360° Boya Kokusu Özel Ön Filtre (2'li)

Bu ürün fotoğrafta görüldüğü gibi 2 adet filtreden oluşmaktadır

Bu özel filtre, isteğe bağlı bir filtre olup ayrı olarak satılmaktadır

Yeni binalardan, inşaat malzemelerinden ve yeni mobilyalardan yayılan zararlı bir kimyasal madde olan formaldehitin giderilmesine katkı sağlar