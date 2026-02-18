About Cookies on This Site

ตู้เย็น Instaview 22.4 คิว GC-X257SQZW และ เครื่องดูดฝุ่นด้ามจับ A9-ACE

ตู้เย็น Instaview 22.4 คิว GC-X257SQZW และ เครื่องดูดฝุ่นด้ามจับ A9-ACE

GC-X257SQZW.A9ACE
มุมมองด้านหน้าของสินค้า GC-X257SQZW.A9KC
มุมมองด้านหน้าของสินค้า ตู้เย็น Side-by-Side ขนาด 22.9 คิว รุ่น GC-X257SQZW มี Smart Diagnosis
Front View light off
Front Open Food
W/D Detail
InstaView Detail
InstaView Detail
Utility Box
Water Dispenser
LED light
Front all open
Left Top Door Open
Left Side View
Right Side View
Rear View
คุณลักษณะที่สำคัญ

    Products in this Bundle: 2
    มุมมองด้านหน้าของสินค้า ตู้เย็น Side-by-Side ขนาด 22.9 คิว รุ่น GC-X257SQZW มี Smart Diagnosis

    GC-X257SQZW

    ตู้เย็น Instaview Side by Side 22.4 คิว GC-X257SQZW รองรับ Wi-Fi
    Front view of A9-ACE

    A9-ACE

    เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9-ACE แบบด้ามจับ ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
    ในวิดีโอ ผู้หญิงเดินเข้าเคาะกระจกตู้เย็น InstaView สองครั้ง ไฟด้านในสว่างขึ้น เห็นของที่แช่โดยไม่ต้องเปิดประตู
    InstaViewThinQ™

    เคาะสองครั้งเพื่อดูด้านใน

    เคาะสองครั้ง และคุณจะเห็นอาหารที่อยู่ข้างในเพิ่มขึ้น 23% ด้วย InstaView Door-in-Door™ รุ่นล่าสุด

    *เปรียบเทียบกับตู้เย็น Side by Side InstaViewThinQ™ รุ่นเก่าของ LG (GSX971NEAE)

    วิดีโอแสดงผักกาดหอมสีเขียวสด มะเขือเทศ และบลูเบอร์รี่ ที่มีหยดน้ำเกาะ แสดงถึงความชุ่มฉ่ำและความสดใหม่ของของที่แช่
    LinearCooling™

    คงความสดใหม่ของอาหารเหมือนออกมาจากฟาร์ม

    LinearCooling™ ลดความผันผวนของอุณหภูมิ รักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานถึง 7 วัน

    *จากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland ที่ใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เพื่อวัดเวลาที่ใช้เพื่อให้ได้อัตราการสูญเสียน้ำหนัก 5% สำหรับผักกวางตุ้งไต้หวันบนชั้นวางในช่องแช่ผักผลไม้สดของ LGE LinearCooling รุ่น GSXV91NSAE ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง

    ด้านหน้าของตู้เย็น InstaView แสดงฟังก์ชันที่เห็นของแช่ได้โดยไม่ต้องเปิด พร้อม DoorCooling ที่ช่วยให้ของแช่เย็นเร็วขึ้น
    DoorCooling

    มอบความสดอย่างสม่ำเสมอและเร็วขึ้น

    เครื่องดื่มเย็นมากกว่าเดิมและอาหารมีความสดที่มากขึ้นด้วยการทำงานของ DoorCooling ™ ที่เร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้นของ DoorCooling

    *จากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland ที่ใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เปรียบเทียบเวลาสำหรับอุณหภูมิของภาชนะบรรจุน้ำที่วางไว้ในตะกร้าด้านบนเพื่อวางระหว่ารุ่นที่มี DoorCooling+™ และรุ่นที่ไม่มี DoorCooling+™ รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น
    *รูปภาพของผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง
    *DoorCooling+™ จะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตู

    วิดีโอแสดงการทำงานของแผง "Hygiene Fresh " บนตู้เย็น โดยจะดูดเชื้อแบคทีเรียภายในตู้เข้าสู่แผง Hygiene Fresh
    Hygiene Fresh

    ขจัดแบคทีเรียและกำจัดกลิ่น

    รักษาตู้เย็นของคุณให้สะอาดอยู่เสมอด้วย Hygiene Fresh ซึ่งช่วยดับกลิ่นและขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.999%

    *แบคทีเรีย: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
    *ยืนยันโดย Intertek สำหรับกระบวนการและผลลัพธ์ทั้งหมด, ISO 27447 Test Protocol
    *จำนวนแบคทีเรียที่นับก่อนและหลังปฏิกิริยาสี่ชั่วโมง ดำเนินการโดยการฉีดสารละลายแบคทีเรีย 0.2 มล. ลงในตัวกรองต้านแบคทีเรีย
    *ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนับจำนวนแบคทีเรียที่ฉีดเข้าไปในตัวกรองโดยตรง *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง
    *แสงสีฟ้าในภาพข้างต้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

    ลิ้นชักด้านล่างของช่องแช่แย็นเต็มไปด้วยผักสดและผลไม้หลากสีสัน และสามารถเลือกระดับความชื้นที่เหมาะสมกับผักหรือผลไม้ได้
    FRESHBalancer™

    ยกระดับความสดใหม่ด้วยความชื้นที่เหมาะสม

    รักษาความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ผักและผลไม้คงความสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น

    *635L:อ้างอิงมาตรฐานของ EU, 635L คือความจุของตู้เย็น LGE รุ่น GSXV91NSAE.
    *27 cu.ft:อ้างอิงมาตรฐานของอเมริกาเหนือ, 27 cu.ft คือความจุของตู้เย็น LGE รุ่น LRS
    *2706

    ความงามสง่าที่ทันสมัยในทุกรายละเอียด

    พื้นผิวโลหะขับเน้นด้วยสีเงินมอบสัมผัสของดีไซน์ระดับพรีเมียมทั้งด้านนอกและด้านใน

    *Metal Fresh™ เป็นคำประสมที่มาจาก 'ดีไซน์เคลือบผิวโลหะ' ที่ใช้กับช่องปล่อยลมเย็น และ 'NatureFresh' สำหรับ LinearCooling™ และ DoorCooling+™
    *การใช้ส่วนประกอบโลหะไม่ได้ทำให้อาหารในตู้เย็นมีความสดใหม่มากขึ้น

    LG ThinQ™

    ส่วนควบคุมอัจฉริยะเพื่อชีวิตสมาร์ทไลฟ์

    ควบคุมง่ายด้วย Voice Assistant

    บอกกับตู้เย็นว่าคุณต้องการอะไร และเมื่อไร พูดว่า "เปิด Express Freeze" และลำโพง AI จะรับฟังและจัดการดูแลวัตถุดิบอาหารที่คุณเก็บไว้

    เชื่อมต่อเพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้น

    คุณลืมปิดประตูตู้เย็นใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล แอป LG ThinQ™ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

    *LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
    *คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
    *ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียง
    *สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Android 7 (Nougat) หรือสูงกว่า หรือ iOS 12 หรือสูงกว่า ซึ่งจำเป็นสำหรับแอป LG ThinQ™ และต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล Wi-Fi ของโทรศัพท์และบ้าน

    เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่

    แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตู้เย็นได้อย่างง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิด 'Express Freeze' ด้วยการแตะปุ่มเพียงครั้งเดียว

    เชื่อมต่อเพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้น

    คุณลืมปิดประตูตู้เย็นใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล แอป LG ThinQ™ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

    ประหยัดพลังงานและทนทาน

    ประหยัดพลังงานและทนทาน

    LG Smart Inverter Compressor™ ยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และใช้งานได้อย่างไร้กังวลถึง 10 ปี

    *รับประกัน 10 ปี สำหรับ Smar Inverter Compressor (เฉพาะอะไหล่)

    FAQ

    Q.

    ตู้เย็น 2 ประตูมีประโยชน์ไหม?

    A.

    ตู้เย็นแบบ 2 ประตูหรือที่เรียกอีกอย่างว่าตู้เย็นแบบคอมบิ ให้ความสะดวกสบายด้วยการมีช่องแช่แข็งแยกต่างหากสำหรับอาหารแช่แข็งทั้งหมดของคุณ ตู้เย็นแบบคอมบิของ LG มีพื้นที่แช่เย็น 

    70% และช่องแช่แข็งอีก 30% ทำให้คุณเข้าถึงตู้เย็นที่ใช้บ่อยได้ง่ายขึ้น

    Q.

    ตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งเกาะหมายถึงอะไร

    A.

    น้ำแข็งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำกระทบกับคอยล์เย็นที่เย็นจัด แล้วควบแน่นเป็นน้ำแล้วจึงแข็งตัวทันที ตู้เย็นแบบไม่มีน้ำแข็งจะใช้ตัวตั้งเวลาเพื่อเปิดคอยล์ทำความร้อนรอบคอยล์เย็นเป็นระยะๆ 

    เพื่อละลายน้ำแข็ง จึงป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะได้โดยอัตโนมัติ

    Q.

    จะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็นช่องแช่แข็ง LG ได้อย่างไร?

    A.

    ใช้แผงควบคุมบนประตูหรือภายในตู้เย็นเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณ ในรุ่นที่รองรับ คุณยังสามารถใช้แอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อ

    เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกลได้อีกด้วย

    Q.

    เมื่อซื้อตู้เย็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

    A.

    อันดับแรกและสำคัญที่สุด ต้องแน่ใจว่าเป็นตู้เย็น LG เมื่อคุณตัดสินใจเลือกประเภทตู้เย็นที่เหมาะกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในบ้านของคุณแล้ว (แบบอเมริกัน หลายประตู 

    หรือแบบผสม) ให้มองหาเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ของกินของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น มีคุณสมบัติสะดวกสบาย เช่น ระบบ Total No Frost เครื่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง (ควรใช้ UVnano™ เพื่อทำความสะอาดอัตโนมัติ) หรือชั้นวางแบบพับได้ อย่าลืมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการรับประกันสินค้า

    คุณลักษณะเด่น

    ความจุ - ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

    22.4

    ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    913 x 1790 x 735

    ประสิทธิภาพ - การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    850.00

    ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

    คุณสมบัติ - InstaView

    ใช่

    คุณสมบัติ - Door-in-Door

    InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)

    ระบบน้ำแข็งและน้ำ - การเดินท่อ

    ไม่ต้องมีการเดินท่อ

    เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

    วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีดำแมท<br>

    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

    ประเภทผลิตภัณฑ์

    ไซด์-บาย-ไซด์

    ความจุ

    ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

    22.4

    การควบคุมและจอแสดงผล

    Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

    ใช่

    การแช่แข็งด่วน

    ใช่

    จอแสดงผล LED ภายใน

    หน้าจอแสดงผล LED

    ขนาดและน้ำหนัก

    น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

    141

    ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    913 x 1790 x 735

    น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    131

    คุณสมบัติ

    Door Cooling+

    ใช่

    Door-in-Door

    InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)

    InstaView

    ใช่

    LINEAR Cooling

    ใช่

    ช่องแช่แข็ง

    ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

    2 โปร่งใส

    กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    2

    ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง

    LED ด้านบน

    ชั้นวางกระจกนิรภัย

    3

    ระบบน้ำแข็งและน้ำ

    ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

    ใช่ (สเปซพลัส)

    เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

    ไม่

    ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

    น้ำแข็งก้อนและบด

    การเดินท่อ

    ไม่ต้องมีการเดินท่อ

    ที่กดน้ำเท่านั้น

    ไม่

    วัสดุและการตกแต่ง

    เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีดำแมท

    ประตู (วัสดุ)

    PCM

    ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

    โลหะหน้า/ขวา

    ประเภทมือจับ

    กระเป๋า (แบบมีฝา)

    ประสิทธิภาพ

    ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

    การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    850.00

    ช่องตู้เย็น

    กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    4

    กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง

    ไม่

    Hygiene Fresh+

    ใช่

    ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

    LED ด้านบน

    ชั้นวางกระจกนิรภัย

    3

    กล่องแช่ผัก

    ใช่ (2)

    เทคโนโลยีอัจฉริยะ

    การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

    ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

