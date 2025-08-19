About Cookies on This Site

a‑Si TFT’li LG Dijital Röntgen Dedektörü

14HQ701G-BP
Temel Özellikler

  • 140 μm piksel boyutu
  • 16 bit A/D dönüştürme
  • IP68, Magnezyum ve Karbon Fiber Gövde
  • 1,5 sn (Kablolu) / 2 sn (Kablosuz) Ham Görüntü
  • Maks. Yeknesak Yük: 400 kg / Maks. Nokta Yükü: 200 kg
Daha fazla
Detector digital de rayos X LG con a-Si TFT

a‑Si TFT’li LG Dijital Röntgen Dedektörü

Amorf Silikon TFT

Net Görüntü Alın

Dayanıklı Tasarım

IP68*

400 kg**

Maks. Yeknesak Yük

200 kg**

Maks. Nokta Yükü

1,5 m***

Maks. Düşme Yüksekliği

*IP68, Seviye 6 Katıları (Toz geçirmez: içine toz girmez) ve Seviye 8 Sıvıları kapsar.

*IP68 değerlemeli kontrollü laboratuvar koşulları altında test edilmiştir. 1 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmez. Kullanmadan önce kurutun. Yaşken şarj etmeyin.

**60 saniye boyunca test edildiğinde azami toplam yeknesak yük ve azami nokta yükü.

***Kontrollü laboratuvar ortamındaki IEC 60601‑1 düşme testi, gerçek kullanım durumuna kıyasla farklılık gösterebilir.

****Tüm görseller temsilidir ve gerçek üründen/kullanımdan farklılık gösterebilir.

*****Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Etkin Taşınabilirlik

Karbon ve Magnezyum Gövde

4 Yanı Pahlı Hafif Gövde [3,2 kg (7,1 lb)]

Uzun Çalışma Süreleri için Kesintisiz Kullanım

7,5 Saate Varan Uzun Batarya Ömrü

1 Dakikaya Varan Çalışırken Değiştirme.

*90 sn döngü koşullarında 300 çekim / 7,5 saat.

**Gerçek pil kullanım süresi ve performansı, ağ bağlantısına ve uygulama kullanımına bağlı olarak değişebilir.

Daha Kolay Kullanım

Entegre OLED Ekran

OLED Ekran Panelinden Cihaz Durumunu izleyin

1,5 sn (Kablolu) / 2 sn (Kablosuz)

Yoğun Görüntüler için Yüksek İletim Hızı

Yerel Depolama

Dijital Röntgen Dedektöründe Depolama

Yazdır

Tüm Özellikler

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    14

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    3.2

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    384 x 460 x 15.6

SENSÖR(PANEL) ÜNITESI

  • TFT Tipi

    a-Si

  • sintilatör

    CsI

  • Piksel aralığı

    140

  • Sensör koruma plakası

    Karbon Fiber Plaka

  • Düşme (IEC60601-1 Test Koşulu)

    1.5

  • Veri çıkışı

    16 bit

  • Kablolu İletişim

    Yes

  • AP modu

    Yes

  • Şok izleme

    Yes

  • Yarı dinamik Edinim

    Yes (5 fps)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.