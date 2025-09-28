We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้เย็น Multi-Door รุ่น GC-B47FMGBB และเครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE
GC-B47FMGBB.A9K
()
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Multi Air Flow
- Smart Inverter
- Large Capacity
ไร้น้ำแข็งเกาะตู้เย็น
เย็นอย่างรวดเร็วโดยไร้น้ำแข็งเกาะตู้เย็น
ลมเย็นจะหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตู้เย็นและอาหารของคุณไม่เกิดน้ำแข็งเกาะและยังสดใหม่ โดยไม่ต้องละลายน้ำแข็งด้วยมือ สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน
ผลไม้ในกล่องพลาสติก ครึ่งหนึ่งถูกแช่แข็ง อีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกแช่แข็ง
Multi Air Flow
อุณหภูมิคงที่ทั่วทั้งตู้เย็น
ช่องระบายอากาศภายในตู้เย็นจะกระจายลมเย็นเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ ช่วยให้อาหารสดใหม่นานขึ้น ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม
พื้นที่กว้างขึ้น
กว้างขวางเพียงพอสำหรับทุกคนในครอบครัว
ความจุภายในกว้างขึ้นช่วยให้คุณจัดเก็บอาหารต่างๆ ได้หลายอย่างในคราวเดียว เลิกกังวลเรื่องพื้นที่ในตู้เย็นไม่พอ
ปรับอุณหภูมิได้ง่ายและสะดวก
เก็บอาหารต่างๆ ไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ด้วยฟังก์ชันควบคุมที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ สำหรับผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์ และปลา เพื่อรักษาความสดของอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ชั้นวางทนทานต่อภาชนะเครื่องครัวหนักๆ โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก นอกจากนี้ยังทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย โดยไม่มีคราบหรือกลิ่นตกค้าง
*ภาพที่แสดงเพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE แบบด้ามจับ เทคโนโลยี Kompressor™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB ระบบ Smart Inverter Compressor
คุณลักษณะเด่น
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
วิทยาศาสตร์อากาศ
มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
มี
การชาร์จและการจัดเก็บ
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
PowerPack แบบคู่
มี
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
มี
ชนิด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
3 Modes (Normal, Power, Turbo)
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.44
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
60
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
40
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
30
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
20
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
มี
แปรงทำความสะอาด
ไม่มี
หัวดูดปลายแหลม
มี
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่มี
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่มี
หัวดูดม็อบ
ไม่มี
หัวดูดขนสัตว์
มี
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
มี
ประวัติการทำความสะอาด
มี
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
260 x 1120 x 270
น้ำหนัก (กก.)
2.7
คุณสมบัติ (TOWER)
ระบบการกรอง 3 ขั้น
ไม่มี
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ไม่มี
All-in-One Tower
ไม่มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรอง
ไม่มี
การควบคุมแบบสัมผัส
ไม่มี
ไฟเตือนรอบการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ไม่มี
UVC LED
ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่มี
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่มี
ท่ออ่อน
ไม่มี
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
มี
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
ไม่มี
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่มี
การทำงาน(TOWER)
ความจุถุงเก็บฝุ่น(ลิตร)
ไม่มี
โหมดทิ้งฝุ่น
ไม่มี
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
InstaView
ไม่
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
หลายประตู
ความจุ
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
169
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
305
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
474
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายนอก
มี [ไฟ LED ภายนอก]
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
95
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
833 x 1775 x 653
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
85
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ไม่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ไม่
LINEAR Cooling
ไม่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
6 ชั้นวาง
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
VCM
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
ไม่
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
545
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางของแบบพับ
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ไม่
