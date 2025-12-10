About Cookies on This Site

UHD Bilgi Ekranı
Ürün Bilgi Formu

UHD Bilgi Ekranı

Ürün Bilgi Formu

UHD Bilgi Ekranı

50UL3Q-E
Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Parlaklık: 350 nit (Tip.)
  • Eğim Desteği ile Ön Kısım Yukarı/Aşağı
  • webOS 6.1 ile Yüksek Performans
  • Gelişmiş Güvenlik
  • ESG Sürdürülebilirliği
Daha fazla

LG webOS UHD Bilgi Ekranı

A signage display is mounted on the wall of a meeting room, clearly showing meeting content on the screen.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

Ultra HD Çözünürlükle Olağanüstü Görüntü Kalitesi

UHD çözünürlük özelliği, içeriklerin renklerini ve detaylarını canlı ve gerçekçi bir hale getirir. Ayrıca geniş görüntüleme açısı, içeriği netleştirir.

LG webOS 6.1 ile Yüksek Performans

UL3Q serisinde bulunan LG webOS 6.1, birden fazla görevin sorunsuz yürütülmesini sağlar. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI özelliği ile kullanıcı rahatlığını artırır.*

* GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü

Uniform Çerçeve Tasarımı ile Kolay Kurulum

UL3Q serisi, görsel uyuma sahip bir ekran çözümü oluşturmak için yatay ve dikey olarak mükemmel dengeli çerçevelere sahiptir. Özel tasarımı, perakende ortamlarında kurulumu basitleştirirken gerçek anlamda sürükleyici bir izleme deneyimi sunar. Sofistike, simetrik çerçeveler mekanların estetik çekiciliğini artırarak sıradan ekranları zarif odak noktalarına dönüştürür.

One UL3Q is mounted on the wall in landscape orientation, and the other in portrait orientation, with an enlarged image showing the uniform bezel thickness of the UL3Q.

Uyarlanabilir İzleme Deneyimi

UL3Q’nun yenilikçi Ön Kısım Yukarı/Aşağı eğim desteği ile gelişmiş esnekliği deneyimleyin. İster yüksek ister alçak monte edilsin, her ekran izleyicilerin göz hizasına daha iyi uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Böylece kurulum yüksekliğinden bağımsız olarak en iyi etkileşim sağlanır. Bu çok yönlülük, hem mekan verimliliğini hem de görsel konforu optimize ederek farklı izleme açılarından net bilgi sunar.

* 76”/86” desteklenmez.
** Bu ekran 15 dereceye kadar yukarı/aşağı eğilir; hasarı önlemek için bu aralığı aşmayın.

One UL3Q is installed on the store ceiling with a Face Down tilt, and the other is mounted below the counter with a Face Up tilt, both displaying content.

Uzaktan Takip ve Kontrol

Bu web tabanlı takip çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcıların işlemlerini rahatça yapmalarını sağlar. Kullanıcının, ağ bağlantısı bulunan her ortamda, her an her yerde cep telefonu ve bilgisayardan hem güncel hem de geçmiş verilere tam erişime sahip olmasını sağlar. Kullanıcılar ekranı gerçek zamanlı olarak takip edebilir, değişiklikler yapabilir ve uzaktan kontrol edebilir.

The UL3Q series can be remotely controlled and monitored through Control Manager on mobile devices and/or laptops.

Dahili Parlaklık Sensörü

UL3Q’nun öne monte edilmiş sensörü, parlaklığı farklı aydınlatma koşullarına uyacak şekilde otomatik ayarlayarak manuel müdahale olmadan görüntüleme kalitesini ve enerji verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur. Bu uyarlanabilir özellik, güç tasarrufunu desteklerken tutarlı ekran performansının korunmasını sağlar ve çevresel değişikliklere tepki veren gelişmiş görsel deneyim sunar.

A UL3Q is mounted on the wall, with a close-up of the brightness sensor located on the lower front of the display.

Gelişmiş Güvenlik Mimarisi

UL3Q, LG’nin Gelişmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisini kullanarak kritik verileri yetkisiz erişime ve olası güvenlik tehditlerine karşı korur. Bilgi güvenliği konusundaki bu taahhüt, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 sertifikası ile doğrulanmış olup işletmelere, hassas içeriklerinin ve operasyonlarının günümüzün zorlu güvenlik ortamında korunduğuna dair güven sağlar.

The UL3Q series provides security features to protect important data from external access or attacks.

Ödüllü Sürdürülebilirlik

UL3Q serisi, LG Display’in ESG taahhüdünü bünyesinde barındırır: “Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam.” Şirket genelinde çevre sorumluluğuna olan bu adanmışlığımız sayesinde sürdürülebilirlik mükemmelliği konusunda küresel şirketlerin en iyi %1'i arasına girdiğimiz, prestijli 2025 EcoVadis Platinum madalyasını kazandık.

LG ConnectedCare

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek müşteri işletmelerinin istikrarlı çalışmasını destekler.

* “LG ConnectedCare” hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve ayrı satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.

The LG employee is remotely monitoring the UL3Q series installed in another location.
Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    50"

  • Panel Teknolojisi

    VA

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840x2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60Hz

  • Parlaklık

    350nit (Tip.)

  • Kontrast Oranı

    4,500:1

  • Dinamik CR

    1,000,000:1

  • Renk Gamı

    DCI 80%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    10 bit (D), 1,07 Milyar Renk

  • Tepki Süresi

    8 ms (G - G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    0.25

  • Kullanım ömrü

    30,000 Saat (Minimum)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

  • Dikey / Yatay

    Var/Var

  • Saydamlık

    Yok

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Yok

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var(3), HDCP2.2/1.4

  • DP Girişi

    Yok

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var(1), 4 Pinli Telefon Girişi

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var(1)

  • IR Girişi

    Yok

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A(2)

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Yok

  • Ses Çıkışı

    Var(1)

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Yok

  • RS232C Çıkışı

    Var

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Yok

  • IR Çıkışı

    Yok

  • Papatya Zinciri

    Yok

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    10,7 mm Eşit

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    9.3

  • Ambalajlı Ağırlık

    12.2

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1120.2 X 641.4 X 59.9

  • Kulp

    Yok

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    200 x 200

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1255 X 118 X 760

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Var

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Var

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • BLU Sensörü

    Yok

  • Nem Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Var

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Var (Sadece Açma/Kapatma)

  • FAN (Dahili)

    Yok

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.1

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Var

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Var

  • RS232C Sync

    Var

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Var

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Yok

  • PIP

    Yok

  • PBP

    Yok

  • Ekran Paylaşımı

    Var

  • Video Etiketi

    Var(4, En Fazla Bir HDMI girişi)

  • URL ile Oynatma

    Var

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Var

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Var(Belirlenecek)

  • Crestron Connected

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Var

  • Beacon

    Var

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

  • Pro:Idiom

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Yok

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C (Portrait Modda: 0 °C ile 35 °C)

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    90 W

  • Maks.

    152 W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    307.093BTU/Saat(Tip.), 518.645BTU/Saat(Maks.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    63W

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Var (10W X 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB

  • EMC

    FCC Sınıf "B" / CE

  • ERP / Energy Star

    O(Yeni ERP)/O

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Var

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Var

  • SuperSign Cloud

    Var

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Var

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Orijinal Çince, Brezilya Portekizcesi, İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Avrupa Portekizcesi, Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Türkçe, Arapça, Lehçe

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Telefon - D-Sub9 Cinsiyet

  • Opsiyonel

    Yok

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    15 degree

  • Eğim (Aşağı bakan)

    15 degree

  • IP Sınıfı

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.