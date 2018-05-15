2 Milyon Dolar Ödüllü PUBG Global Invitational 2018’e Katılacak Şampiyon Volkswagen Arena'da Belirlenecek!

15.05.2018 – PUBG Corp. tarafından geliştirilen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG),40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru ile Battle Royale türünü yarattı.

Ana sponsor LG Electronics ve bilet satışını gerçekleştirecek GameSatış’ın sponsorluğunda gerçekleşen, PUBG Corp. onaylı LG PUBG TAMGAME Ligi (LG PUBG TGL) Büyük Finali’nin yeri belli oldu.

Haziran ayında gerçekleşecek yarı final eleme turnuvalarından galip çıkacak takımlar kozlarını 23 Haziran’daki Büyük Finalde Volkswagen Arena'da paylaşacak. 20 takım içerisinden şampiyon olarak çıkmayı başaran takım, PUBG Corp tarafından 25 - 29 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek ve toplam 2 Milyon Dolar ödülün dağıtılacağı ilk global eSpor turnuvası PUBG Global Invitational (PGI) 2018'e katılma hakkı kazanacak.

LG PUBG TAMGAME Ligi Büyük Finali indirimli dönem biletleri bugünden itibaren GameSatış internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor.

2 Milyon dolar ödüle sahip PGI 2018'e katılacak takımın belirleneceği LG PUBG TGL Büyük Finalini yerinde izlemek ve heyecana ortak olmak için 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena'da buluşuyoruz.

Büyük Finale giden yolda LG PUBG TAMGAME Ligi eleme maçları 240 takımın katılımı ile Mayıs ayında da tüm heyecanı ile devam ediyor. Ay boyunca Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek mücadelelerde Haziran ayındaki yarı finale katılmaya hak kazanacak 24 takım belirlenecek.

Bu heyecan dolu mücadeleleri canlı anlatım ve analizler ile Türkiye Resmi PUBG Twitch kanalıtwitch.tv/battlegroundstrüzerinden izleyebilirsiniz.

LG PUBG TAMGAME Ligi ile ilgili haberleri www.pubgtgl.com, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

Künye;

LG Electronics: LG Electronics, Inc. dünya genelinde 100’den fazla şehirde teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2017 yılında dünya çapındaki satış rakamı 55,4 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisi olmaya devam etmektedir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gamesatis.com: Türkiye ve Dünya genelinde oynanan çevrimiçi oyunların E-pin ve Cd Key satıcısı GameSatış 13 yıllık mazisi ile yurtiçi ve yurtdışında oynanan tüm oyunları kullanıcılarına temin etmektedir. Dünyaca ünlü Steam platformunun Türkiye partnerliğini üstlenen GameSatış aynı zamanda Black Desert Online oyunun da yurtiçi yetkili satıcılığını yapmaktadır. Uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapmak isteyen oyuncuların adresi olan GameSatış, sabah 09:00’dan, gece 00:00 saatlerine kadar canlı destek hattından kullanıcılarına kaliteli hizmet vermektedir.

Tamgame.com: Nfinity Games tarafından 2017 Mayıs ayında açılan TAM Game, Nfinity Games bünyesinde yer alan ve Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerine firma tarafından hizmet verilen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Point Blank ve Echo of Soul oyunları için bir portal görevi görmektedir. TAM Game üzerinden açılacak tek hesap ile oyuncular Nfinity Games’e ait tüm oyunlara, websitelerine ve hizmetlere giriş yapabilmektedir.

PUBG Corporation: Seul şehrinde yer alan Pubg Corp. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un geliştirilmesi ve iş fırsatlarına odaklanmış Kore merkezli bir stüdyodur. Bluehole’un alt şirketi olarak 2017 yılı başında kurulmuştur. PUBG, hiç beklenmedik çıkışı ile, çok sayıda dünya rekorunu kırarak, küresel çapta büyük ilgi toplamış, oyun sektöründen birçok ödülün sahibi olmuş ve milyonlarca hayrandan oluşan kitlesini her geçen gün büyütmeye ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için; https://playbattlegrounds.com/main.pu