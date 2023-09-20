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KM555 COOKIE PLUS 3G WI-FI โทรศัพท์มือถือซีรีย์ Cookie เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G
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Social Network
Wi-Fi & 3G
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G
3 Megapixel Camera
3.5mm Input Jack
ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ให้เราสนุกกับเสียงเพลงยิ่งขึ้น
สเปคทั้งหมด
-
2G Network
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GSM 850/900/1800/1900
-
3G Network
-
UMTS 900/2100
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Dimensions
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105.9 x 53.4 x 11.95 mm
-
Weight
-
105 g
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Type
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TFT resistive touchscreen, 256K colors
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Size
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240 x 400 pixels, 3.0 inches
-
Alert types
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Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer
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Speakerphone
-
Yes
-
Phonebook
-
1000 contacts, Photocall
-
Internal
-
40 MB
-
Card slot
-
microSD, up to 16GB
-
GPRS
-
Yes
-
EDGE
-
Yes
-
3G
-
Yes
-
WLAN
-
Wi-Fi 802.11b/g
-
Bluetooth
-
Yes, v2.1 with A2DP
-
USB
-
Yes, v2.0
-
Primary
-
3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus
-
Video
-
Yes, QVGA
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Messaging
-
SMS, MMS, Email
-
Browser
-
WAP 2.0/xHTML
-
Radio
-
FM radio
-
Colors
-
Black
-
Java
-
Yes, MIDP 2.1
-
Battery
-
Li-Ion 950 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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คู่มือและซอฟแวร์
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วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
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