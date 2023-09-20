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OPTIMUS G PRO E989 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอ 5.5 นิ้ว ขุมพลัง Snapdragon 600 CPU1.7 Quad Core กล้องหลัง 13MP และกล้องหน้า 2.1MP Full HD

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

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OPTIMUS G PRO E989 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอ 5.5 นิ้ว ขุมพลัง Snapdragon 600 CPU1.7 Quad Core กล้องหลัง 13MP และกล้องหน้า 2.1MP Full HD

E989 Optimus G Pro

OPTIMUS G PRO E989 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอ 5.5 นิ้ว ขุมพลัง Snapdragon 600 CPU1.7 Quad Core กล้องหลัง 13MP และกล้องหน้า 2.1MP Full HD

OPTIMUS G PRO E989 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

เต็มอารมณ์ คมชัดทุกรายละเอียด ด้วยหน้าจอ Full HD IPS 5.5 นิ้ว

ให้คุณสนุกได้เต็มตากับภาพคมชัด และสีสันสมจริง มาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียดสูงถึง 400 ppi ผสานการออกแบบของตัวเครื่องให้แคบลงได้อย่างลงตัว ให้คุณจับถนัดมือยิ่งขึ้น

แรงเต็มขุมพลัง Snapdragon600 CPU 1.7 GHz Quad core processor

เต็มที่กับขุมพลังของ Snapdragon600 CPU 1.7 GHz Quad core processor สามารถตอบสนองพลังแห่งสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ได้อย่างไม่มีสะดุด และพร้อมให้คุณทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ท่องเว็บ เล่นเกม แชท

ถ่ายวิดีโอ และถ่ายรูป ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในเวลาเดียวกัน (Dual Recording , Dual Camera)

เติมเต็มทุกจินตนาการของคุณ เพียงเริ่มต้นตั้งค่าใช้งานกล้องด้านหน้าและด้านหลังในเวลาเดียวกัน คุณก็สามารถถ่ายวิดีโอ (ด้วยฟังก์ชั่น Dual Recording) หรือภาพนิ่ง (ด้วยฟังก์ชั่น Dual Camera) ได้พร้อมกัน และด้วยคุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลาที่มีค่าของชีวิต

กล้องหลัง 13 MP และกล้องหน้า 2.1 MP (Full HD) และมาพร้อมฟังก์ชั่นมากมาย

ให้คุณเก็บทุกรายละเอียดของภาพได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะอยู่ในโหมดซูมภาพ ด้วยกล้องหลัง 13 mp ที่มาพร้อมกับกล้องหน้า 2.1 MP Full HD เหมาะกับวิดีโอแชท หรือ การถ่ายรูปด้วยตัวเอง ให้ภาพคมชัดแม้คนหรือวัตถุที่ต้องการถ่ายจะเคลื่อนไหวด้วยTracking Focus ช่วยปรับโฟกัสและตำแหน่งของเลนส์กล้องให้เล็งไปยังวัตถุได้อย่างแม่นยำ
ฟังก์ชั่นชุดชิค VR พาโนราม่า ช่วยให้คุณถ่ายภาพพาโนราม่าได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง พร้อมต่อภาพเป็นมุมมอง 360 องศา ได้อัตโนมัติ

สะดวกสบายใช้แทนรีโมทได้ด้วยฟังก์ชั่น QREMOTE 2.0*

มี LG Optimus G Pro ทำให้ชีวิตคุณง่ายยิ่งขึ้น เพราะมาพร้อมระบบอินฟราเรดที่ช่วยให้คุณใช้งานมือถือแทนรีโมท โดยใช้กับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่น DVD Blu- Ray เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

สลับหน้าการใช้งานได้ง่ายๆ ด้วย QSLIDE 2.0

ก้าวไปสู่อีกขั้นของความล้ำหน้า ที่ช่วยให้คุณใช้งานบนโทรศัพท์ได้หลายฟังก์ชั่นในเวลาเดียวกัน เพียงแค่ Slide ก็เลือกหน้าจอที่ต้องการใช้งานได้ทันที และสนุกไปกับความง่ายดายและความรวดเร็วในการเลือกเข้าใช้งานในแต่ละแอพพลิเคชั่นจากการเลื่อนเมนู Bar ด้านบนหน้าจอ

ใช้งานจุใจด้วยพลังแบตเตอรี่ 3,140 mAh SiO

เต็มที่กับการใช้งาน ด้วยแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมากถึง 3,140 mAh Sio ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานหรือระยะเวลาการใช้งาน โดยมี quad-core โพรเซสเซอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน ทำให้แบตเตอรี่ทรงประสิทธิภาพเหมือนใหม่ทุกครั้ง
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

Network

3G 850/2100

Dimension : L*W*D(mm)

150.2 x 76.1 x 9.4

CPU

Qualcomm Snapdragon 1.7GHz Quad-Core Processor

DISPLAY

Type

Full HD IPS Display, 16M Colors

Size

138.7mm

Resolution

1920 x 1080

CONNECTIVITY

Bluetooth

4.0 (Apt-x)

DLNA

Yes

WI - FI DIRECT

Yes

Wi-Fi

802.11 a / b / g / n

GPS

Yes

NFC

Yes

USB

v2.0

AUDIO/VIDEO

Video Codec

MP4 / H.263 / H.264 / Divx / WMV

Audio Codec

MP3/AC3/eAAC+/FLAC/WAV/WMA

Audio Jack

3.5

2nd Microphone

Yes

TOUCH

Type

Capacitive

Handwriting

Yes

MEMORY

Internal

16 GB

CAMERA

Main Camera

13MP Full HD Autofocus

Flash/LED

Yes

Front Camera

2.1 MP Full HD

Features

Geotagging, Face Detection, Image Stabilization, Panorama, HDR

BATTERY

Battery

3140 mAh

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