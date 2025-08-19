We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
a‑Si TFT’li LG Dijital Röntgen Dedektörü
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Amorf Silikon TFT
Net Görüntü Alın
Dayanıklı Tasarım
Etkin Taşınabilirlik
Uzun Çalışma Süreleri için Kesintisiz Kullanım
*90 sn döngü koşullarında 300 çekim / 7,5 saat.
**Gerçek pil kullanım süresi ve performansı, ağ bağlantısına ve uygulama kullanımına bağlı olarak değişebilir.
Daha Kolay Kullanım
1,5 sn (Kablolu) / 2 sn (Kablosuz)
Yoğun Görüntüler için Yüksek İletim Hızı
Yerel Depolama
Dijital Röntgen Dedektöründe Depolama
Tüm Özellikler
EKRAN
Boyut [İnç]
14
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Ağırlık [kg]
3.2
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
384 x 460 x 15.6
SENSÖR(PANEL) ÜNITESI
TFT Tipi
a-Si
sintilatör
CsI
Piksel aralığı
140
Sensör koruma plakası
Karbon Fiber Plaka
Düşme (IEC60601-1 Test Koşulu)
1.5
Veri çıkışı
16 bit
Kablolu İletişim
Yes
AP modu
Yes
Şok izleme
Yes
Yarı dinamik Edinim
Yes (5 fps)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
