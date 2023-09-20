About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
KM555 COOKIE PLUS 3G WI-FI โทรศัพท์มือถือซีรีย์ Cookie เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

KM555 COOKIE PLUS 3G WI-FI โทรศัพท์มือถือซีรีย์ Cookie เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G

KM555 Cookie Plus 3G Wi-Fi

KM555 COOKIE PLUS 3G WI-FI โทรศัพท์มือถือซีรีย์ Cookie เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G

KM555 COOKIE PLUS 3G WI-FI โทรศัพท์มือถือซีรีย์ Cookie

Social Network  

สนุกกับการเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ (SNS) ผ่าน Facebook และ Twitter

Wi-Fi & 3G  

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวดเร็วผ่าน Wi-Fi และเครือข่าย 3G

3 Megapixel Camera  

สนุกกับการถ่ายภาพด้วยกล้องความละเอียด 3 ล้านพิกเซล

3.5mm Input Jack  

ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ให้เราสนุกกับเสียงเพลงยิ่งขึ้น

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850/900/1800/1900

3G Network

UMTS 900/2100

SIZE

Dimensions

105.9 x 53.4 x 11.95 mm

Weight

105 g

DISPLAY

Type

TFT resistive touchscreen, 256K colors

Size

240 x 400 pixels, 3.0 inches

SOUND

Alert types

Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

1000 contacts, Photocall

Internal

40 MB

Card slot

microSD, up to 16GB

DATA

GPRS

Yes

EDGE

Yes

3G

Yes

WLAN

Wi-Fi 802.11b/g

Bluetooth

Yes, v2.1 with A2DP

USB

Yes, v2.0

CAMERA

Primary

3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus

Video

Yes, QVGA

FEATURES

Messaging

SMS, MMS, Email

Browser

WAP 2.0/xHTML

Radio

FM radio

Colors

Black

Java

Yes, MIDP 2.1

BATTERY

Battery

Li-Ion 950 mAh

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา