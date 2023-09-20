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G3 Stylus

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

G3 Stylus

D690

G3 Stylus

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Knock Code™

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Global Mobile Awards 2014

การออกแบบที่พรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยปากกาสไตลัส

ด้วยปากกาสไตลัสใน LG G3 Stylus คุณสามารถสเก็ตช์และวาดภาพได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นในการจดโน้ต ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบให้มีความโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ของแอลจี พร้อมฝาหลังที่ดีไซน์แบบเมทัลลิกเพื่อคงความสวยงาม

การออกแบบที่พรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยปากกาสไตลัส

หน้าจอใหญ่ขนาด 5.5 นิ้ว

ด้วยหน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนและใช้งานได้ถนัดง่ายดายยิ่งขึ้น เพลิดเพลินกับการรับชมในสิ่งที่คุณชื่นชอบบนหน้าจอขนาดยักษ์ ที่สามารถเป็นสมุดบันทึกได้ในคราวเดียวกัน

หน้าจอใหญ่ขนาด 5.5 นิ้ว

Gesture Shot

การถ่ายภาพด้วยการจับสัญญาณมือ เพียงแค่ยกมือขึ้นจนกระทั่งกล้องจับสัญญาณ จะปรากฎกรอบภาพขึ้นที่หน้าจอ ให้แบและกำมือเป็นสัญญาณเริ่มจับเวลาถ่ายภาพนับย้อนหลัง 3 วิ ช่วยให้การถ่ายภาพตัวเองทำได้ง่ายและเพลิดเพลิน

แบตเตอรี่ขนาด 3,000 มิลลิแอมป์

แบตเตอรี่ที่มีความจุพิเศษ รองรับการใช้งานที่ยาวนานตลอดวัน

Knock Code™

ปลดล็อคหน้าจอด้วยรหัสส่วนตัว โดยเคาะที่ส่วนใดของหน้าจอก็ได้ตามรหัสที่คุณตั้งไว้ 3 - 8 จุด

ด้วยการผสมผสานรหัสต่างๆ ที่สามารถสร้างขึ้นได้ถึงมากกว่า 86,000 รูปแบบ ช่วยยกระดับความปลอดภัย ความสนุกสนานและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น!

Smart Keyboard

ฟีเจอร์ Smart Keyboard ใน LG G3 Stylus ช่วยให้คุณกลายเป็นนักพิมพ์มือไวได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยังสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ลดการพิมพ์ผิดได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน คุณสามารถปรับความสูงของคีย์บอร์ดได้ตามสรีระของมือ

Smart Keyboard

Quick Memo

บันทึกข้อความได้อย่างรวดเร็วทันใจ และยังสามารถสร้างสรรค์ภาพหรือจดบันทึกด้วยปากกา ช่วยให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นกว่าการใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

Dual Sim

Dual Sim เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว คุณยังสามารถที่จะตั้งเสียงริงโทนให้แตกต่างกันระว่าง Sim 1 กับ Sim 2 อีกด้วย ทำให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสาร
พิมพ์

สเปคทั้งหมด

CONNECTIVITY

Bluetooth

4.0

Wi-Fi

802.11 b / g / n

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

BASIC SPECIFICATION

OPERATING SYSTEM

Android 4.4.2 Kitkat

BATTERY, Min(mAh)

3,000mAh

CPU

1.3GHz Quad-Core

Dimension: LxWxD (mm)

149.3 X 75.9 X 10.2mm

Color

Titan Black, White, Gold

MEMORY

RAM

1GB

ROM

8GB

DISPLAY

SIZE (inch)

5.5"

RESOLUTION

qHD IPS (960 x 540)

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

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