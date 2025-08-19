We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Bilgi Ekranı
UHD Bilgi Ekranı
İnce Tasarımlı Geniş UHD Bilgi Ekranı
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
Göz Alıcı Geniş Ekran
Geniş bir ekran etkili bir şekilde insanların dikkatini çekiyor. Özellikle 86 inç model, sorunsuz içerik çalıştırma sağlayarak 120 Hz’i destekler.
Eşit Çerçeveli İnce Derinlik
Geniş ekranına rağmen UH5N-M, iç mekan tasarımları için avantajlı ince bir derinliğe sahiptir. Dikey moda ayarlanırken görsel sorunlardan kaçınmak için çerçevenin dört tarafı aynı kalınlığa sahiptir; üstte, altta, solda ve sağda eşit bir simetri sunar. Bu nedenle model çok çeşitli tasarım seçenekleri için uygundur.
Çoklu USB
ile Çok Yönlü Operasyon
İki USB bağlantı noktasını destekleyen UH5N-M çok yönlü kullanım seçenekleri sunar. Örneğin, diğer bağlı cihazları kullanırken ekranda içerik oynatmak mümkündür. Bu, bir toplantı sırasında fare veya klavye kullanırken harici depolama cihazlarından PPT dosyalarının indirilimesi gibi kullanımı kolay görevleri içerir.
Yüksek Çözünürlüklü Ekran
FHD’den dört kez daha yüksek çözünürlük sunarak müşterileri görsel olarak tatmin eder. Ayrıca ekrandaki parlama önleyici kaplama, parlak aydınlatmalı ortamlarda ekrandaki yansımayı azaltır, görünürlüğü ve okunurluğu artırarak müşterilere oldukça rahat izlenen bir ekran sunar.
Güvenilirlik Sunan Dayanıklılık
İş ortamları için optimize edilmiş UH5N-M, istikrarlı bir çalışma sağlayan koruyucu kaplama ve IP5x sertifikasyonu sayesinde toz ve neme karşı korunmuştur.
Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri
UH5N-M , LG'nin Geliştirilmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik özellikleri sağlayarak önemli verileri, harici erişim veya saldırılara karşı korur. LG UHD Bilgi Ekranı, müşterilerin verilerini ve işleri güvenli şekilde koruyarak bilgi güvenliği alanında güvenilir sertifikalara sahiptir. Örneğin bu model, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 Sertifikalıdır.
SuperSign Çözümleri
SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
86"
Panel Teknolojisi
ADS
Arka Işık Tipi
Kenar (Edge)
En Boy Oranı
16:09
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 UHD
Yenileme Hızı
120Hz
Parlaklık
500nit Tip.
Kontrast Oranı
1.200:1
Dinamik CR
1.000.000:1
Renk Gamı
BT709 %95
İzleme Açısı (Y × D)
178 x 178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07G 8bit + FRC
Tepki Süresi
8ms G - G
Yüzey İşleme (Haze)
0.25
Kullanım ömrü
50.000 Saat Min.
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
24/7
Dikey / Yatay
Var / Var
Saydamlık
Yok
QWP (Quarter Wave Plate)
Yok
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var 3, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP Girişi
Var 1, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var 1, 4 pin Telefon jakı
RJ45(LAN) Girişi
Var 1
IR Girişi
Var 1
USB Girişi
USB2.0 Tip A2
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Yok
Ses Çıkışı
Var 1
Dokunmatik USB
Yok
Harici Hoparlör Çıkışı
Yok
RS232C Çıkışı
Var 1, 4 pin Telefon jakı
RJ45(LAN) Çıkışı
Yok
IR Çıkışı
Yok, RS232C GİRİŞ/ÇIKIŞ üzerinden IR papatya zinciri desteği
Papatya Zinciri
Yok
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Siyah
Çerçeve Genişliği
13.4mm Eşit
Ağırlık (Ana Ünite)
53.0 kg
Ambalajlı Ağırlık
66.7 kg
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1928.8 x 1099.8 x 29.7mm IR ve Kulpsuz
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Yok
Kulp
Var
VESA Standart Montaj Arayüzü
600 x 400
Kutu Boyutları (G x Y x D)
2100 x 1250 x 253mm
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Yok
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
16GB
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Var
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Var, harici IR
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
BLU Sensörü
Yok
Nem Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Var
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
Var
FAN (Dahili)
Yok
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.0
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Var
Sinyal Yok Görüntüsü
Var
RS232C Sync
Var
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Var
Arka Işık Senkronizasyonu
Yok
PIP
Var
PBP
Var 4
Ekran Paylaşımı
Var
Video Etiketi
Var 4
URL ile Oynatma
Var
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Var
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Var, Maks. 15x15
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Var
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Var, Belirlenecek
Crestron Connected
Var
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Var
Beacon
Var
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Var
Pro:Idiom
Var
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Yok
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
Tip.
205W
Maks.
297W
BTU (İngiliz Isı Birimi)
699 BTU/Saat Tipik, 1013 BTU/Saat Maks
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
144W
DPM
0.5W
Kapatma
0.5W
SES
Hoparlör (Dahili)
Var, 10W X 2
SERTİFİKA
Güvenlik
CB / NRTL
EMC
FCC Sınıf "B" / CE / KC
ERP / Energy Star
Yok / Var
ePEAT (Sadece ABD)
Var, Belirlenecek / Karbon "Ölçülmüş"
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Var
SuperSign Cloud
Var
Promota
Yok
Mobile CMS
Var
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Brezilya Portekizcesi, İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Avrupa Portekizcesi, Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Türkçe, Arapça
AKSESUAR
Temel
Uzaktan Kumanda + 2 adet pil, Güç Kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kitapçık, RS232C Dönüştürücü, 6 adet Kablo Tutucu, Kablo tutucu <7 pin>
Opsiyonel
Genel Duvar Askısı LSW640A/B
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
Yok
Eğim (Aşağı bakan)
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var Kısmi alan kaplama
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
Tavsiye Edilen Ürün