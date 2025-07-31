We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WashTower ซัก14/อบ 10 กก. WT1410NHWW และตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ
คุณลักษณะที่สำคัญ
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพหรือวิดีโอเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
หอคอยแห่งนวัตกรรมการซักอบ
ประหยัดพื้นที่
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบชิ้นเดียวที่อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก
แผงควบคุมที่เข้าถึงง่าย
ด้วยการออกแบบ Center Control™ คุณไม่จำเป็นต้องก้มหลังหรือเหยียบเก้าอี้
การดูแลผ้า
เทคโนโลยี AI เพื่อตรวจจับเนื้อผ้าและความจุผ้า
ประหยัดเวลา
ซักและอบให้แห้งภายใน 1 ชั่วโมง
LG WashTower™
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเครื่องเดียวในพื้นที่ขนาดเล็ก
WashTower™ เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในและทำให้พื้นที่ของคุณดูหรูหราและสวยงามยิ่งขึ้น
ขนาดกะทัดรัดพร้อมแผงควบคุมตรงกลางที่เข้าถึงง่าย
Washtower วางซ้อนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าและเน้นความสูงที่ต่ำลง 45 มม. และแผงควบคุมที่สูงขึ้น 85 มม.
*ประหยัดพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบวางซ้อนขนาด 24 นิ้วของ LG
เลือก WashTower™ ที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ
รุ่นที่ใหญ่กว่าของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับการซักที่มีความจุมากขึ้น ในขณะที่รุ่นที่เล็กกว่านั้นเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
Intelligent Technology
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2022 รอบปั่นฝ้ายที่มีน้ำหนัก 2 กก. เทียบกับรอบการปั่นฝ้ายแบบธรรมดาของ LG (F13EJN) ทดสอบความเสียหายโดยเฉลี่ยของเนื้อผ้าด้วยการใส่ตัวอย่าง 5 รู และเปรียบเทียบ AI คลาส 1 กับ AI คลาส 3 ในรอบปั่นฝ้าย
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*เฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าผสม Easy Care เท่านั้น
ประหยัดเวลา
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบกับ 3 เงื่อนไขการโหลดแต่ละเงื่อนไข ชุดกีฬาผู้หญิง (โพลีเอสเตอร์ 89% สแปนเด็กซ์ 11% เสื้อเชิ้ต 3 แผ่น (โพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35%) และชุดนอน 2 คู่ (ผ้าฝ้าย 73% โพลีเอสเตอร์ 27 %)
ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า โหลดน้อย (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก ""Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม"
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2023 โปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมตัวเลือก TurboWash™ บรรจุผ้า 2 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม"
Allergy Care
ลดไรฝุ่นในบ้าน
สวมเสื้อผ้าของคุณอย่างมั่นใจเมื่อรู้ว่าวงจร LG Allergy Care ช่วยลดไรฝุ่นในบ้าน
*Allergy Care cycle รับรองโดย BAF (British Allergy Foundation) ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบ้าน
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสุขอนามัยผ่านแอพ ThinQ หรือเลือกโดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอพ
*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมสุขอนามัยในเครื่องซักผ้าช่วยลดแบคทีเรีย (S. aureus, P. aeruginosa และ K. pneumoniae) ด้วยปริมาณผ้าฝ้ายทดสอบ 3.6 กก.
Dual Inverter Heat Pump™
วิธีประหยัดพลังงานในการทำให้แห้ง
กระบอกสูบคู่ช่วยให้แห้งเร็วขึ้นและประหยัดพลังงาน
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2021 รอบปั่นฝ้าย (ปกติ) มีน้ำหนัก 3.83 กก. เทียบกับเครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความร้อนทั่วไปของ LG (RC90V9AV2W เทียบกับ RC9066A3F)
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
Auto Cleaning Condenser
คอนเดนเซอร์พร้อมการทำความสะอาดที่สะดวก
คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติจะทำความสะอาดตัวเอง จึงมั่นใจได้ว่าการบำรุงรักษาจะไม่ยุ่งยากสำหรับคุณ
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
*ความถี่ของการทำงานของ 'คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า
ควบคุมง่ายด้วยผู้ช่วยเสียง
บอกเครื่องซักผ้าของคุณว่าคุณต้องการอะไรเมื่อคุณต้องการ พูดว่า "เครื่องซักผ้าเป็นวงจรอะไร" และลำโพง AI จะฟังและตรวจสอบรอบเพื่อแจ้งให้คุณทราบ
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้อย่างง่ายดายในแบบที่คุณไม่เคยทำได้มาก่อน เริ่มเครื่องซักผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
แอพ LG ThinQ™ ตรวจสอบเครื่องซักผ้าของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาประจำวันหรืออย่างอื่น แอปช่วยให้คุณตรวจสอบการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนอัจฉริยะและดาวน์โหลดหลักสูตรที่คุณชอบได้อีกด้วย
คู่มือการติดตั้ง WashTower™
WashTower เป็นชุดหนึ่งที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณอย่างเหมาะสมที่สุด
มีคนกำลังวัดขนาดของเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เทปวัด
คู่มือการวัด
Before installation, please check the below guide and watch Video by click “+” button below
ก่อนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบคำแนะนำด้านล่างและดูวิดีโอโดยคลิกปุ่ม " " ด้านล่าง
ดูว่าเพื่อนบ้านของคุณติดตั้ง WashTower™ อย่างไร
อะไหล่และชุดแต่ง
อะไหล่และชุดแต่ง
FAQ
LG WashTower มีปลั๊กเดียวหรือไม่?
LG WashTower มีปลั๊กสองอัน: หนึ่งสำหรับเครื่องซักผ้าและอีกอันหนึ่งสำหรับเครื่องอบผ้า ดังนั้นจึงสามารถใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าพร้อมกันหรือแยกกันได้
หากเครื่องอบผ้าทำงานผิดปกติ เครื่องซักผ้ายังใช้งานได้หรือไม่?
LG WashTower เป็นชิ้นเดียวแต่มี 2 ยูนิตแยกกัน: เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า โดยแต่ละยูนิตมีปลั๊กแยก ดังนั้น หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ เครื่องอบผ้าก็ยังทำงาน และในทางกลับกัน
LG WashTower มีการรับประกันที่แตกต่างออกไปหรือไม่?
การรับประกันของ LG WashTower จะเหมือนกับการรับประกันของ LG สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าในประเทศของคุณ
“การจับคู่อัจฉริยะ” คืออะไร?
คุณสมบัติการจับคู่อัจฉริยะจะส่งข้อมูลจากเครื่องซักผ้าไปยังเครื่องอบผ้า โดยแนะนำรอบการอบแห้งที่เหมาะสมที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องซักผ้าสามารถบอกให้เครื่องอบผ้าเลือกรอบการอบแห้งที่เข้ากันได้
นี่เป็นโมเดลสแต็คหรือไม่?
LG WashTower เป็นยูนิตเดียวที่มีเครื่องอบผ้าอยู่ด้านบนและเครื่องซักผ้าอยู่ด้านล่าง แผงควบคุมอยู่ตรงกลาง คุณจึงไม่ต้องใช้เก้าอี้เพื่อไปยังแผงควบคุมเครื่องอบผ้า ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดซ้อน
ประตูเปลี่ยนเป็นบานสวิงขวาแทนซ้ายได้ไหม?
ไม่ได้ รุ่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการแกว่งประตูได้
เครื่องนี้เป็นแบบระบายหรือไม่มีช่องระบายอากาศ?
แหวนรองนี้เป็นแบบไม่มีช่องระบายอากาศ คุณจึงสามารถติดตั้งได้ในที่ต่างๆ มากขึ้น
- ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.2 คิว รุ่น GN-B452PFFQ ระบบ Smart Inverter Compressor
- WashTower ซัก14 กก./ อบ 10 กก รุ่น WT1410NHWW
คุณลักษณะเด่น
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
16.3
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
700 x 1845 x 725
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
410.00
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน <br>
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ช่องแช่แข็งด้านบน
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
16.3
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
361
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
ปุ่มเร่งความเย็น
ไม่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
การควบคุมด้วยมือ
ปุ่มแบบหมุน
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
77
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
700 x 1845 x 725
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
70
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
Door-in-Door
ไม่
LINEAR Cooling
ใช่
ช่องแช่แข็ง
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
2
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
1
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
1 คันโยก 2 ถาด
ที่กดน้ำเท่านั้น
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
PET
ประเภทมือจับ
ชั้นวางของแนวนอน
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
410.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
3
Hygiene Fresh
ใช่
Hygiene Fresh+
ไม่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
2
กล่องแช่ผัก
ใช่ (1)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
คุณลักษณะเด่น
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600x1655x660
TurboWash360˚
ใช่
AI DD
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096167861
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
10
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชั่วโมง
ประเภทจอแสดงผล
LED แบบสัมผัสทั้งหมด
ฝาประตูล็อค (ซักผ้า)
ใช่
ไฟตัวเลข
18:88
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600x1655x660
ความลึกผลิตภัณฑ์จากฝาปิดด้านหลังจนถึงประตู (ลึก' มม.)
660
ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู 90˚ (ลึก'' มม.)
1180
น้ำหนัก (กก.)
128.0
คุณสมบัติ (อบผ้า)
6 Motion DD
ไม่
AI DD
ไม่
AI Sensor Dry
ไม่
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
ใช่
Auto Restart
ไม่
ไฟด้านในถัง
ใช่
Dual Dry
ใช่
DUAL Inverter HeatPump
ใช่
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
ตัวบ่งชี้น้ำหมด
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ประเภทแหล่งความร้อน
ระบบ Heat Pump
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ไม่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ไม่
ประตูสลับได้
ไม่
Sensor Dry
ใช่
ประเภท
เครื่องอบผ้าแบบควบแน่น (ไม่มีท่อระบายลม)
คุณสมบัติ (ซักผ้า)
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
Auto Restart
ใช่
สันซัก
สันซักสแตนเลสแบบบาง
ไฟด้านในถัง
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ระบบตรวจจับโฟม
ไม่
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
ขาปรับระดับได้
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ถังซักสแตนเลส
ใช่
Steam
ใช่
TurboWash360˚
ใช่
ประเภท
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
ใช่
การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)
เย็นเท่านั้น
ระดับน้ำ
อัตโนมัติ
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)
สีขาว
สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)
สีขาว
ประเภทประตู
ฝาครอบกระจกนิรภัยตัดแสงสีดำ
โปรแกรม (อบผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (อบผ้า)
ใช่
รีเฟรช เครื่องนอน
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
ผ้าผสม
ใช่
อบด่วน
ใช่
รีเฟรช
ใช่
ชุดกีฬา
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ขนสัตว์
ไม่
โปรแกรม (ซักผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (ซักผ้า)
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
Eco 40-60
ไม่
ผ้าผสม
ใช่
Quick 30
ไม่
ซักด่วน
ใช่
ล้าง+ปั่น
ไม่
ซักกลางคืน
ไม่
Speed14
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
ล้างถังซัก
ไม่
TurboWash 39
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
Cloud Cycle
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)
ใช่
Smart Pairing
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
