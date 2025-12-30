UHD Bilgi Ekranı

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcıların işlemlerini rahatça yapmalarını sağlar. Kullanıcının, ağ erişilebilir bir ortamda cep telefonu ve bilgisayardan her an her yerden hem güncel hem de geçmiş verilere tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcılar üniteyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir, değişiklikler yapabilir ve uzaktan kontrol edebilir.