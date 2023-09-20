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หน้าจอ 4.7 นิ้ว ดีไซน์หรูล้ำ พร้อม Dual Core กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของ L-Style

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

หน้าจอ 4.7 นิ้ว ดีไซน์หรูล้ำ พร้อม Dual Core กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของ L-Style

LG-P768f Optimus L9

หน้าจอ 4.7 นิ้ว ดีไซน์หรูล้ำ พร้อม Dual Core กับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของ L-Style

4.7 ips L9

ตอบชีวิตสมาร์ทด้วยหน้าจอกว้างถึง 4.7 นิ้ว ให้คุณมีพื้นที่หน้าจอสำหรับใช้งานถึง 4.7 นิ้ว เพื่อการรับชมภาพที่ละเอียดและสบายตา
หน้าจอ IPS ให้สีเป็นธรรมชาติไม่สดเกินจริง พร้อมความละเอียดถึง 960x540 พิกเซล ให้ภาพมีความคมชัด ละเอียด สีสดสมจริง

ตอบสนองรวดเร็วกับซีพียู Dual Core

ท่องเว็บเร็วกว่า ทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างราบรื่น ด้วยซีพียู Dual Core 1 GHz ช่วยให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสามารถรับมือกับทุกการใช้งานที่คุณต้องการ

โดดเด่นได้มากกว่า กับดีไซน์แบบ L-Style พร้อมความบางเพียง 9.1 มิลลิเมตร

- โดดเด่นด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมโมเดิร์น ที่ให้คุณได้ทั้งความหรูหรา จับง่ายสบายมือ
- แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยรูปทรงบางเฉียบเพียง 9.1 มม. พร้อมเส้นกรอบสวยล้ำโทนสีเงินเมทัลลิก
- ส่งผ่านความเรียบหรูไร้รอยเชื่อมต่อ และการจัดเรียงปุ่มฟังก์ชั่นอย่างกลมกลืน ทันสมัย

สะดวกกับโปรแกรมถ่ายรูปด้วยเสียง

ถ่ายรูปโดยไม่ต้องกดปุ่ม ภาพไม่สั่น ไม่เบลออีกต่อไปกับโปรแกรม Cheese Shutter เพียงแค่ตั้งระบบการทำงานด้วยเสียง ก็สามารถถ่ายภาพโดยไม่ต้องกดปุ่มอีกต่อไป

พิมพ์สบายในแบบที่คุณเลือกได้

การพิมพ์ของคุณจะง่ายขึ้น เพราะแป้นพิมพ์สามารถปรับรูปแบบการจัดเรียงปุ่มโดยอัตโนมัติเพื่อให้สัมพันธ์กับการใช้งานของคุณ

สื่อสารได้มากกว่า เพียงสแกนภาพตัวหนังสือก็สามารถแปลได้ทันที

ด้วยฟังก์ชั่น Qtranslator ไม่ว่าจะเป็นคำ หรือข้อความเพียงสแกนก็สามารถแปลได้ทันที ช่วยให้คุณพบเพื่อนใหม่ไปพร้อมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเปิดโลกกว้างอย่างมีสไตล์

ใช้งานตลอดวัน ด้วยแบตเตอรี่ Sio พร้อมพลังงาน 2,150 mAh

เพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่คุณชอบ หรือออกไปสนุกข้างนอกได้ตลอดวันด้วย Sio แบตเตอรี่ที่มีพลังถึง 2,150 mAh ความอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้รูปทรงบางเฉียบ
พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

3G Network

HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100

SIZE

Dimensions

131.9 x 68.2 x 9.1 mm

DISPLAY

Size

qHD (960 x 540) 4.7 inches

CONNECTIVITY

Bluetooth

3.0

DLNA

Yes

WI - FI DIRECT

Yes

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

AUDIO/VIDEO

Video Codec

MPEG-4 / H.263 / H.264 / Divx

Camera

8MP

Front Camera

1.3MP HD

Audio Codec

AAC / AAC+ / eAAC+ / AMR / MP3 / MIDI / WAV / WMA

BASIC SPECIFICATION

CHIPSET

OMAP4430 1GHz Dual - Core

TOUCH TYPE

Capacitive

MEMORY

RAM

1GB DDR2

USER

ROM 4GB e-MMC (available for user 2GB)

External

MicroSD (Up to 32GB)

FEATURES

OS

Android ICS / Optimus UI 3.0

BATTERY

Battery

2150 mAh SiO+ Battery

MUTIMEDIA

FM Radio

Yes

ADVANCED FEATURES

QTranslator Function

Yes

CHEESE SHUTTER

Yes

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