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LG UHD 4K Smart TV รุ่น 50UQ8000PSC| Real 4K l HDR10 Pro l Google Assistant l Magic Remote
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*ดูแกลเลอรี่รูปภาพที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูข้อมูลที่แม่นยำ
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หน้าจอที่แสดงภาพของป่ามีการปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ
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*UQ80/75/70 มีคุณสมบัติ Virtual Surround 5.1 Up-mix
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*จำเป็นต้องมีการสมัครบริการแยกสำหรับบริการ OTT
ฉลาดเกินกว่าที่คุณคิด
รายละเอียดที่แสดงโลโก้ของ Apple Airplay และ Apple HomeKit รองรับ ThinQ AI
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*เมนูและแอปที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างไปจากนี้เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
*การรองรับ AirPlay 2 และ HomeKit อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
โปรไฟล์ของฉัน
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*สร้างโปรไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หน้าจอหลักจะแสดงได้สูงสุด 10 โปรไฟล์เท่านั้น
Sport Alert
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*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
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*Apple, โลโก้ Apple และ Apple TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Apple TV
*Amazon, Prime Video และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ มีค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก Amazon Prime และ/หรือ Prime Video ดูรายละเอียดที่ primevideo.com/terms
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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*รายการในเมนูเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมอาจแตกต่างกันไปตามซีรีส์
*HGiG เป็นกลุ่มบริษัทอาสาสมัครจากอุตสาหกรรมเกมและการแสดงผลทางทีวีที่ตอบสนองเพื่อระบุและจัดทำแนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคใน HDR
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HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™
เข้าถึงรายการโปรดของคุณ
Game Dashboard และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกม
HGiG
คุณลักษณะเด่น
-
ประเภทของจอ
-
4K UHD
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
60Hz
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen5
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ HDR10 / HLG
สเปคทั้งหมด
-
Gray Scale
-
ใช่
-
ความคมชัดสูง
-
ใช่
-
Invert Colors
-
ใช่
-
AI Sound
-
AI Sound (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1)
-
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง
-
ใช่ (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
-
ใช่
-
LG Sound Sync
-
ใช่
-
เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน
-
ใช่
-
Sound Mode Share
-
ใช่
-
รองรับ Bluetooth
-
ใช่ (v 5.0)
-
ช่องต่อ Ethernet
-
1 ช่อง
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
ใช่
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
1 ช่อง
-
ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)
-
1215 x 775 x 152
-
น้ำหนักของกล่องสินค้า
-
14.6
-
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)
-
1121 x 651 x 57.1
-
ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)
-
1121 x 713 x 231
-
ขาตั้ง (WxD mm)
-
902 x 231
-
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)
-
11.7
-
น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)
-
11.9
-
VESA Mounting (WxH mm)
-
200 x 200
-
ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)
-
ใช่
-
Game Optimizer
-
ใช่ (Game Dashboard)
-
HGIG Mode
-
ใช่
-
ประเภทแบ็คไลท์
-
วางหลอดไฟแบบ Direct
-
ความละเอียดของหน้าจอ
-
ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
ประเภทของจอ
-
4K UHD
-
อัตราการรีเฟรชภาพ
-
60Hz
-
AI ควบคุมความสว่าง
-
ใช่
-
AI Upscaling
-
4K Upscaling
-
การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค
-
ใช่
-
โหมด FILMMAKER MODE ™
-
ใช่
-
HDR (High Dynamic Range)
-
ภาพ HDR10 / HLG
-
Picture Mode
-
9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))
-
Picture Processor
-
ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen5
-
การตั้งค่าสำหรับครอบครัว
-
ใช่
-
ระบบปฏิบัติการ (OS)
-
ระบบปฏิบัติการ webOS 22
-
การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด
-
ใช่
-
ThinQ
-
ใช่
-
รองรับกล้อง USB
-
ใช่
-
Works with Apple Airplay2
-
ใช่
-
Home Dashboard
-
ใช่
-
Works with Apple Homekit
-
ใช่
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