม่มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
มี
ไฟแจ้งล็อกประตู
มี
คุณสมบัติ
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
AI DD
มี
Auto Restart
มี
สันซัก
สแตนเลส
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
TurboWash
มี
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
มี
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
มี
ถังซักสแตนเลส
มี
Steam
มี
Steam+
ไม่มี
ประเภท
ระบบซักเท่านั้น
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
เสียงเตือน เปิด/ปิด
มี
ล็อกป้องกันเด็ก
มี
สิ้นสุดเวลาทำงาน
มี
ซักล่วงหน้า
มี
ควบคุมระยะไกล
มี
ล้าง
3 > 2 > 3 > 4 > 5 (times)
ซักล้าง + ปั่นหมาด
มี
ปั่นหมาด
Extra Low > Low > Medium > High > Extra High
Steam
มี
อุณหภูมิ
Cold > 30 > 40 > 60 > 95 C.
ล้างถังซัก
มี
TurboWash
มี
ซัก
Light / Normal / Heavy / Pre Wash / Soak
Wi-Fi
มี
ลดรอยยับ
ไม่มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
645 x 940 x 770
น้ำหนัก (กก.)
77
ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม
ความเข้ากันได้ LG TWINWash
มี
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีเงินสแตนเลส
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
Allergy Care (ซัก)
มี
ผ้าฝ้าย
มี
ผ้าบอบบาง
มี
ดาวน์โหลดโปรแกรม
มี
ชุดเครื่องนอน
มี
สุขอนามัย
มี
ล้าง+ปั่นหมาด
มี
ซักด่วน
มี
เสื้อกีฬา
มี
ผ้าสกปรกมาก
มี
ล้างถังซัก
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
ความจุ
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
15
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
1 ประตู
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
PET
ประเภทมือจับ
กระเป๋าแนวตั้ง
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
N/A
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
ไม่
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4 เต็ม
ความจุ
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
165.0
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
165
การควบคุมและจอแสดงผล
การควบคุมด้วยมือ
ใช่
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
40
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
530 x 1300 x 600
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
37
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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