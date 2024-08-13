LG Buhar Özellikli Bulaşık Makineleri ile tanışın: İleri buhar teknolojisi sayesinde en zorlu lekeleri bile zahmetsizce temizlerken, bulaşıklarınıza ekstra hijyen ve parlaklık katın. Yüksek performans ve enerji tasarrufu sunan bu makineler, mutfağınızda hem konforu hem de hijyeni bir araya getiriyor. LG’nin yenilikçi buhar teknolojisiyle bulaşık yıkamanın yeni standartlarını keşfedin