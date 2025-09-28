Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Microwave

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชันฟรีไมโครเวฟ

1. รับฟรี ไมโครเวฟ 20 ลิตร รุ่น MS2032GAS มูลค่า 2,990 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ www.lg.com/th ตั้งแต่ 30,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ

2. โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68

3. การรับฟรีไมโครเวฟ จะคำนวณจากการหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว

4. จำกัดการแจก 10 คำสั่งซื้อแรก/วัน เท่านั้น  (รวม 240 ชิ้นตลอดแคมเปญ)

5. จำกัด 1 ชิ้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น

6. ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชันฟรีลำโพงพกพา ใน Live ได้

7. สินค้าฟรีไมโครเวฟ จะขึ้นโชว์ที่หน้าชำระเงินในรูปแบบของ coupon อัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด

8. หากสินค้าฟรีไมโครเวฟ ไม่ขึ้นโชว์ที่หน้าชำระเงิน หรือคูปองไม่ถูกใช้งาน หมายถึงคำสั่งซื้อนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือเป็นคำสั่งซื้อลำดับที่ 11 เป็นต้นไป 

9. สินค้าฟรีไมโครเวฟ จะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าหลักภายใน 7 - 14 วันทำการ

10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

11. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อเพื่อการค้า ขาย โอนสิทธิ์ หรือแลกปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้

12. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

13. หากพบว่ามีการทุจริต หรือผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการรับฟรีไมโครเวฟดังกล่าว และ/หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน

14. การพิจารณาและการใช้ดุลพินิจและ/หรือ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้

15. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้