a‑Si TFT’li LG Dijital Röntgen Dedektörü

*90 sn döngü koşullarında 300 çekim / 7,5 saat.

**Gerçek pil kullanım süresi ve performansı, ağ bağlantısına ve uygulama kullanımına bağlı olarak değişebilir.

***Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

****Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.