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360° Boya Kokusu Özel Ön Filtre (2'li)

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360° Boya Kokusu Özel Ön Filtre (2'li)

PFPABA01

360° Boya Kokusu Özel Ön Filtre (2'li)

Front view

360° Boya Kokusu Özel Ön Filtre (2'li)

PFPABA01

Ürünün rengi ve boyutu gerçek üründen biraz farklı olabilir

Ürün detayları

Bu ürün fotoğrafta görüldüğü gibi 2 adet filtreden oluşmaktadır

 

Bu özel filtre, isteğe bağlı bir filtre olup ayrı olarak satılmaktadır

Yeni binalardan, inşaat malzemelerinden ve yeni mobilyalardan yayılan zararlı bir kimyasal madde olan formaldehitin giderilmesine katkı sağlar

Montaj yeri

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinize ait kullanım kılavuzunu okuyun

Bakım ve Temizlik

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinize ait kullanım kılavuzunu okuyun

1. Özel filtredeki tozu elektrikli süpürge veya yumuşak bir aparat ile temizleyin

2. Elektrikli süpürge kullanırken özel filtreye zarar vermemeye dikkat edin

Dikkat

• Özel ön filtre takıldığında toz toplama performansı, ürün üzerinde belirtilen Kore Hava Temizleme Birliği tarafından onaylanan standart kullanım alanına göre azalır.

- Toz toplama performansı azalsa bile önemli kirleticilerin giderilmesini etkilemez.

• Kullanmadan önce mevcut filtreye takılı ön filtreyi çıkardığınızdan emin olun.

- Mevcut ön filtrelerle aynı şekilde öncelikle büyük tozları giderir.

• Özel ön filtreyi suyla yıkamayın.

- Filtre performansı düşer ve ömrü kısalır.

• Özel ön filtreyi atmayın veya başka amaçlarla kullanmayın.

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