ทีวี 115" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 115QNED90BS

1)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
2)*QNED evo มาพร้อมขอบเขตสีที่กว้างกว่า QNED รุ่นทั่วไป
3)*ค่าขอบเขตสี (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่าค่าขอบเขตสี (CGV) ของระบบสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจาก Intertek แล้ว
4)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI Processor 4K Gen2 ปี 2025 จากการเปรียบเทียบสเปกภายในของบริษัท
6)*AI Picture Pro สามารถใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท
*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา*
7)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*
8)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*
10)*ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป
*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก
*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*
11)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย
*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน
*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)
*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง
*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*
12)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น
*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*
13*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้
*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*
14)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*
15)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว
*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม
*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*
16)*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG
*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
17)*การรับรอง AMD FreeSync Premium อิงตามค่าความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ ลดการกระตุก และประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากการกระพริบ
*165Hz ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ PC ที่รองรับ 165Hz เท่านั้น
*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดอาจลดลงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด
*Motion Booster 330 ให้ความถี่รีเฟรชสูงสุด 330Hz ที่ความละเอียด Full HD ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นเป็นพิเศษ
19)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ
*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz*
20)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป
*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม
*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก
23)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*บริการนี้ให้บริการผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน มีช่วงทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและใช้วิธีการชำระเงิน การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นแผนชำระเงิน เว้นแต่จะยกเลิกก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาในช่วงทดลองใช้งาน
26)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos แล้ว และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป
27)*เซ็นเซอร์วัดความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
28)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น
29)*การรองรับ LG Channels บางรายการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
30)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi‑Fi ที่ใช้มาตรฐาน ‘Matter’ โดยบริการและฟีเจอร์ที่รองรับผ่าน ‘Matter’ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
*การเชื่อมต่อครั้งแรกสำหรับ ThinQ และ Matter ต้องดำเนินการผ่านแอป ThinQ บนมือถือ
31)*ชุดเสียงที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ ภูมิภาค และรุ่นทีวี
*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้
*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
*เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ จะรองรับได้สูงสุด 13.1.7 ช่องสัญญาณ การกำหนดค่าช่องสัญญาณที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นซาวด์บาร์
*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต
*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางคุณสมบัติเท่านั้น
32)*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้
*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต
*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น*
33)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.
*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE ร่วมกับ Dolby Vision
*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video
*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสง
34)*โหมดประหยัดพลังงานจะทำงานเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready พร้อมกันเท่านั้น หากปิด Always Ready การใช้พลังงานใน Gallery Mode จะเทียบเท่ากับขณะเปิดทีวีตามปกติ
35)*ทีวี QNED90 ขนาด 115/85 นิ้ว ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าตรงตามข้อกำหนด eyesafe® 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย eyesafe Inc. และทดสอบโดย UL Solutions ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
*ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่า สภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม*
36)*ระบบเสียงรอบทิศทาง 9.1.6 จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อเล่นเนื้อหา Dolby Atmos เท่านั้น
*ฉากต่างๆ เป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ประสบการณ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน*