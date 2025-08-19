We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dokunmatik Çerçeve
Dokunmatik Çerçeve
Temel Özellikler
- Parlaklık: 500 nit
- Çoklu Dokunmatik Noktası: 10 Nokta (Maks.)
- Arayüz: HDMI (2, HDCP 2.2 / 1.4), RS-232C Girişi, RJ45 (LAN), IR Girişi, USB2.0 Type A, Ses Çıkışı, Touch USB (USB 2.0 Type B)
Optimum Özelleştirme Sunan Yeni In-Cell Dokunmatik Çerçeve
Bir araba galerisinde, ekrandaki bir arabanın rengini değiştirmek için TNF5P’ye dokunan adam.
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
İnce ve Hafif
In-Cell Dokunmatik Çerçeve, ek dokunmatik parçalar (Film) gerektiren ürünlere kıyasla ince bir tasarıma ve dar bir çerçeveye olanak tanıyan, ekrana yerleşik bir dokunmatik işleve sahiptir.
Geleneksel ekranda kapak camı katmanı ile CF cam ve TFT cam katmanları arasında bir dokunmatik sensör bulunurken, In-Cell Dokunmatik ise kapak camı katmanı olmadan CF cam katmanı ile TFT cam katmanı arasında bir dokunmatik sensöre sahiptir.
Net Görüntü Kalitesi
Genel dokunmatik ürünlerle karşılaştırıldığında TNF5P, ek dokunmatik sensör film parçalarının neden olduğu efektler olmadan net görüntü kalitesi uygular.
Geleneksel ekrandaki manzara bulanık görünürken, In-Cell Dokunmatik ekrandaki görüntü nettir.
Tasarım Esnekliği
Dokunmatik ekran, ekran ve webOS gibi yerleşik parçalar ile kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına uygun ücretsiz tasarımlar geliştirebilirler.
Kiosk ekranları ve tanıtım ekranları gibi TNF5P kullanan çeşitli ekran türleri yerleştirilmiştir.
7 gün / 24 saat
TNF5P’nin mükemmel dayanıklılığı, tam gün çalışma gerektiren kiosklarda kullanıma izin verir.
Geniş İzleme Açısı
IPS panel teknolojisi, sıvı kristallerin daha iyi kontrol edilmesine ve bu sayede ekranın neredeyse her açıdan izlenebilmesine olanak sağlar.
45 Derece Eğimli (Yukarı Dönük) Kurulum
Bir ekran alçak bir yere monte edildiğinde, kullanıcının rahat görebilmesi için genellikle eğimli hale getirilir. Bunu göz önünde bulundurarak maksimum 45 derece eğim ile kurulum desteklenmektedir.
10 Farkl ıDokunma Noktası
TNF5P, aynı anda 10 noktaya kadar çoklu dokunmayı tanıyabildiği ve ekran üzerinden çeşitli dokunmatik tabanlı kullanıcı hizmetleri sağlanabildiği için daha gerçekçi bir dokunma hissi sağlar.
webOS 6.0 ile Yüksek Performans
TNF5P’de bulunan webOS 6.0’ın SoC* ve web işlemcisi yükseltilmiştir. Bu sayede, çeşitli görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI** ile kullanıcı rahatlığını artırır ve SI ve/veya geliştiricilere SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), SCAP, örnek uygulamalar gibi basit uygulama geliştirme araçları sağlar.
Aynı anda yapılabilecek bir dizi görevi, webOS platformu aracılığıyla kolayca düzenleyebilirsiniz.
* SoC: Çipte Sistem
** GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
32"
Panel Teknolojisi
IPS
Arka Işık Tipi
Kenarlı (Edge)
En Boy Oranı
16:09
Doğal Çözünürlük
1920x1080 (FHD)
Yenileme Hızı
60Hz
Parlaklık
500nit
Kontrast Oranı
1.000:1
Dinamik CR
Yok
Renk Gamı
NTSC %72
İzleme Açısı (Y × D)
178 X 178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
8 bit, 16,7 Milyon renk
Tepki Süresi
9 ms (G - G)
Yüzey İşleme (Haze)
Bulanıklık %25
Kullanım ömrü
50.000 Saat (dk)
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
24/7
Dikey / Yatay
Var / Var
Saydamlık
Yok
QWP (Quarter Wave Plate)
Yok
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var(2), HDCP1.4
DP Girişi
Yok
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var(1)
RJ45(LAN) Girişi
Var(1)
IR Girişi
Var(1)
USB Girişi
USB2.0 Tip A(1)
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Yok
Ses Çıkışı
Var(1)
Dokunmatik USB
USB2.0 Tip B(1)
Harici Hoparlör Çıkışı
Yok
RS232C Çıkışı
Yok
RJ45(LAN) Çıkışı
Yok
IR Çıkışı
Yok
Papatya Zinciri
Yok
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Siyah
Çerçeve Genişliği
11.3/11.3/11.3/13.2 mm
Ağırlık (Ana Ünite)
5.8Kg
Ambalajlı Ağırlık
6.9Kg
Monitör Boyutları (G x Y x D)
723.0 x 419.4 x 39.1 mm
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Yok
Kulp
Yok
VESA Standart Montaj Arayüzü
200x200
Kutu Boyutları (G x Y x D)
812 x 510 x 142 mm
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Yok
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
8GB (Sistem 5GB + Kullanılabilir 2.48GB)
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Yok
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Yok
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
BLU Sensörü
Yok
Nem Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Var
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
Yok
FAN (Dahili)
Yok
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.0
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Var
Sinyal Yok Görüntüsü
Var
RS232C Sync
Yok
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Yok
Arka Işık Senkronizasyonu
Yok
PIP
Yok
PBP
Yok
Ekran Paylaşımı
Yok
Video Etiketi
Var(4), harici giriş 1 adet
URL ile Oynatma
Var
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Yok
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Yok
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Yok
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Var
Crestron Connected
Var
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Var
Beacon
Yok
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Var
Pro:Idiom
Var
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Yok
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
Tip.
48 W
Maks.
65W
BTU (İngiliz Isı Birimi)
164 BTU/Saat (Tipik), 222 BTU/Saat (Maks.)
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
34W
DPM
0.5W↓
Kapatma
0.5W↓
SES
Hoparlör (Dahili)
Yok
SERTİFİKA
Güvenlik
CB/NRTL
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC
ERP / Energy Star
Yok / Var
ePEAT (Sadece ABD)
Yok
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Yok
SuperSign Cloud
Var
Promota
Yok
Mobile CMS
Var
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Arapça, Türkçe, Lehçe
AKSESUAR
Temel
Güç Kablosu 1.55 M1, USB Kablosu (Tip A-Tip B) 1.8 M1, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), RS232C Adaptörü, IR Alıcı
Opsiyonel
Yok
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
Var (Maks. 45º)
Eğim (Aşağı bakan)
Yok
IP Sınıfı
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Ø6 mm ↑
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
90ms ↓
Doğruluk (Tip.)
3.5mm
Arayüz
USB2.0
İşletim Sistemi Desteği
Win 10/11, Android
Çoklu Dokunmatik Noktası
Maks. 10 Nokta
