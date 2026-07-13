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เครื่องซักผ้าฝาบน 19 กก รุ่น TX2519DT3WT และ เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ A9-ACE
Products in this Bundle: 2
โซลูชันการซักรีดอัจฉริยะ
AI Wash
เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™
TurboWash™
ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 39 นาที
EasyUnload™
สะดวก สบาย ใช้งานง่าย
ล้างถักซัก
ทำความสะอาดถังซักแบบง่ายๆ
AI Wash
เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™
AI Wash เพิ่มประสิทธิภาพการซักตามประเภทของผ้า นอกจากนี้ยังช่วยดูแลเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงานในการซักผ้า
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ระบบ AI จะทำงานเฉพาะในรอบการซัก AI Wash เมื่อผ้ามีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. เท่านั้น ควรใช้ AI Wash กับผ้าประเภทเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจจับผ้าได้ทุกชนิด) และใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม
6 Motion™
วิดธีการซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ LG Inverter Direct Drive™ ที่มี 6 โปรแกรมการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่า
เสื้อผ้าจะสะอาดหมดจด
Agitating motion
การเคลื่อนไหวแบบปกติ
Swing motion
การแกว่งที่นุ่มนวลใช้กับเนื้อผ้าที่บอบบางและป้องกันความเสียหายของเนื้อผ้า
Rotating motion
ช่วยคลายปมผ้าและซักทำความสะอาด
Rubbing motion
หมุนซ้ายและขวาเพื่อให้ผ้ากระทบกับพื้นผิวของถังซัก
Power motion
ซักด้วยพลังแรงและเร็วของจากซัก
Compressing motion
การหมุนด้วยความเร็วสูง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
TurboWash™
ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 39 นาที
LG TurboWash™ พิเศษเฉพาะ ให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน ช่วยให้ทำความสะอาดได้มากขึ้น
ในเวลาที่น้อยลง
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ด้วยผ้า IEC 3 กก. โปรแกรมซักปกติพร้อมตัวเลือก TurboWash เวลาซักและประสิทธิภาพการซักจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet
ละลายเร็ว ทำความสะอาดล้ำลึก น้ำยาตกค้างน้อย
เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet ละลายผงซักฟอกได้อย่างรวดเร็วและหมดจด เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบล้ำลึกและ
ประสิทธิภาพการซักโดยไม่ทิ้งคราบ
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ในสภาพการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณผงซักฟอกและสภาพแวดล้อม
EasyUnload™
ใช้งานง่ายกับทุกสรีระ
เครื่องซักผ้าฝาบนดีไซน์ที่ช่วยให้เอื้อมถึงได้สะดวกสบายและตามสรีระมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความจุของเครื่องซักผ้า
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ผ่านการทดสอบ Allergy Care Cycle โดย Intertek (การทดสอบอิสระ) ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (Der p1) ได้ 97% และไรฝุ่นที่มีชีวิต (Dermatophagoides pteronyssinus) ได้ 99.9%
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ThinQ™
ชีวิตเรียบง่ายด้วยการควบคุมที่ง่ายดาย
ควบคุมการซักผ้าของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
แอป ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการซักได้เพียงแตะปุ่ม
การบำรุงรักษาและการติดตามผลที่ง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาประจำวันหรือการซักต่างๆ ก็สามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณได้อย่างสะดวกผ่านแอป ThinQ™
ซักผ้าได้ง่ายๆแบบสั่งการด้วยเสียง
ลำโพงอัจฉริยะหรือผู้ช่วย AI ของคุณว่าคุณต้องการอะไร และปล่อยให้เครื่องซักผ้าของคุณจัดการส่วนที่เหลือ
*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและการตั้งค่าสมาร์ทโฮมแต่ละบุคคลของคุณ
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
FAQ
Q.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไหนและอย่างไร?
A.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงและเรียบ หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ อาจเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังได้หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ โปรดปรับขาตั้งปรับความสูงที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับระดับ (โปรดอย่าคลายสกรูออกมากเกินไป 10 มม. หรือต่ำกว่า)
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อนและทำงานผิดปกติได้
ควรเว้นระยะห่างจากผนังที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. ที่ด้านหลังและ 5 ซม. ทางซ้ายและขวา (ไม่รวมบริเวณติดตั้งท่อระบายน้ำ)
* เนื้อหานี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานสาธารณะ และอาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
Q.
จะดูแลเครื่องซักผ้าให้มีสภาพดีไ ด้อย่างไร?
A.
ทำความสะอาดด้านในช่องใส่ผงซักฟอกให้ทั่วด้วยแปรงขนนุ่ม แปรงสีฟัน ฯลฯ หากช่องเติมผงซักฟอกอุดตันด้วยผงซักฟอกที่เหลือหรือผงซักฟอกที่แข็งตัว ผงซักฟอกอาจจ่ายออกมาไม่ถูกต้อง ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกประมาณเดือนละครั้งเพื่อให้ช่องใส่ผงซักฟอกสะอาดและพร้อมใช้งาน
ควรทำความสะอาดตัวกรองหลังจากซักผ้าทุกครั้งเพื่อให้ตัวกรองสะอาดยิ่งขึ้น
Q.
จะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A.
โดยทั่วไป คุณควรตรวจสอบฉลากการดูแลเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าของคุณ หากคุณเลือกโปรแกรม AI Wash เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชั่น AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณโดยอัตโนมัติและตรวจจับความนุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบการซักที่เหมาะสมและปรับการเคลื่อนไหวของผ้าระหว่างการซักให้เหมาะสม
Q.
AI DD™ มีประโยชน์ต่อผ้าซักผ้าอย่างไร?
A.
เครื่องซักผ้า AI DD™ ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทของเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับการเคลื่อนไหวในการซักอัตโนมัติของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอันล้ำค่าของคุณดูดีอยู่เสมอ มอเตอร์ DirectDrive™ มอบเทคโนโลยี 6 การเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าจะซักได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
Q.
ฟังก์ชัน TurboWash3D™ คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี TurboWash™ อันรวดเร็วของ LG ช่วยให้ผ้าสะอาดหมดจดภายในเวลาเพียง 30 นาทีสำหรับผ้า 3 กก. หัวฉีดน้ำทรงพลัง ประกอบกับตัวถังซักและมอเตอร์ที่หมุนแยกกันในทิศทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิดกระแสน้ำแรงที่ทำให้ผ้าถูกันตลอดรอบการซัก เพื่อประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า
Q.
ฟังก์ชั่นไอน้ำในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี Steam™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LG (เฉพาะบางรุ่น) ช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชัน Allergy Care จะรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าเมื่อเริ่มรอบการซักเพื่อทำให้เส้นใยคลายตัวและละลายสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองเกสรและไรฝุ่น
*รอบ Allergy Care ที่ผ่านการทดสอบโดย Intertek ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ 99% (Der p1) ไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% (Dermatophagoides pteronyssinus) และแบคทีเรียได้ 99% (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis และ Escherichia coli)
Q.
จะใช้โปรแกรม Tub Clean ในเครื่องซักผ้าได้อย่างไร
A.
หากมีขุยผ้าเกาะบนถังซักหรือมีกลิ่นอับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ขอแนะนำให้เปิดโปรแกรม Tub Clean เดือนละครั้งเพื่อรักษาความสะอาดของถังซัก
Q.
เหตุใดผ้าที่ซักแล้วจึงมีฝุ่นและขุยผ้าอยู่?
A.
1. ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการซักจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองทำความสะอาด หากแผ่นกรองทำความสะอาดเต็ม ฝุ่นอาจไม่ถูกกรองออกอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองทำความสะอาดด้วยมือได้ก่อนการซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยผ้าไว้บนเสื้อผ้า
2. แยกเสื้อผ้าสีและสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ทำให้เกิดขุยผ้า ซักแยกกันเพื่อป้องกันฝุ่นและขุยผ้าที่ไม่ต้องการในผ้าซักของคุณ
Q.
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บน ThinQ ได้อย่างไร?
A.
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเปิดอยู่
2. นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปไว้ใกล้กับเราเตอร์อินเทอร์เน็ต หากระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเราเตอร์มากเกินไป ความแรงของสัญญาณอาจอ่อนลง และอาจใช้เวลานานในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เครื่องซักผ้าฝาบน 19 กก รุ่น TX2519DT3WT ระบบ Inverter Direct Drive
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9-ACE แบบด้ามจับ ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
สเปคทั้งหมด
คุณลักษณะเด่น
วัสดุและการตกแต่ง - สีตัวเครื่อง
สีเบจเงียบสงบ
คุณสมบัติ - ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
ใช่
คุณสมบัติ - เทคโนโลยีไซโคลน
เทอร์โบไซโคลนแนวแกน
คุณสมบัติ - เทคโนโลยี Kompressor
ไม่
คุณสมบัติ - มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
ไม่
คุณสมบัติ - ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
ไม่
คุณสมบัติ - ตัวกรองสามารถล้างได้
ใช่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ(Wi-Fi)
ไม่
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีเบจเงียบสงบ
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096651414
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
ใช่
แปรงทำความสะอาด
ใช่
หัวดูดปลายแหลม
ใช่
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
1 (เดี่ยว)
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
40
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
30
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
20
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
15
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
251 x 1026 x 242
ความสูงของผลิตภัณฑ์ (มม.) (สูงสุด)
1026
น้ำหนัก (กก.)
1.97
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
ไม่
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
ใช่
วิทยาศาสตร์อากาศ
ใช่
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ใช่
การชาร์จและการจัดเก็บ
1 รูปแบบ (แบบตั้งพื้น)
ตัวบ่งชี้วัตถุอุดตัน
ใช่
แปลงเป็นอุปกรณ์พกพา
ใช่
เทคโนโลยีไซโคลน
เทอร์โบไซโคลนแนวแกน
PowerPack แบบคู่
ไม่
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
ใช่
เทคโนโลยี Kompressor
ไม่
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
ไม่
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
ใช่
ชนิด
แท่งไร้สาย + แบบมือถือ (2 ใน 1)
ตัวกรองสามารถล้างได้
ใช่
คุณสมบัติ (TOWER)
ทาวเวอร์ขนาดกะทัดรัด
ไม่
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่
LED Lighting Wide Plus Nozzle
ไม่
หัวดูดม็อบ
ไม่
หัวดูดขนสัตว์
ไม่
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
ใช่
หัวดูดม็อบไอน้ำอัจฉะริยะ
ไม่
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
หัวดูดแปรงขนแข็ง
ไม่
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่
ท่ออ่อน
ไม่
ตัวกรองไอเสียเสริม
ไม่
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
ไม่
ปลายท่อดูดแบบยืดหยุ่นสำหรับที่แคบ
ไม่
หัวดูดไรฝุ่นบนฟูกนอน
ไม่
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
0
หัวดูดแบบปรับได้หลายมุม
ไม่
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
ธรรมดา / พาวเวอร์ / เทอร์โบ
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.25
พลังดูดสูงสุด
150
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
ไม่
ประวัติการทำความสะอาด
ไม่
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
ใช่
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
ไม่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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