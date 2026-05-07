📍เงื่อนไขกิจกรรม LG WashTower Dance Challengeโปรโมชันพิเศษกิจกรรม Review สินค้า

#LGWashTowerDanceChallenge

💃เต้น โพสต์ แชร์ ลุ้นสนุก 🕺
รับไปเลย WashTower ฟรี!

อัดคลิปเต้นตามชาเลนจ์ โพสต์ลงโซเชียล พร้อมแฮชแท็ก แล้วมาร่วมสนุกไปด้วยกัน

WashTower Dance Challenge

ร่วมสนุกกับ LG WashTower Dance Challenge

 

เพียงอัดคลิปเต้นตามท่าจากวิดีโอต้นฉบับ ใช้เสียงที่กำหนด แล้วโพสต์ลง Facebook, Instagram, TikTok หรือ YouTube Shorts แบบสาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก ก็มีสิทธิ์ร่วมชาเลนจ์สุดสนุกนี้ได้ทันที

14 พฤษภาคม 2026 ถึง 14 มิถุนายน 2026

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

อัดคลิปเต้น 👉 โพสต์ลงโซเชียล + ใส่แฮชแท็ก 👉 ส่งผลงานผ่านลิงก์ 👉 ร่วมสนุกได้เลย!

ขั้นตอนที่ 1

อัดคลิปเต้นตาม Challenge จากวิดีโอต้นฉบับ พร้อมใช้เสียงที่กำหนด

บน Facebook, Instagram, TikTok หรือ YouTube Shorts

 

ขั้นตอนที่ 2

โพสต์ลง Instagram, TikTok หรือ YouTube Shorts แบบสาธารณะ พร้อมแฮชแท็ก

#LGWashTowerDanceChallenge #LaundryRoutine #CleanTok

ขั้นตอนที่ 3

ติดตามช่องทาง LG และส่งผลงานผ่านลิงก์ Google Form ที่ Bio

กรอก Google Form ที่ลิงก์ในโพสต์กิจกรรม ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ LG

ขั้นตอนที่ 4

กดไลค์หรือคอมเมนต์ในโพสต์ Challenge

เพื่อร่วมสนุกกับทุกคน (ไม่บังคับ)

ผู้ชนะรับไปเลย WashTower 3 รางวัลเท่านั้น 

ประกาศผลวันที่ 24 มิ.ย. 2026 ผ่านทางโซเชียลมีเดียของ LG และส่งอีเมล ถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
  • เปิดรับผู้เข้าร่วมอายุ 20 ปีขึ้นไป และพำนักในประเทศที่กำหนด
  • ต้องมีบัญชี Instagram, TikTok หรือ YouTube และโพสต์ผลงานแบบสาธารณะตามกติกา
  • การส่งผลงานผ่าน Google Form ถือว่า ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด
  • ผลงานต้องเป็นของตนเอง ส่งครบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ห้ามใช้วิธีเพิ่มยอด engagement แบบไม่เป็นธรรม (เช่น bot หรือซื้อยอด)
  • LG ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสิทธิ์ และคัดเลือกผู้ชนะตามความเหมาะสม

 

ผู้ชนะต้องยืนยันภายใน 14 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
LG อาจนำผลงานไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้

 

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

Q.

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วม

A.

• อนุญาตให้ใช้เพียงแทร็กเสียงที่กำหนดไว้สำหรับ Challenge เท่านั้น วิดีโอที่ใช้เสียงอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ถูกต้อง

• การอัปโหลดวิดีโอเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นการเข้าร่วมที่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งแบบฟอร์ม Google เพื่อลงทะเบียนอย่างเป็นทางการด้วย

• ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอความยินยอมจากบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏในวิดีโอของตน LG จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรากฏตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

• โปรดระวังการพิมพ์แฮชแท็กหรือชื่อผู้ใช้ผิด ผลงานที่ส่งเข้ามาจะถูกตัดสิทธิ์หากไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากพิมพ์ผิด

• ในโพสต์ต้องมีแฮชแท็กที่กำหนด (#LGWashTowerDanceChallenge #LaundryRoutine #CleanTok) และต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะ

• โพสต์ดังกล่าวยังคงต้องแสดงอยู่และสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของ Challenge และต่อเนื่องไปจนถึงวันประกาศผลผู้ชนะ

• ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้หนึ่ง (1) รายการต่อแพลตฟอร์ม (Instagram, TikTok, YouTube Shorts) รวมสูงสุดสาม (3) รายการต่อผู้เข้าร่วม แต่ละรายการต้องส่งใน Google Form แยกกัน หากมีการส่งข้อมูลซ้ำในแพลตฟอร์มเดียวกัน ระบบจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาก่อนว่าเป็นผลงานที่ถูกต้อง

• เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ คุณต้องยอมรับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทาง Google Form

 

Q.

เงื่อนไขของรางวัล

A.

• รุ่นและสีของ LG WashTower อาจแตกต่างกันไป และ LG จะเลือกให้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าในแต่ละประเทศ

• ไม่สามารถโอนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้ ของรางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า และ LG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลได้ตลอดเวลา

• ภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว ภาระทางภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ชนะควรตรวจสอบระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

• หากไม่สามารถจัดส่งและ/หรือติดตั้ง LG WashTower ได้ ณ ที่อยู่ของผู้ชนะรางวัล เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่ง ภูมิศาสตร์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน อาจถูกยกเลิกรางวัลได้

• การจัดส่งและการติดตั้งอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเทศและที่อยู่ของผู้ชนะ LG จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งของรางวัล แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้บริการติดตั้งหากไม่มีบริการนั้นในพื้นที่ดังกล่าว

• การจัดส่งของรางวัลจะดำเนินการโดย LG ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค และระยะเวลาการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

 

Q.

เกณฑ์คุณสมบัติ

A.

  1. Challenge นี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง หรือ มาเลเซีย เท่านั้น พนักงานของบริษัทในเครือ LG ผู้ดูแลระบบ ครอบครัวและตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการจัดการ Challenge นี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียลมีเดีย (Instagram, TikTok หรือ YouTube)

  2. โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในกิจกรรมและส่งแบบฟอร์ม Google คุณได้ตกลงยอมรับ
    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คำตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ชนะและรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด ทาง LG หรือผู้ดูแลระบบจะไม่ตอบจดหมายใดๆ ทั้งสิ้น

  3. จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งล่าช้า อ่านไม่ออก ไม่สมบูรณ์ เสียหาย หรือผิดพลาด รวมถึงผลงานที่ส่งผ่านเอเจนซี่และบุคคลที่สาม หรือส่งโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม (Instagram, TikTok, YouTube Shorts) และ Google Form ที่กำหนดไว้ หาก LG หรือผู้ดูแลระบบเชื่อว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทาง LG หรือผู้ดูแลระบบมีสิ
    ทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับรางวัลและเลือกผู้ชนะรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  4. จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 24 มิถุนายน 2026 ทางบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของ LG ในท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม และจะส่งอีเมลแจ้งรายชื่อผู้ชนะแต่ละรายไปยังที่อยู่อีเมลที่
    คุณระบุไว้ใน Google Form หากไม่มีการตอบกลับภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ชนะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่ให้มานั้นถูกต้องแม่นยำ ทั้งผู้จัดกิจกรรมและผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ไม่สำเร็จในกรณีที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ลงชื่อรับสินค้าตามที่กำหนด

  5. กระบวนการคัดเลือก: LG จะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่จากบรรดาผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจากทุกประเทศ
    /ภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์การป
    ระเมินภายใน ซึ่งอาจรวมถึงคุณภาพของวิดีโอ ความคิดสร้างสรรค์ และการตอบรับจากผู้ชม

  6. จะมีการขอให้ผู้ชนะแจ้งข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการจัดส่งรางวัล หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อ
    มูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้ จะไม่สามารถดำเนินการจัดส่งรางวัลได้ และจะถือว่าคุ
    ณมิได้ให้ความยินยอมในการรับรางวัล

  7. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านรับทราบว่าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ชนะทุกท่านมีหน้าที่ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  8. อาจมีการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ LG ที่เกี่ยวข้องกับ Challenge อาจมีการเผยแพร่ชื่อ สถานที่อยู่ที่ไม่เจาะจง และเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมส่งมาในช่องทางโซเชียลมีเดียของ LG ซึ่งรวมถึงวิดีโอ รูปภาพ หรือบันทึกใดๆ ที่ส่งมาเป็นส่วนหนึ่งของ Challenge ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ LG ใช้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดได้ทั่วโลก และไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ และแสดงเนื้อหาที่ส่งมาเ
    พื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Challenge เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ

  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ตนเองส่งเข้ามาแต่เพียงผู้เดียว และยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ
    ทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น รวมถึงการขอความยินยอมจากบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏในวิดีโอของตน ผู้เข้าร่วมต้องไม่อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยตนเอง หรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
    งานอย่างถูกต้อง บัญชีที่เลือกปฏิบัติ (Cherry Picker) ซึ่งผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าใช้งานเคลื่อนไหว
    เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกผู้ชนะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. หากมีหลักฐานการเพิ่มค่าตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมโดยไม่เป็นธรรมชาติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้
    บอท บริการสร้างการมีส่วนร่วมแบบเสียค่าใช้จ่าย หรือวิธีการบิดเบือนอื่นใด จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที LG ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการมีส่วนร่วม และตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามดุลย
    พินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

  11. LG ไม่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ Challenge หรือเกี่ยวกับรางวัล เมื่อไม่สามารถทำตามข้อผูกพันนั้นได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่เกินกว่า LG จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล แม้ว่า LG อาจจะ (แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้อง) พยายามดำเนินการเสนอ
    รางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน ทว่า LG ไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชนะใ
    นกรณีดังกล่าว

  12. หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ หรือหากผู้ชนะไม่สามารถรั
    บรางวัลได้ จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขาย: ไม่สามารถโอนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินส
    ดหรือสิ่งอื่นใดได้

  14. LG ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยว
    ข้อง LG ตกลงที่จะปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่รว
    บรวมผ่าน Google Form (รวมถึง ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, บัญชีโซเชียลมีเดีย และ URL วิดีโอ) จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ Challenge คัดเลือกผู้ชนะ และมอบรางวัลเท่านั้น ผู้ชนะอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบรางวัล จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือนหลังจากสรุปจบ Challenge และจะลบอย่าง
    ปลอดภัยหลังจากนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LG ได้ที่ https://www.lg.com/global/privacy/

  15. ความรับผิด: นอกเหนือจากความรับผิดใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย LG จะไม่รับผิดช
    อบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่ผู้เข้าร่วมได้รับอันเป็นผลมาจากเข้าร่วม Challenge ใดๆ ทั้งสิ้น

  16. การแก้ไข/การยกเลิก: LG ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือแก้ไข ระงับ เพิกถอน หรือยกเลิก Challenge นี้ ได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  17. สอบถามข้อมูล: หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ Challenge นี้ โปรดติดต่อโดยส่งข้อความส่วนตัวทางบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของ LG ในท้องถิ่น

Q.

เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะแต่ละประเทศ

A.

ไทย

• Challenge นี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

• บัญชีท้องถิ่น LG: Instagram / TikTok / YouTube

• ภาษี อากร หรือภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย ผู้ชนะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

 

โปรโมชันราคาพิเศษ

WashTower™
สไตล์ที่ลงตัวกับพื้นที่ของคุณ

ราคาพิเศษเฉพาะ 14 พฤษภาคม 2569 – 14 มิถุนายน 2569

LG Member

LG Member สำหรับทุกคำซื้อของคุณจะมีส่วนลดเพิ่มเติม 10% 

จัดส่งฟรี

บริการจัดส่งและรับประกันความพึงพอใจคำสั่งซื้อของคุณที่ได้รับการประสานงานโดย LG

ผ่อน 0%

ชำระค่าสินค้าของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน

ซื้อคู่ถูกกว่า

กิจกรรมรีวิว

รับประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร

ได้ร่วมทริปสุดพิเศษที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  ✈️

คุณจะได้เรียนทำอาหารเกาหลีแบบมือโปร เยี่ยมชมโชว์รูมครัว LG แบบเอ็กซ์คลูซีฟ และตะลุยชิมอาหารเกาหลีชื่อดัง

คัดเลือก 15 คนเท่านั้น จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายประเทศ เพื่อร่วมทริปสุดพิเศษที่จัดขึ้นโดย LG

เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้และร่วทำกิจกรรมในช่วงปลายมิถุนายน 2569

เงื่อนไขกิจกรรมเพิ่มเติม

