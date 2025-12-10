UHD Bilgi Ekranı

UL3Q’nun yenilikçi Ön Kısım Yukarı/Aşağı eğim desteği ile gelişmiş esnekliği deneyimleyin. İster yüksek ister alçak monte edilsin, her ekran izleyicilerin göz hizasına daha iyi uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Böylece kurulum yüksekliğinden bağımsız olarak en iyi etkileşim sağlanır. Bu çok yönlülük, hem mekan verimliliğini hem de görsel konforu optimize ederek farklı izleme açılarından net bilgi sunar.





* 76”/86” desteklenmez.

** Bu ekran 15 dereceye kadar yukarı/aşağı eğilir; hasarı önlemek için bu aralığı aşmayın.