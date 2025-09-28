We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้เย็น Multi-Door รุ่น GV-B25FFGDB และเครื่องดูดฝุ่น รุ่น A9K-CORE
ไลฟ์สไตล์ในห้องครัวคุณ
LinearCooling™
คงความสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น
DoorCooling⁺ ™
เย็นรวดเร็วทั่วถึง
FRESHConverter+™
ตั้งค่าอุณหภูมิตามประเภทอาหาร
ดีไซน์พรีเมี่ยมเรียบหรู
รูปลักษณ์เพรียวบางและทันสมัยความสวยงามแบบไร้รอยต่อ
ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่
ช่องเก็บอาหารในตู้เย็นขยายใหญ่ขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการเก็บอาหาร
เพลิดเพลินไปกับพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางด้วยตู้เย็นใหม่นี้ ซึ่งให้พื้นที่เพียงพอสำหรับใส่ของชำโดยไม่ทำให้ห้องครัวดูรก
LinearCooling™
คงความสดเหมือนออกมาจากฟาร์ม
LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยรักษารสชาติและรักษาความสดของอาหารได้นานถึง 7 วัน
Smart Inverter Compressor™
อาหารสดยาวนานพร้อมประหยัดพลังงาน
LG Smart Inverter Compressor™ ประหยัดพลังงานด้วยการปรับความเร็วของมอเตอร์
*รับประกัน 10 ปีเฉพาะคอมเพรสเซอร์เท่านั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากคอมเพรสเซอร์ (ค่าแรง ชิ้นส่วนอื่นๆ ฯลฯ)
DoorCooling⁺ ™
เย็นรวดเร็วและทั่วถึง
เครื่องดื่มจะเย็นเร็วขึ้น2)ด้วยเทคโนโลยี DoorCooling⁺ ™
FRESHConverter+™
ตั้งค่าอุณหภูมิตามประเภทอาหาร
จัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเนื้อสัตว์ ปลา และผัก
*สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิได้โดยกดปุ่มเลือก มี 3 โหมดที่แตกต่างกัน: เนื้อสัตว์ ปลา และผัก
Hygiene Fresh⁺ ™
ลดแบคทีเรียและกลิ่นอับ เพิ่มความสดชื่น
ช่วยให้อากาศในตู้เย็นของคุณให้สดชื่นด้วย Hygiene Fresh⁺ ™ ช่วยระงับกลิ่นและลดแบคทีเรียได้มากถึง 99.999%
Auto Ice Maker
ทำน้ำแข็งได้โดยไม่ต้องต่อท่อ
ประหยัดเวลาและทำน้ำแข็งได้ง่ายขึ้นด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
*หากเติมน้ำลงในที่ใสน้ำด้วยตนเอง น้ำแข็งจะถูกทำโดยอัตโนมัติ
Cleaning Time
การทำความสะอาดตู้เย็นโดยไม่ต้องมีสัญญาณเตือนหรือถอดปลั๊ก
ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดปลั๊กหรือปิดสัญญาณเตือนตู้เย็น
*การกดปุ่ม Cleaning Time ค้างไว้ 3 วินาทีจะเปิดใช้งานเวลาทำความสะอาด เวลาทำความสะอาดจะเปิดใช้งานเป็นเวลา 15 นาที
*เมื่อเปิดใช้งานเวลาทำความสะอาดแล้ว สัญญาณเตือนลมเย็นและเสียงบี๊บจะปิดลง แต่ไฟ LED จะยังคงสว่างอยู่
ดีไซน์พรีเมี่ยมเรียบหรู
ห้องครัวหรูหรามีดีไซน์ระดับพรีเมียม
ดีไซน์ประตูกระจกแบบแบนเรียบเนียน ช่วยเพิ่มความสวยงาม ขณะเดียวกันก็ป้องกันรอยขีดข่วนและรักษาความสมบูรณ์ของสีตู้เย็น
Metal Fresh™
ตกแต่งด้วยโลหะ
ชั้นวางของและลิ้นชักตกแต่งด้วยสีเงิน ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้น
LG ThinQ™
สบายได้ทุกที่ด้วย LG ThinQ™
ผู้ช่วยในบ้าน LG ThinQ™ มอบโซลูชันอัจฉริยะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า มอบความสะดวกสบายให้กับบ้าน
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ™
*ฟังก์ชัน ThinQ™ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือ LG เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการที่พร้อมให้บริการ
ดีไซน์ใหม่ นวัตกรรมใหม่
*ภาพและวิดีโอของผลิตภัณฑ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบภาพเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
1)LinearCooling™
-อิงตามผลการทดสอบของ TÜV Rheinland โดยใช้การทดสอบภายในของ LG ในการวัดความผันผวนของอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยในช่องอาหารสดของ LGE รุ่น LFB61BLGAI ไม่มีโหลดและตั้งค่าอุณหภูมิปกติ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง
-อิงตามผลการทดสอบของ TÜV Rheinland โดยใช้การทดสอบภายในของ LG ในการวัดเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงอัตราการลดน้ำหนัก 5% ของผักคะน้าบนชั้นวางในช่องอาหารสดของ LGE LinearCooling™ รุ่น LFB61BLGAI ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง
-เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น
2)DoorCooling⁺ ™
-อิงตามผลการทดสอบของ TÜV Rheinland โดยใช้การทดสอบภายในของ LG การเปรียบเทียบระยะเวลาที่น้ำในถังเก็บน้ำที่วางอยู่ในตะกร้าด้านบนจะตกลงมาระหว่าง DoorCooling⁺™ ที่ปิดอยู่และ DoorCooling⁺™ ที่เปิดอยู่ของ LGE รุ่น LFB61BLGA
-DoorCooling⁺™ ควรจะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตู
-ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3)แบคทีเรีย
-แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia
4)Hygiene Fresh⁺™
-จำนวนแบคทีเรีย ถูกนับก่อนและหลังปฏิกิริยา 4 ชั่วโมงที่เกิดจากการฉีดสารละลายแบคทีเรีย 0.2 มล. เข้าไปในตัวกรองป้องกันแบคทีเรีย
ประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย เป็นของห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบที่สังเกตเห็นการโต้ตอบโดยตรง
- รูปนี้แสดงถึงประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ของตัวกรอง
- ทดสอบโดย TÜV Rheinland วิธีทดสอบอ้างอิงตามโปรโตคอลการทดสอบ ISO27447
- ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในสภาพการใช้งานจริง
FAQ
Q.
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิบนตู้เย็นช่องแช่แข็ง LG ได้อย่างไร?
A.
ใช้แผงควบคุมบนประตูหรือภายในตู้เย็นเพื่อตั้งค่าหรือปรับอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณ
หรือใช้แอป LG ThinQ™ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับรุ่นที่รองรับ
Q.
เมื่อซื้อตู้เย็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
A.
LG นำเสนอตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งหลากหลายสไตล์และมีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่มากมาย
ตั้งแต่ตู้เย็นแบบประตูฝรั่งเศสที่กว้างขวางและแบบหลายประตูที่สะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยี InstaView Door-in-Door® รุ่น Combi และ Slim LG นำเสนอตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งให้เลือกสำหรับทุกครัวเรือน หากคุณกำลังออกแบบห้องครัวตั้งแต่ต้น คุณสามารถผสานเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝันของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย แต่หากคุณยังมีช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม และถูกกำหนดโดยพื้นที่ เมื่อคุณตัดสินใจเลือกตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้ว ให้พิจารณาพื้นที่จัดเก็บ เทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้อาหารของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น คุณสมบัติที่สะดวกสบาย เช่น ที่กดน้ำแบบต่อท่อประปาหรือไม่ต่อท่อประปา เที่กดน้ำ UVnano® ชั้นวางแบบพับได้ และเครื่องทำน้ำแข็ง Craft Ice™ อย่าลืมตรวจสอบระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Q.
ฉันต้องใช้ตู้เย็นช่องแช่แข็งขนาดเท่าใด?
A.
ขึ้นอยู่กับขนาดครัวเรือนของคุณ โดยหลักการง่ายๆ คือ ความจุ: โดยปกติแล้ว 340-400 ลิตรจะเพียงพอสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กที่มีสมาชิก 1-2 คน ส่วน 400-600 ลิตรเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3-4 คน สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ เราขอแนะนำ 600 ลิตรขึ้นไป รุ่นประตูฝรั่งเศสมีพื้นที่กว้างขวางเป็นพิเศษสำหรับจัดเก็บสิ่งของ เช่น ถาดหรือจาน ที่ LG เราต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งที่เหมาะกับตนเอง ดังนั้นเราจึงมีขนาดให้เลือกในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE แบบด้ามจับ เทคโนโลยี Kompressor™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- ตู้เย็น Multi-Door GV-B25FFGDB ขนาด 21.6 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor
คุณลักษณะเด่น
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
วิทยาศาสตร์อากาศ
มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
มี
การชาร์จและการจัดเก็บ
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
PowerPack แบบคู่
มี
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
มี
ชนิด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
3 Modes (Normal, Power, Turbo)
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.44
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
60
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
40
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
30
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
20
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
มี
แปรงทำความสะอาด
ไม่มี
หัวดูดปลายแหลม
มี
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่มี
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่มี
หัวดูดม็อบ
ไม่มี
หัวดูดขนสัตว์
มี
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
มี
ประวัติการทำความสะอาด
มี
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
260 x 1120 x 270
น้ำหนัก (กก.)
2.7
คุณสมบัติ (TOWER)
ระบบการกรอง 3 ขั้น
ไม่มี
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ไม่มี
All-in-One Tower
ไม่มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรอง
ไม่มี
การควบคุมแบบสัมผัส
ไม่มี
ไฟเตือนรอบการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ไม่มี
UVC LED
ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่มี
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่มี
ท่ออ่อน
ไม่มี
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
มี
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
ไม่มี
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่มี
การทำงาน(TOWER)
ความจุถุงเก็บฝุ่น(ลิตร)
ไม่มี
โหมดทิ้งฝุ่น
ไม่มี
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
835 x 1860 x 736
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
InstaView
ไม่
Door-in-Door
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำ
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
หลายประตู
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
21.6
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
176.0
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
435.0
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
611.0
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายใน
จอแสดงผล LED
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
121
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
835 x 1860 x 736
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
112
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
ทำความสะอาดตู้เย็น
ใช่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ไม่
LINEAR Cooling
ใช่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
4 โปร่งใส
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
ไม่
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
ไม่
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ใช่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำ
ประตู (วัสดุ)
แก้ว
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
โลหะขวา
ประเภทมือจับ
ไม่
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
670.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
6
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางของแบบพับ
ไม่
ชั้นวางกระจกนิรภัย
2
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
