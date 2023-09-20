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หน้าจอ IPS กว้าง 4.3 นิ้วรองรับไลฟ์สไตล์ด้วยแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich รองรับ 3G 850 MHz
หน้าจอ IPS กว้าง 4.3 นิ้วรองรับไลฟ์สไตล์ด้วยแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich รองรับ 3G 850 MHz
ดีไซน์หรูล้ำกับ L-STYLE พร้อมความบางเฉียบเพียง 8.8 มม.
ค้นพบความโดดเด่นในดีไซน์เรียบหรู จับง่าย กระชับมือ
ความแตกต่างที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืน
ค้นพบความล้ำของโทนสีเงินเมทัลลิกที่มาพร้อมฝาหลังที่ถูกออกแบบให้มี texture 3 มิติ ในสไตล์เฉพาะตัว
ดีไซน์หรูล้ำกับ L-STYLE พร้อมความบางเฉียบเพียง 8.8 มม.
ดีไซน์ไร้รอยเชื่อมต่อ
ตอบชีวิตสมาร์ทด้วยหน้าจอกว้างกว่าถึง 4.3 นิ้ว
ฟังก์ชั่นกล้องสุดล้ำ ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 850/900/1800/1900
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3G Network
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HSDPA 850/2100
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Dimensions
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125.5 x 67 x 8.8 mm
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Weight
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122 g
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Type
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IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
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Size
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480 x 800 pixels, 4.3 inches
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Alert types
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Vibration; MP3 ringtones
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Speakerphone
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Yes
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Internal
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4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM
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Card slot
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microSD, up to 32GB
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GPRS
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Class 12
-
EDGE
-
Class 12
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3G
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HSDPA 7.2 Mbps
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WLAN
-
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA
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Bluetooth
-
Yes, v3.0 with A2DP
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USB
-
Yes, microUSB v2.0
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Primary
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5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash
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Video
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Yes, VGA@30fps
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Secondary
-
Yes
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OS
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Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich)
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Messaging
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SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
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Browser
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HTML5, Adobe Flash
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Radio
-
Yes
-
GPS
-
Yes, with A-GPS support
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Java
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Yes, via Java MIDP emulator
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Battery
-
Li-Ion 1700 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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