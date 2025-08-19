We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Görünmeyeni görün,
LG Şeffaf OLED
Yüksek tavanlı ve okyanus manzarasına sahip lüks bir evin oturma odasındaki mobilyalar arasında yerleşik şeffaf bir OLED ekran bulunmaktadır. Ekran, şeffaf ekranın arkasında görünen büyük bir ağaç ile mükemmel uyum sağlayan kuş görüntüleri göstermektedir.
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
Yüksek Şeffaflık
LG’nin OLED teknolojisi Şeffaf OLED ekranın, arka ışık birimi veya sıvı kristal katmana ihtiyaç duymayan şık tasarımıyla %43 gibi etkileyici bir şeffaflığa erişmesini sağlar. Ekranın arkasında bulunan nesneleri net bir şekilde gösterirken, ilgili bilgiler hemen önlerinde üzerlerine biner.
Müze koridorlarının her iki tarafına şeffaf OLED ekranlar yerleştirilmiştir. Ekranlar, ilgili bilgilerle birlikte eski heykel görüntülerini gösterir ve üç 55EW5P-M, ekranı oluşturacak şekilde dikey olarak üst üste yerleştirilmiştir.
* Ölçüm Yılı: 2022
Ölçüm Yöntemi: Hazemetre Kullanılarak Şeffaflık Kontrolü
Yürüten: LG Ekran - dahili test
Şeffaf Şık Zarafet
Mekanları birbirine bağlayan ve ferahlık havası ekleyen bu şeffaf ekran, kaliteli mobilyalar ve lüks iç mekanları tamamlayan hoş bir tasarıma sahiptir. Temiz metal kaplamasıyla mobilyalar, duvarlar ve neredeyse istenen her yerde kolay kurulum olanağı sağlar.
Geniş salonda, odanın merkezine monte edilmiş şeffaf bir OLED ekranı ile açık bir teşhir ünitesi bulunmaktadır. Ekran, ağaç görüntüleri yanından saati ve hava durumu bilgilerini görüntüler ve şeffaf ekrandaki manzara mekanın daha şık görünmesini sağlar.
Genişletilebilir Tasarım
İyileştirilmiş mekanik tasarım sayesinde, mevcut yapılara ve alanlara uyacak tek bir ünite veya gerçekten şeffaf bir duvara çeşitli şekillerde monte edilebilir. Bu ürünü ferahlık ve estetiği artırmak için rüya mekanınıza yerleştirin.
Bir aile, iç mekanda 3x5 55EW5P-M’den oluşan şeffaf OLED duvarının fotoğrafını çekiyor. Duvarın önünde duran baba, doğal hayvan ve bitki görüntülerini gösteren ekranın önünde duran bir anne ve çocuğunun fotoğrafını çekiyor.
Kurulum Kolaylığı ve Dayanıklılık
Bu ürün, metal kenarları ve yapısı sayesinde kurulum sırasında kolaylık ve stabilite sunar. Diğer bir deyişle, çerçeve alanlarda uygulanmış metal kenar ürünün sertliğini artırır. Küresel olarak yaygın kullanım alanına sahip M4 (vida tipleri) delikler, kurulumu kolaylaştırmak için tüm arka kenarlara yerleştirilmiştir.
55EW5P-M’nin çerçeve alanlarındaki metal kenarlar, her kenarda bulunan M4 (vida tipi) deliklerle birlikte genişletilmiş açıdan gösterilmektedir.
* Vidalar tedarik edilmemektedir.
Kullanım Alanları
LG’nin çeşitli alanlarda kullanım için tasarlanmış son teknoloji ürünü Şeffaf OLED Ekranının mucizesini deneyimleyin. Bu ürün, ekran ve gerçeklik arasındaki bariyerleri yıkarak alanları, nesneleri ve insanlar arasında kusursuz bir bağlantı kurar.
1. Lüks bir evin oturma odasında kullanılmıştır 2. Fotoğraf duvarı olarak kullanılmıştır 3. Havaalanı lounge girişinde duvar olarak kullanılmıştır 4. Perakende mağazasında kullanılmıştır
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
55"
Panel Teknolojisi
OLED
Arka Işık Tipi
OLED
En Boy Oranı
0.672916667
Doğal Çözünürlük
1920x1080 (FHD)
Yenileme Hızı
120Hz
Parlaklık
200/600nit (APL %100/%25, Camsız)
Kontrast Oranı
200.000: 1
Dinamik CR
Yok
Renk Gamı
DCI %90, BT709 %110
İzleme Açısı (Y × D)
178x178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
10bit(R), 1,07 milyar renk
Tepki Süresi
0,1 ms (G - G), 8 ms (MPRT)
Yüzey İşleme (Haze)
Bulanıklık %3 (SET), Sert kaplama (1H)
Kullanım ömrü
30.000 Saat (Tip)
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
18/7 (Sadece Hareketli İçerik)
Dikey / Yatay
Var / Var
Saydamlık
%43 (SET)
QWP (Quarter Wave Plate)
Yok
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var(1), HDCP 2,2/1,4
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
Yok
DP Girişi
Var(1), HDCP1,3
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var(1)
RJ45(LAN) Girişi
Var(1)
IR Girişi
Var(1), Harici IR Alıcı
USB Girişi
USB2.0 Tip A(2)
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Var(1)
Ses Çıkışı
Var(1)
Dokunmatik USB
Yok
Harici Hoparlör Çıkışı
Yok
RS232C Çıkışı
Var(1)
RJ45(LAN) Çıkışı
Var(1)
IR Çıkışı
Paylaşımlı RS232C Çıkışı
Papatya Zinciri
Giriş HDMI, DP / Çıkış DP
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Şeffaf
Çerçeve Genişliği
Üst/Sağ/Sol/Alt: Çift 12,2 mm
Ağırlık (Ana Ünite)
14,1 kg (Kafa), 2,6 kg (Tabela Kutusu)
Ambalajlı Ağırlık
30,0 kg
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1237,6 x 717,9 x 86,5 mm (Ekran) 381,6 x 217,6 x 42,8 (Ekran Kutusu)
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Yok
Kulp
Yok
VESA Standart Montaj Arayüzü
Yok
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1368 x 245 x 957 mm
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Yok
KORUMA CAMI
Kalınlık
3,0 mm
Koruma Sınıfı
Yok
Temperli / Kimyasal güçlendirme
Kimyasal güçlendirme
Yansıtma Önleyici
Var (Film)
Kızılötesine Dirençli (IR)
Yok
Kırılmaz
Var
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
16 GB
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Yok
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Yok
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
BLU Sensörü
Yok
Nem Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Yok
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
Yok
FAN (Dahili)
Yok
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 23
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Yok
Sinyal Yok Görüntüsü
Yok
RS232C Sync
Var
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Var
Arka Işık Senkronizasyonu
Yok
PIP
Yok
PBP
Yok
Ekran Paylaşımı
Yok
Video Etiketi
Var(4)
URL ile Oynatma
Yok
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Var
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Var
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Var
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Yok
Crestron Connected
Yok
Akıllı Enerji Tasarrufu
Yok
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Yok
Beacon
Yok
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Yok
Pro:Idiom
Yok
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Var
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili Güç Kaynağı
GÜÇ TÜKETİMİ
Tip.
95 W
Maks.
175 W
BTU (İngiliz Isı Birimi)
27,84 BTU/Sa (Tip), 51,29 BTU/Sa (Maks.)
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
Yok
DPM
0,5 W
Kapatma
0,5 W
SES
Hoparlör (Dahili)
Yok
SERTİFİKA
Güvenlik
CB / NRTL
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC
ERP / Energy Star
Var / Yok
ePEAT (Sadece ABD)
Yok
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Yok
SuperSign Cloud
Var
Promota
Yok
Mobile CMS
Var
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince Çince (Orijinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Lehçe, Türkçe, Arapça
AKSESUAR
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS232C Bağlantısı, MCX/Destek Kabloları (3000 mm x 4 adet / 3000 mm x 2 adet), panel ve Tabela Kutusu arasındaki bağlantı için), DP Kablosu (2 M), LAN Kablosu (1,5 M), RS232 Kablosu (4P-4P, 1,5 M), LC Kablosu (VLC, 3 M), Vida (M4xL22, 12 ADET / M4 Somun 12 ADET / M3xL5,5, 8 ADET / M3xL3,5, 20 ADET), Koruyucu Kapak Grubu, Kauçuk Damper 4 ADET, MCX Kablo Tutucu 4 Adet, Stand (2 direk)
Opsiyonel
Yok
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
Yok
Eğim (Aşağı bakan)
Yok
IP Sınıfı
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Yok
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
Yok
Doğruluk (Tip.)
Yok
Arayüz
Yok
Koruma Camı Kalınlığı
Yok
Koruma Camı İletimi
Yok
İşletim Sistemi Desteği
Yok
Çoklu Dokunmatik Noktası
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
