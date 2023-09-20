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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 2 ซิม ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 2 ซิม ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb

E405-Optimus L3 Dual

แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 2 ซิม ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb

2 ซิม ใช้งานง่ายด้วยปุ่มสลับซิม

จัดการทุกวันทั้งเรื่องงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว ด้วย Smartphone 2 ซิม ที่รวม 2 เบอร์ไว้ในเครื่องเดียว ช่วยให้คุณสะดวกสบายเหมือนมีโทรศัพท์ 2 เครื่องอยู่ในเครื่องเดียว พร้อมใช้งานทั้ง 2 ซิมได้ง่ายด้วยปุ่มสลับซิมที่เพียงกดปุ่มครั้งเดียวก็เลือกใช้งานได้ดั่งใจ

ดีไซน์เรียบหรูทันสมัย มีสไตล์เฉพาะตัวแบบ L-Style

• ความแตกต่างที่ลงตัว: ค้นพบการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างความล้ำสมัยของโทนสีเงิน
เมทัลลิก เหมาะกับคนมีสไตล์เช่นคุณ
• ขนาดกะทัดรัดอย่างมีสไตล์ : ก้าวไปพร้อมกับความสบายและสไตล์ที่ลงตัวด้วยขนาด
กะทัดรัดเหมาะมือ พร้อมมั่นใจและดึงดูดทุกความสนใจไปกับความบางเพียง 11.85 มม.

กล้องความละเอียด 3.2 MP และวิดีโอระดับ VGA

บันทึกทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยกล้องความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซล พร้อมบันทึกวิดีโอระดับ VGA
และให้คุณแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันที

หน่วยความจำภายใน 1 GB โหลด App ได้จุใจ

สนุกและสะดวกกับการใช้งานที่มากกว่าด้วยหน่วยความจำภายใน 1GB คุณสามารถเก็บภาพถ่าย
เพลง และโหลดแอพฯ ได้เต็มที่มากขึ้น

ใช้งานจุใจด้วยพลังแบตเตอรี่ 1500 mAh

พลังแบตเตอรี่ 1500 mAh ให้คุณใช้งานได้นานกว่าไม่ว่าจะแชท แชร์ โทร หรือเล่นเกม
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

EDGE Rx

3G Network

HSDPA 3.6 Mbps (900 / 2100)

SIZE

Dimensions

102.6 x 61.6 x 11.85

DISPLAY

Type

TFT LCD

Size

3.2"

Resolution

QVGA

CONNECTIVITY

Bluetooth

3.0

Wi-Fi

802.11 b / g / n

USB

2.0 High Speed

AUDIO/VIDEO

Video Codec

MPEG4 / H.263 / H.264

Camera

3.2 MP FF

Recording

30fps@QVGA

Audio Codec

MP3 / AAC / AAC+

BASIC SPECIFICATION

FORM FACTOR

Full Touch Screen

CHIPSET

MSM7225A 800MHz

MEMORY

USER

User(150MB) + Internal Memory (1GB)

External

MicroSD (Up to 32GB)

FEATURES

OS

Android Gingerbread

BATTERY

Battery

1500 mAh

MESSAGING

SMS

Yes

Email

Yes

MULTI-SIM/TYPE

MULTI-SIM/TYPE

Yes

ADVANCED FEATURES

A-GPS/GPS

Yes

Document Viewer

Yes

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