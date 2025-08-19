About Cookies on This Site

Şeffaf OLED
Ürün Bilgi Formu

Şeffaf OLED

Şeffaf OLED

55EW5P-M
Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 1.920 x 1.080 (FHD)
  • Parlaklık : 200 / 600 nit (APL %100 / %25, Camsız)
  • Şeffaflık : %43 (Ayarlı)
  • Çerçeve Genişliği: Eşit 12,2 mm (Üst/Sağ/Sol/Alt)
Daha fazla

Görünmeyeni görün,
 LG Şeffaf OLED

Yüksek tavanlı ve okyanus manzarasına sahip lüks bir evin oturma odasındaki mobilyalar arasında yerleşik şeffaf bir OLED ekran bulunmaktadır. Ekran, şeffaf ekranın arkasında görünen büyük bir ağaç ile mükemmel uyum sağlayan kuş görüntüleri göstermektedir.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

Yüksek Şeffaflık

LG’nin OLED teknolojisi Şeffaf OLED ekranın, arka ışık birimi veya sıvı kristal katmana ihtiyaç duymayan şık tasarımıyla %43 gibi etkileyici bir şeffaflığa erişmesini sağlar. Ekranın arkasında bulunan nesneleri net bir şekilde gösterirken, ilgili bilgiler hemen önlerinde üzerlerine biner.

Müze koridorlarının her iki tarafına şeffaf OLED ekranlar yerleştirilmiştir. Ekranlar, ilgili bilgilerle birlikte eski heykel görüntülerini gösterir ve üç 55EW5P-M, ekranı oluşturacak şekilde dikey olarak üst üste yerleştirilmiştir.

* Ölçüm Yılı: 2022

 Ölçüm Yöntemi: Hazemetre Kullanılarak Şeffaflık Kontrolü

 Yürüten: LG Ekran - dahili test

Şeffaf Şık Zarafet

Mekanları birbirine bağlayan ve ferahlık havası ekleyen bu şeffaf ekran, kaliteli mobilyalar ve lüks iç mekanları tamamlayan hoş bir tasarıma sahiptir. Temiz metal kaplamasıyla mobilyalar, duvarlar ve neredeyse istenen her yerde kolay kurulum olanağı sağlar.

Geniş salonda, odanın merkezine monte edilmiş şeffaf bir OLED ekranı ile açık bir teşhir ünitesi bulunmaktadır. Ekran, ağaç görüntüleri yanından saati ve hava durumu bilgilerini görüntüler ve şeffaf ekrandaki manzara mekanın daha şık görünmesini sağlar.

Genişletilebilir Tasarım

İyileştirilmiş mekanik tasarım sayesinde, mevcut yapılara ve alanlara uyacak tek bir ünite veya gerçekten şeffaf bir duvara çeşitli şekillerde monte edilebilir. Bu ürünü ferahlık ve estetiği artırmak için rüya mekanınıza yerleştirin.

Bir aile, iç mekanda 3x5 55EW5P-M’den oluşan şeffaf OLED duvarının fotoğrafını çekiyor. Duvarın önünde duran baba, doğal hayvan ve bitki görüntülerini gösteren ekranın önünde duran bir anne ve çocuğunun fotoğrafını çekiyor.

Kurulum Kolaylığı ve Dayanıklılık

Bu ürün, metal kenarları ve yapısı sayesinde kurulum sırasında kolaylık ve stabilite sunar. Diğer bir deyişle, çerçeve alanlarda uygulanmış metal kenar ürünün sertliğini artırır. Küresel olarak yaygın kullanım alanına sahip M4 (vida tipleri) delikler, kurulumu kolaylaştırmak için tüm arka kenarlara yerleştirilmiştir.

55EW5P-M’nin çerçeve alanlarındaki metal kenarlar, her kenarda bulunan M4 (vida tipi) deliklerle birlikte genişletilmiş açıdan gösterilmektedir.

* Vidalar tedarik edilmemektedir.

Kullanım Alanları

LG’nin çeşitli alanlarda kullanım için tasarlanmış son teknoloji ürünü Şeffaf OLED Ekranının mucizesini deneyimleyin. Bu ürün, ekran ve gerçeklik arasındaki bariyerleri yıkarak alanları, nesneleri ve insanlar arasında kusursuz bir bağlantı kurar.

1. Lüks bir evin oturma odasında kullanılmıştır 2. Fotoğraf duvarı olarak kullanılmıştır 3. Havaalanı lounge girişinde duvar olarak kullanılmıştır 4. Perakende mağazasında kullanılmıştır

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    55"

  • Panel Teknolojisi

    OLED

  • Arka Işık Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    0.672916667

  • Doğal Çözünürlük

    1920x1080 (FHD)

  • Yenileme Hızı

    120Hz

  • Parlaklık

    200/600nit (APL %100/%25, Camsız)

  • Kontrast Oranı

    200.000: 1

  • Dinamik CR

    Yok

  • Renk Gamı

    DCI %90, BT709 %110

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178x178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    10bit(R), 1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    0,1 ms (G - G), 8 ms (MPRT)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Bulanıklık %3 (SET), Sert kaplama (1H)

  • Kullanım ömrü

    30.000 Saat (Tip)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    18/7 (Sadece Hareketli İçerik)

  • Dikey / Yatay

    Var / Var

  • Saydamlık

    %43 (SET)

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Yok

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var(1), HDCP 2,2/1,4

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    Yok

  • DP Girişi

    Var(1), HDCP1,3

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var(1)

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var(1)

  • IR Girişi

    Var(1), Harici IR Alıcı

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A(2)

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Var(1)

  • Ses Çıkışı

    Var(1)

  • Dokunmatik USB

    Yok

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Yok

  • RS232C Çıkışı

    Var(1)

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Var(1)

  • IR Çıkışı

    Paylaşımlı RS232C Çıkışı

  • Papatya Zinciri

    Giriş HDMI, DP / Çıkış DP

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Şeffaf

  • Çerçeve Genişliği

    Üst/Sağ/Sol/Alt: Çift 12,2 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    14,1 kg (Kafa), 2,6 kg (Tabela Kutusu)

  • Ambalajlı Ağırlık

    30,0 kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1237,6 x 717,9 x 86,5 mm (Ekran) 381,6 x 217,6 x 42,8 (Ekran Kutusu)

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Yok

  • Kulp

    Yok

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    Yok

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1368 x 245 x 957 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Yok

KORUMA CAMI

  • Kalınlık

    3,0 mm

  • Koruma Sınıfı

    Yok

  • Temperli / Kimyasal güçlendirme

    Kimyasal güçlendirme

  • Yansıtma Önleyici

    Var (Film)

  • Kızılötesine Dirençli (IR)

    Yok

  • Kırılmaz

    Var

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Yok

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Yok

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • BLU Sensörü

    Yok

  • Nem Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Yok

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Yok

  • FAN (Dahili)

    Yok

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 23

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Yok

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Yok

  • RS232C Sync

    Var

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Var

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Yok

  • PIP

    Yok

  • PBP

    Yok

  • Ekran Paylaşımı

    Yok

  • Video Etiketi

    Var(4)

  • URL ile Oynatma

    Yok

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Var

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Yok

  • Crestron Connected

    Yok

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Yok

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Yok

  • Beacon

    Yok

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Yok

  • Pro:Idiom

    Yok

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Var

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç Kaynağı

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    95 W

  • Maks.

    175 W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    27,84 BTU/Sa (Tip), 51,29 BTU/Sa (Maks.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    Yok

  • DPM

    0,5 W

  • Kapatma

    0,5 W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Yok

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    Var / Yok

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Yok

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Yok

  • SuperSign Cloud

    Var

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Var

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince Çince (Orijinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Lehçe, Türkçe, Arapça

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, IR alıcısı, Yönetmelik Kitabı, Telefon - RS232C Bağlantısı, MCX/Destek Kabloları (3000 mm x 4 adet / 3000 mm x 2 adet), panel ve Tabela Kutusu arasındaki bağlantı için), DP Kablosu (2 M), LAN Kablosu (1,5 M), RS232 Kablosu (4P-4P, 1,5 M), LC Kablosu (VLC, 3 M), Vida (M4xL22, 12 ADET / M4 Somun 12 ADET / M3xL5,5, 8 ADET / M3xL3,5, 20 ADET), Koruyucu Kapak Grubu, Kauçuk Damper 4 ADET, MCX Kablo Tutucu 4 Adet, Stand (2 direk)

  • Opsiyonel

    Yok

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Yok

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Yok

  • IP Sınıfı

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

ÖZELLİK - DOKUNMATİK

  • Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu

    Yok

  • Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)

    Yok

  • Doğruluk (Tip.)

    Yok

  • Arayüz

    Yok

  • Koruma Camı Kalınlığı

    Yok

  • Koruma Camı İletimi

    Yok

  • İşletim Sistemi Desteği

    Yok

  • Çoklu Dokunmatik Noktası

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.