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LG UHD 4K Smart TV รุ่น 50UQ8000PSC| Real 4K l HDR10 Pro l Google Assistant l Magic Remote

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

LG UHD 4K Smart TV รุ่น 50UQ8000PSC| Real 4K l HDR10 Pro l Google Assistant l Magic Remote

50UQ8000PSC

LG UHD 4K Smart TV รุ่น 50UQ8000PSC| Real 4K l HDR10 Pro l Google Assistant l Magic Remote

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มุมมองด้านหน้าของทีวี LG UHD พร้อมรูปภาพและโลโก้ผลิตภัณฑ์
ทีวี LG UHD อัปเกรดประสบการณ์การรับชมของคุณ เพลิดเพลินไปกับสีสันสดใสและรายละเอียดที่น่าทึ่งแบบ Real 4K

ประสบการณ์ 4K ที่คมชัด

ทีวี LG UHD อัปเกรดประสบการณ์การรับชมของคุณ เพลิดเพลินไปกับสีสันสดใสและรายละเอียดที่น่าทึ่งแบบ Real 4K
กล้องจะเคลื่อนจากระยะใกล้ของด้านบนทีวีไปยังด้านหน้าของทีวีในระยะใกล้ หน้าจอทีวีแสดงแสงออโรร่าสีเขียว กล้องซูมออกเพื่อแสดงพื้นที่ห้องนั่งเล่นที่กว้างมาก ห้องนั่งเล่นโดยรวมเป็นสีเทาและมีป่าไม้ผ่านหน้าต่างด้านนอก

แนะนำความลงตัวที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

ทีวี LG UHD มาพร้อมดีไซน์เพรียวบางและขอบจอแบบมินิมอลที่ช่วยเสริมการตกแต่งภายในบ้านของคุณ
รูปภาพดวงอาทิตย์ตกระหว่างต้นไม้สองต้นในทุ่งลาเวนเดอร์ได้รับการปรับปรุงด้วยชิปประมวลผล α5 Gen5 AI Processor 4K
ชิปประมวลผล α5 Gen 5 AI Processor

เพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณ

ชิปประมวลผล α5 Gen5 AI Processor ปรับปรุงทีวี LG UHD เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับคุณ
มุมมองของธรรมชาติ เปรียบเทียบคุณภาพของภาพเนื้อหาที่ไม่ใช่ 4K และเนื้อหา 4K ที่อัปสเกล

ปรับแต่งสเกล 4K แบบใหม่

ดูเนื้อหาที่ไม่ใช่ 4K ในรูปแบบ 4K บนหน้าจอ UHD ขนาดใหญ่เพื่อเพลิดเพลินกับความคมชัดและความแม่นยำในทุกช่วงเวลา
วิดีโอที่แสดง ThinQ AI ซึ่งควบคุมโดยคำสั่งเสียงตามการเลือกที่แนะนำจะแสดงขึ้นหลังจากแสดงกรอบคำพูด
ThinQ AI

ฉลาดเกินกว่าที่คุณคิด

ตั้งแต่การควบคุมด้วยเสียงไปจนถึงเนื้อหาส่วนบุคคล ThinQ AI ทำให้ทีวี LG UHD เป็นประสบการณ์ที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง
ภาพแสดงคู่รักที่กำลังดูรายการทีวีโดยใช้ทีวี LG UHD

ประสบการณ์เหมือนดูในโรงภาพยนตร์ที่บ้าน

รับชมแบบ 4K และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมเหมือนในโรงภาพยนตร์
จอภาพกำลังแสดงตัวละครสวมชุดไฮเทค

เตรียมพร้อมสำหรับเกมมหากาพย์

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมโดยใช้ Cloud Game, Game Dashboard & Optimizer และ HGiG
กล่องดอกไม้รีไซเคิลที่ใช้บรรจุกล่องมอนิเตอร์ LG UHD

สีเขียวเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

บรรจุภัณฑ์ของทีวี LG UHD ได้รับการออกแบบใหม่โดยใช้การพิมพ์สีเดียวและกล่องรีไซเคิล
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*รูปภาพที่ใช้ในภาพรวมผลิตภัณฑ์ด้านล่างมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
*ดูแกลเลอรี่รูปภาพที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูข้อมูลที่แม่นยำ
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*UQ90 ขนาด 86 นิ้ว มาพร้อมกับชิปประมวลผล α7 Gen5 AI Processor
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*คุณภาพของภาพในคอนเทนต์ที่ถูกอัพสเกลจะแตกต่างกันไปตามความละเอียดของต้นฉบับ



AI Brightness Control
AI Brightness Control ช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับความสว่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับสภาพแวดล้อมใด ๆ โดยปรับให้เข้ากับความสว่างของแสงโดยรอบ

หน้าจอที่แสดงภาพของป่ามีการปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ

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*UQ90 ขนาด 86 นิ้ว มาพร้อมกับชิปประมวลผล α7 Gen5 AI Processor
*UQ80/75/70 มีคุณสมบัติ Virtual Surround 5.1 Up-mix
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*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
*จำเป็นต้องมีการสมัครบริการแยกสำหรับบริการ OTT

ฉลาดเกินกว่าที่คุณคิด

ควบคุมง่ายด้วยเสียงของคุณ การควบคุมด้วยเสียงอัจฉริยะผ่าน Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay และอื่น ๆ ทำให้การควบคุมทีวี LG UHD ของคุณง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคย

รายละเอียดที่แสดงโลโก้ของ Apple Airplay และ Apple HomeKit รองรับ ThinQ AI

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*Apple, โลโก้ Apple, Apple TV, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
*เมนูและแอปที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างไปจากนี้เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
*การรองรับ AirPlay 2 และ HomeKit อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

โปรไฟล์ของฉัน

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเองและดูเนื้อหาที่แนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ
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*อาจมีการแสดงเนื้อหาที่ลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*สร้างโปรไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หน้าจอหลักจะแสดงได้สูงสุด 10 โปรไฟล์เท่านั้น

Sport Alert

ด้วย Sport Alert คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการแข่งขันที่คุณชื่นชอบ! รับการแจ้งเตือนก่อนเกมที่สำคัญที่สุดทั้งหมด
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*กีฬาและลีกที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
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*มีข้อจำกัดแบบ 4K Ultra HD เยี่ยมชม http://go.nflx.me/4K
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*ต้องเป็นสมาชิกบริการสตรีมมิง Netflix
*Apple, โลโก้ Apple และ Apple TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Apple TV
*Amazon, Prime Video และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ มีค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก Amazon Prime และ/หรือ Prime Video ดูรายละเอียดที่ primevideo.com/terms
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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*ความพร้อมในการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจแตกต่างกันออกไปตามโมเดลและภูมิภาค
*รายการในเมนูเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกมอาจแตกต่างกันไปตามซีรีส์
*HGiG เป็นกลุ่มบริษัทอาสาสมัครจากอุตสาหกรรมเกมและการแสดงผลทางทีวีที่ตอบสนองเพื่อระบุและจัดทำแนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคใน HDR
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*เนื้อหาในกล่องอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นหรือประเทศ

HDR10 Pro

FILMMAKER MODE™

OTT services

HDR10 Pro

HDR10 Pro จะปรับระดับความสว่างเพื่อเพิ่มสีสันและความคมชัดในทุกภาพ ตื่นตาตื่นใจไปกับความสมจริงของเนื้อหา

FILMMAKER MODE™

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณในแบบที่ถ่ายทำและชื่นชมองค์ประกอบของแท้จากมุมมองของผู้กำกับ

เข้าถึงรายการโปรดของคุณ

เชื่อมต่อกับบริการสื่อ OTT ที่คุณสมัครไว้เพื่อติดตามรายการของคุณ

Game Optimizer

HGiG

Game Dashboard และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกม

ค้นหาการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการเล่นเกมที่เหมาะสมที่สุดได้ในที่เดียว แดชบอร์ดเกมช่วยให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าประเภทเกมปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

HGiG

LG ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเกม HDR ล่าสุดและดื่มด่ำไปกับการเล่นเกมของคุณ
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ประเภทของจอ

4K UHD

อัตราการรีเฟรชภาพ

60Hz

Picture Processor

ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen5

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ HDR10 / HLG

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

Gray Scale

ใช่

ความคมชัดสูง

ใช่

Invert Colors

ใช่

ระบบเสียง

AI Sound

AI Sound (จำลองเสียงรอบทิศทาง 5.1)

พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง

ใช่ (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

ใช่

LG Sound Sync

ใช่

เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

ใช่

Sound Mode Share

ใช่

การเชื่อมต่อ

รองรับ Bluetooth

ใช่ (v 5.0)

ช่องต่อ Ethernet

1 ช่อง

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Simplink (HDMI CEC)

ใช่

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1 ช่อง

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

1215 x 775 x 152

น้ำหนักของกล่องสินค้า

14.6

ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

1121 x 651 x 57.1

ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

1121 x 713 x 231

ขาตั้ง (WxD mm)

902 x 231

น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

11.7

น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

11.9

VESA Mounting (WxH mm)

200 x 200

GAMING

ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

ใช่

Game Optimizer

ใช่ (Game Dashboard)

HGIG Mode

ใช่

PICTURE (DISPLAY)

ประเภทแบ็คไลท์

วางหลอดไฟแบบ Direct

ความละเอียดของหน้าจอ

ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

ประเภทของจอ

4K UHD

อัตราการรีเฟรชภาพ

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

AI ควบคุมความสว่าง

ใช่

AI Upscaling

4K Upscaling

การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

ใช่

โหมด FILMMAKER MODE ™

ใช่

HDR (High Dynamic Range)

ภาพ HDR10 / HLG

Picture Mode

9 โหมด (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room))

Picture Processor

ชิปประมวลผล α5 AI 4K Gen5

SMART TV

การตั้งค่าสำหรับครอบครัว

ใช่

ระบบปฏิบัติการ (OS)

ระบบปฏิบัติการ webOS 22

การแจ้งเตือนกีฬาของทีมโปรด

ใช่

ThinQ

ใช่

รองรับกล้อง USB

ใช่

Works with Apple Airplay2

ใช่

Home Dashboard

ใช่

Works with Apple Homekit

ใช่

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