We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตู้เย็น Door-in-Door Instaview GC-X257SQZW และ เครื่องดูดฝุ่น LG A9K-CORE
ตู้เย็น Door-in-Door Instaview GC-X257SQZW และ เครื่องดูดฝุ่น LG A9K-CORE
คุณลักษณะที่สำคัญ
*เปรียบเทียบกับตู้เย็น Side by Side InstaViewThinQ™ รุ่นเก่าของ LG (GSX971NEAE)
*จากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland ที่ใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เพื่อวัดเวลาที่ใช้เพื่อให้ได้อัตราการสูญเสียน้ำหนัก 5% สำหรับผักกวางตุ้งไต้หวันบนชั้นวางในช่องแช่ผักผลไม้สดของ LGE LinearCooling รุ่น GSXV91NSAE ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง
*จากผลการทดสอบของ TÜV Rheinland ที่ใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เปรียบเทียบเวลาสำหรับอุณหภูมิของภาชนะบรรจุน้ำที่วางไว้ในตะกร้าด้านบนเพื่อวางระหว่ารุ่นที่มี DoorCooling+™ และรุ่นที่ไม่มี DoorCooling+™ รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น
*รูปภาพของผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง
*DoorCooling+™ จะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตู
*แบคทีเรีย: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
*ยืนยันโดย Intertek สำหรับกระบวนการและผลลัพธ์ทั้งหมด, ISO 27447 Test Protocol
*จำนวนแบคทีเรียที่นับก่อนและหลังปฏิกิริยาสี่ชั่วโมง ดำเนินการโดยการฉีดสารละลายแบคทีเรีย 0.2 มล. ลงในตัวกรองต้านแบคทีเรีย
*ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนับจำนวนแบคทีเรียที่ฉีดเข้าไปในตัวกรองโดยตรง *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง
*แสงสีฟ้าในภาพข้างต้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น
*635L:อ้างอิงมาตรฐานของ EU, 635L คือความจุของตู้เย็น LGE รุ่น GSXV91NSAE.
*27 cu.ft:อ้างอิงมาตรฐานของอเมริกาเหนือ, 27 cu.ft คือความจุของตู้เย็น LGE รุ่น LRS
*2706
ความงามสง่าที่ทันสมัยในทุกรายละเอียด
*Metal Fresh™ เป็นคำประสมที่มาจาก 'ดีไซน์เคลือบผิวโลหะ' ที่ใช้กับช่องปล่อยลมเย็น และ 'NatureFresh' สำหรับ LinearCooling™ และ DoorCooling+™
*การใช้ส่วนประกอบโลหะไม่ได้ทำให้อาหารในตู้เย็นมีความสดใหม่มากขึ้น
ส่วนควบคุมอัจฉริยะเพื่อชีวิตสมาร์ทไลฟ์
ควบคุมง่ายด้วย Voice Assistant
บอกกับตู้เย็นว่าคุณต้องการอะไร และเมื่อไร พูดว่า "เปิด Express Freeze" และลำโพง AI จะรับฟังและจัดการดูแลวัตถุดิบอาหารที่คุณเก็บไว้
เชื่อมต่อเพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้น
คุณลืมปิดประตูตู้เย็นใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล แอป LG ThinQ™ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบ
*Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
*Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
*ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียง
*สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Android 7 (Nougat) หรือสูงกว่า หรือ iOS 12 หรือสูงกว่า ซึ่งจำเป็นสำหรับแอป LG ThinQ™ และต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล Wi-Fi ของโทรศัพท์และบ้าน
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตู้เย็นได้อย่างง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิด 'Express Freeze' ด้วยการแตะปุ่มเพียงครั้งเดียว
เชื่อมต่อเพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้น
คุณลืมปิดประตูตู้เย็นใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล แอป LG ThinQ™ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบ
*Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
*Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
*ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียง
*รับประกัน 10 ปี สำหรับ Smar Inverter Compressor (เฉพาะอะไหล่)
FAQ
ตู้เย็น 2 ประตูมีประโยชน์ไหม?
ตู้เย็นแบบ 2 ประตูหรือที่เรียกอีกอย่างว่าตู้เย็นแบบคอมบิ ให้ความสะดวกสบายด้วยการมีช่องแช่แข็งแยกต่างหากสำหรับอาหารแช่แข็งทั้งหมดของคุณ ตู้เย็นแบบคอมบิของ LG มีพื้นที่แช่เย็น
70% และช่องแช่แข็งอีก 30% ทำให้คุณเข้าถึงตู้เย็นที่ใช้บ่อยได้ง่ายขึ้น
ตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งเกาะหมายถึงอะไร
น้ำแข็งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำกระทบกับคอยล์เย็นที่เย็นจัด แล้วควบแน่นเป็นน้ำแล้วจึงแข็งตัวทันที ตู้เย็นแบบไม่มีน้ำแข็งจะใช้ตัวตั้งเวลาเพื่อเปิดคอยล์ทำความร้อนรอบคอยล์เย็นเป็นระยะๆ
เพื่อละลายน้ำแข็ง จึงป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะได้โดยอัตโนมัติ
จะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็นช่องแช่แข็ง LG ได้อย่างไร?
ใช้แผงควบคุมบนประตูหรือภายในตู้เย็นเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณ ในรุ่นที่รองรับ คุณยังสามารถใช้แอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อ
เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจากระยะไกลได้อีกด้วย
เมื่อซื้อตู้เย็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
อันดับแรกและสำคัญที่สุด ต้องแน่ใจว่าเป็นตู้เย็น LG เมื่อคุณตัดสินใจเลือกประเภทตู้เย็นที่เหมาะกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในบ้านของคุณแล้ว (แบบอเมริกัน หลายประตู
หรือแบบผสม) ให้มองหาเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ของกินของคุณสดใหม่ได้นานขึ้น มีคุณสมบัติสะดวกสบาย เช่น ระบบ Total No Frost เครื่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง (ควรใช้ UVnano™ เพื่อทำความสะอาดอัตโนมัติ) หรือชั้นวางแบบพับได้ อย่าลืมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการรับประกันสินค้า
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE แบบด้ามจับ เทคโนโลยี Kompressor™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- ตู้เย็น Door-in-Door ขนาด 22.4 คิว Instaview GC-X257SQZW รองรับ Wi-Fi
คุณลักษณะเด่น
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
วิทยาศาสตร์อากาศ
มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
มี
การชาร์จและการจัดเก็บ
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
PowerPack แบบคู่
มี
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
มี
ชนิด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
3 Modes (Normal, Power, Turbo)
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.44
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
60
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
40
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
30
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
20
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
มี
แปรงทำความสะอาด
ไม่มี
หัวดูดปลายแหลม
มี
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่มี
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่มี
หัวดูดม็อบ
ไม่มี
หัวดูดขนสัตว์
มี
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
มี
ประวัติการทำความสะอาด
มี
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
260 x 1120 x 270
น้ำหนัก (กก.)
2.7
คุณสมบัติ (TOWER)
ระบบการกรอง 3 ขั้น
ไม่มี
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ไม่มี
All-in-One Tower
ไม่มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรอง
ไม่มี
การควบคุมแบบสัมผัส
ไม่มี
ไฟเตือนรอบการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ไม่มี
UVC LED
ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่มี
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่มี
ท่ออ่อน
ไม่มี
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
มี
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
ไม่มี
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่มี
การทำงาน(TOWER)
ความจุถุงเก็บฝุ่น(ลิตร)
ไม่มี
โหมดทิ้งฝุ่น
ไม่มี
คุณลักษณะเด่น
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
22.4
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
850.00
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
InstaView
ใช่
Door-in-Door
InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)
การเดินท่อ
ไม่ต้องมีการเดินท่อ
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำแมท<br>
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไซด์-บาย-ไซด์
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
22.4
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายใน
หน้าจอแสดงผล LED
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
141
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
131
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
Door-in-Door
InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)
InstaView
ใช่
LINEAR Cooling
ใช่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
2 โปร่งใส
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
2
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ใช่ (สเปซพลัส)
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
น้ำแข็งก้อนและบด
การเดินท่อ
ไม่ต้องมีการเดินท่อ
ที่กดน้ำเท่านั้น
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำแมท
ประตู (วัสดุ)
PCM
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
โลหะหน้า/ขวา
ประเภทมือจับ
กระเป๋า (แบบมีฝา)
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
850.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4
กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง
ไม่
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์