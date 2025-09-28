We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชันฟรีไมโครเวฟ
1. รับฟรี ไมโครเวฟ 20 ลิตร รุ่น MS2032GAS มูลค่า 2,990 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ www.lg.com/th ตั้งแต่ 30,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ
2. โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68
3. การรับฟรีไมโครเวฟ จะคำนวณจากการหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
4. จำกัดการแจก 10 คำสั่งซื้อแรก/วัน เท่านั้น (รวม 240 ชิ้นตลอดแคมเปญ)
5. จำกัด 1 ชิ้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชันฟรีลำโพงพกพา ใน Live ได้
7. สินค้าฟรีไมโครเวฟ จะขึ้นโชว์ที่หน้าชำระเงินในรูปแบบของ coupon อัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด
8. หากสินค้าฟรีไมโครเวฟ ไม่ขึ้นโชว์ที่หน้าชำระเงิน หรือคูปองไม่ถูกใช้งาน หมายถึงคำสั่งซื้อนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือเป็นคำสั่งซื้อลำดับที่ 11 เป็นต้นไป
9. สินค้าฟรีไมโครเวฟ จะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าหลักภายใน 7 - 14 วันทำการ
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
11. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อเพื่อการค้า ขาย โอนสิทธิ์ หรือแลกปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
12. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
13. หากพบว่ามีการทุจริต หรือผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการรับฟรีไมโครเวฟดังกล่าว และ/หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
14. การพิจารณาและการใช้ดุลพินิจและ/หรือ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้
15. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้