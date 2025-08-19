About Cookies on This Site

Dokunmatik Çerçeve

Dokunmatik Çerçeve

Dokunmatik Çerçeve

32TNF5P-B
Temel Özellikler

  • Parlaklık: 500 nit
  • Çoklu Dokunmatik Noktası: 10 Nokta (Maks.)
  • Arayüz: HDMI (2, HDCP 2.2 / 1.4), RS-232C Girişi, RJ45 (LAN), IR Girişi, USB2.0 Type A, Ses Çıkışı, Touch USB (USB 2.0 Type B)

Optimum Özelleştirme Sunan Yeni In-Cell Dokunmatik Çerçeve

Bir araba galerisinde, ekrandaki bir arabanın rengini değiştirmek için TNF5P’ye dokunan adam.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

İnce ve Hafif

In-Cell Dokunmatik Çerçeve, ek dokunmatik parçalar (Film) gerektiren ürünlere kıyasla ince bir tasarıma ve dar bir çerçeveye olanak tanıyan, ekrana yerleşik bir dokunmatik işleve sahiptir.

Geleneksel ekranda kapak camı katmanı ile CF cam ve TFT cam katmanları arasında bir dokunmatik sensör bulunurken, In-Cell Dokunmatik ise kapak camı katmanı olmadan CF cam katmanı ile TFT cam katmanı arasında bir dokunmatik sensöre sahiptir.

Net Görüntü Kalitesi

Genel dokunmatik ürünlerle karşılaştırıldığında TNF5P, ek dokunmatik sensör film parçalarının neden olduğu efektler olmadan net görüntü kalitesi uygular.

Geleneksel ekrandaki manzara bulanık görünürken, In-Cell Dokunmatik ekrandaki görüntü nettir.

Tasarım Esnekliği

Dokunmatik ekran, ekran ve webOS gibi yerleşik parçalar ile kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına uygun ücretsiz tasarımlar geliştirebilirler.

Kiosk ekranları ve tanıtım ekranları gibi TNF5P kullanan çeşitli ekran türleri yerleştirilmiştir.

7 gün / 24 saat

TNF5P’nin mükemmel dayanıklılığı, tam gün çalışma gerektiren kiosklarda kullanıma izin verir.

Geniş İzleme Açısı

IPS panel teknolojisi, sıvı kristallerin daha iyi kontrol edilmesine ve bu sayede ekranın neredeyse her açıdan izlenebilmesine olanak sağlar.

45 Derece Eğimli (Yukarı Dönük) Kurulum

Bir ekran alçak bir yere monte edildiğinde, kullanıcının rahat görebilmesi için genellikle eğimli hale getirilir. Bunu göz önünde bulundurarak maksimum 45 derece eğim ile kurulum desteklenmektedir.

10 Farkl ıDokunma Noktası

TNF5P, aynı anda 10 noktaya kadar çoklu dokunmayı tanıyabildiği ve ekran üzerinden çeşitli dokunmatik tabanlı kullanıcı hizmetleri sağlanabildiği için daha gerçekçi bir dokunma hissi sağlar.

webOS 6.0 ile Yüksek Performans

TNF5P’de bulunan webOS 6.0’ın SoC* ve web işlemcisi yükseltilmiştir. Bu sayede, çeşitli görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI** ile kullanıcı rahatlığını artırır ve SI ve/veya geliştiricilere SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), SCAP, örnek uygulamalar gibi basit uygulama geliştirme araçları sağlar.

Aynı anda yapılabilecek bir dizi görevi, webOS platformu aracılığıyla kolayca düzenleyebilirsiniz.

* SoC: Çipte Sistem

** GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    32"

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Kenarlı (Edge)

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    1920x1080 (FHD)

  • Yenileme Hızı

    60Hz

  • Parlaklık

    500nit

  • Kontrast Oranı

    1.000:1

  • Dinamik CR

    Yok

  • Renk Gamı

    NTSC %72

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 X 178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    8 bit, 16,7 Milyon renk

  • Tepki Süresi

    9 ms (G - G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Bulanıklık %25

  • Kullanım ömrü

    50.000 Saat (dk)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    24/7

  • Dikey / Yatay

    Var / Var

  • Saydamlık

    Yok

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Yok

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var(2), HDCP1.4

  • DP Girişi

    Yok

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var(1)

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var(1)

  • IR Girişi

    Var(1)

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A(1)

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Yok

  • Ses Çıkışı

    Var(1)

  • Dokunmatik USB

    USB2.0 Tip B(1)

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Yok

  • RS232C Çıkışı

    Yok

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Yok

  • IR Çıkışı

    Yok

  • Papatya Zinciri

    Yok

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    11.3/11.3/11.3/13.2 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    5.8Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    6.9Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    723.0 x 419.4 x 39.1 mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Yok

  • Kulp

    Yok

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    200x200

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    812 x 510 x 142 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Yok

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8GB (Sistem 5GB + Kullanılabilir 2.48GB)

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Yok

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Yok

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • BLU Sensörü

    Yok

  • Nem Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Var

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Yok

  • FAN (Dahili)

    Yok

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.0

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Var

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Var

  • RS232C Sync

    Yok

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Yok

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Yok

  • PIP

    Yok

  • PBP

    Yok

  • Ekran Paylaşımı

    Yok

  • Video Etiketi

    Var(4), harici giriş 1 adet

  • URL ile Oynatma

    Var

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Yok

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Yok

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Yok

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Var

  • Crestron Connected

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Var

  • Beacon

    Yok

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

  • Pro:Idiom

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Yok

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    48 W

  • Maks.

    65W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    164 BTU/Saat (Tipik), 222 BTU/Saat (Maks.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    34W

  • DPM

    0.5W↓

  • Kapatma

    0.5W↓

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Yok

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    Yok / Var

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Yok

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Yok

  • SuperSign Cloud

    Var

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Var

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Arapça, Türkçe, Lehçe

AKSESUAR

  • Temel

    Güç Kablosu 1.55 M1, USB Kablosu (Tip A-Tip B) 1.8 M1, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), RS232C Adaptörü, IR Alıcı

  • Opsiyonel

    Yok

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Var (Maks. 45º)

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Yok

  • IP Sınıfı

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

ÖZELLİK - DOKUNMATİK

  • Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu

    Ø6 mm ↑

  • Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)

    90ms ↓

  • Doğruluk (Tip.)

    3.5mm

  • Arayüz

    USB2.0

  • İşletim Sistemi Desteği

    Win 10/11, Android

  • Çoklu Dokunmatik Noktası

    Maks. 10 Nokta

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.