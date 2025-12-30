We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
7/24 Çalışma için LG webOS UHD Bilgi Ekranı
Kozmetik mağazasında, duvara yükseğe monte edilmiş ve aşağıya eğimli iki bilgi ekranı, kozmetik reklamlarını canlı bir şekilde sergiliyor.
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
Ultra HD Çözünürlükle Olağanüstü Görüntü Kalitesi
UHD çözünürlüklü UL5Q-E serisi, içerikteki renk ve ayrıntıların gerçekçiliğini artırır. Geniş izleme açısı net görseller sunarken, 500 nit parlaklık içeriği canlı bir şekilde sergiler.
LG webOS 6.1 ile Yüksek Performans
LG webOS 6.1, birden fazla görevin sorunsuz yürütülmesi için UL5Q-E serisinde kullanılabilir. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI özelliği ile kullanıcı rahatlığını artırır.*
* GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü
Eşit Çerçeve Tasarımı
UL5Q-E serisi, eşit çerçeveleriyle farklı alanların estetik çekiciliğini artırır. Bu uniform çerçeveler yalnızca kolay kurulum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda standart ekranları zarif odak noktalarına dönüştürür.
Uyarlanabilir İzleme Deneyimi
UL5Q-E serisinin yukarı/aşağı eğim özelliği sayesinde esnekliği deneyimleyin. İster yükseğe ister alçağa monte edilmiş olsun, ekran göz seviyesine ayarlanabilir ve kurulum yüksekliğinden bağımsız olarak izleyiciyle etkileşim sağlar. Bu çok yönlülük yalnızca mekânsal verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda görsel konfor sağlayarak farklı izleme açılarından net bilgi sunar.
* 75”/86” desteklenmez.
** Bu ekran yukarı/aşağı 15 dereceye kadar eğilebilir; hasarı önlemek için bu aralığı aşmayın.
7/24 Çalışmaya Uygun Tasarlandı
Asla uyumayan ortamlar için tasarlanan UL5Q-E serisi, 7/24 çalışmayı mümkün kılan panel teknolojisine sahiptir.
* UL5Q-E serisi, diğer bilgi ekranı modelleriyle aynı standart garanti süresini sunar ve isteğe bağlı uzatılmış garanti ile toplamda 5 yıla kadar koruma sağlar. Uzatılmış garanti satın alınırsa, 30.000 saatlik kullanıma ulaşıldığında veya 5 yıllık süre sona erdiğinde, hangisi önce gerçekleşirse, garanti sona erer.
Dahili Parlaklık Sensörü
UL5Q-E serisinin öne monte edilmiş parlaklık sensörü, parlaklığı farklı aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlayarak manuel müdahaleye gerek kalmadan görüntüleme kalitesini ve enerji verimliliğini optimize eder. Bu uyarlanabilir özellik, güç optimizasyonunu desteklerken tutarlı ekran performansı sağlar ve çevresel değişikliklere dinamik olarak yanıt veren bir görsel deneyim sunar.
Gelişmiş Güvenlik Mimarisi
UL5Q-E serisi, LG’nin Gelişmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisini kullanarak kritik verileri yetkisiz erişime ve olası güvenlik tehditlerine karşı korur. Bilgi güvenliğine olan bu taahhüt, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 sertifikası ile doğrulanmış olup işletmelere, hassas içeriklerinin ve operasyonlarının günümüzün zorlu güvenlik ortamında korunduğuna dair güven sağlar.
Uzaktan İzleme ve Kontrol
Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcıların işlemlerini rahatça yapmalarını sağlar. Kullanıcının, ağ erişilebilir bir ortamda cep telefonu ve bilgisayardan her an her yerden hem güncel hem de geçmiş verilere tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcılar üniteyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir, değişiklikler yapabilir ve uzaktan kontrol edebilir.
EPEAT Registered
Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı (EPEAT), bir ürünün çevre üzerindeki etkisini değerlendiren, birçok müşteri katmanına yönelik bir yöntemdir. UL5Q-E serisi, EPEAT Bronz sertifikalı* bir ekrandır. Yani, Bilgisayarlar ve Ekranlar kategorisinde gerekli tüm kriterleri karşılar.
* Ağustos 2025’te kaydedilmiştir.
LG ConnectedCare
LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmelerinin kararlı şekilde çalışmasını destekler.
* ‘LG ConnectedCare’ hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve ayrıca satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
65"
Panel Teknolojisi
ADS
Arka Işık Tipi
Direkt
En Boy Oranı
16:9
Doğal Çözünürlük
3840x2160 (UHD)
Parlaklık
500nits (Tipik.)
Kontrast Oranı
1,200:1
Dinamik CR
1,000,000:1
Renk Gamı
DCI 80%
İzleme Açısı (Y × D)
178 x 178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
10-bit (D), 1.07 milyar renk
Tepki Süresi
8ms (G - G)
Yüzey İşleme (Haze)
0.01
Kullanım ömrü
30,000Hrs (Min)
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
24/7
Dikey / Yatay
Var/Var
Saydamlık
Yok
QWP (Quarter Wave Plate)
Yok
Yenileme Hızı
60Hz
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var(3), HDCP2.2/1.4
DP Girişi
Yok
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var(1), 4pin Telefon Girişi
RJ45(LAN) Girişi
Var(1)
IR Girişi
Yok
USB Girişi
USB2.0 Tip A (2)
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Yok
Ses Çıkışı
Var(1)
Harici Hoparlör Çıkışı
Yok
RS232C Çıkışı
Var
RJ45(LAN) Çıkışı
Yok
IR Çıkışı
Yok
Papatya Zinciri
Yok
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Siyah
Çerçeve Genişliği
10,7 mm Eşit
Ağırlık (Ana Ünite)
16.5
Ambalajlı Ağırlık
21.8
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1452.9 X 829.2 X 59.7
Kulp
Yok
VESA Standart Montaj Arayüzü
300 x 300
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1635X 141 X 976
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
8GB
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Var
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Var
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
BLU Sensörü
Yok
Nem Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Var
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
O (Sadece Aç/Kapa)
FAN (Dahili)
Yok
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.1
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Var
Sinyal Yok Görüntüsü
Var
RS232C Sync
Var
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Var
Arka Işık Senkronizasyonu
Yok
PIP
Yok
PBP
Yok
Ekran Paylaşımı
Var
Video Etiketi
Var (4, Maks. Bir HDMI giriş)
URL ile Oynatma
Var
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Var
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Var
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Var
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Var (Belirlenecek)
Crestron Connected
Var
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Var
Beacon
Var
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Var
Pro:Idiom
Var
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Yok
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C (Portrait Modda: 0 °C ila 35 °C)
Çalışma Nemi
10% ila 80%
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili güç
GÜÇ TÜKETİMİ
DPM
0.5 W
Kapatma
0.5 W
SES
Hoparlör (Dahili)
O (10W X 2)
SERTİFİKA
Güvenlik
CB
EMC
FCC Sınıf "B" / CE
ERP / Energy Star
Var(Yeni ERP)/Var
ePEAT (Sadece ABD)
Var
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Var
SuperSign Cloud
Var
Promota
Yok
Mobile CMS
Var
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Orjinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveçce, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Flemenkçe, Çekçe, Yunan, Türkçe, Arapça, Lehçe
AKSESUAR
Temel
Uzaktan Kumanda (2 pil dahil), Güç kablosu, Düzenleme kitabı, Kolay kurulum kılavuzu, Garanti kartı, Telefon-D-Sub9 bağdaştırıcı
Opsiyonel
Yok
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
15 degree
Eğim (Aşağı bakan)
15 degree
IP Sınıfı
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
