UHD Bilgi Ekranı

UHD Bilgi Ekranı

UHD Bilgi Ekranı

86UH5N-M
İçerikli önden görünüm
Önden görünüm
-45 derece yandan görünüm
-90 derece yandan görünüm
+45 derece yandan görünüm
+90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Üstten görünüm
Sağ üstten alınan görüntü
İçerikli önden görünüm
Önden görünüm
-45 derece yandan görünüm
-90 derece yandan görünüm
+45 derece yandan görünüm
+90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Üstten görünüm
Sağ üstten alınan görüntü

Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Parlaklık: 500 nit (Tipik)
  • Yüzey İşleme (Bulanıklık) : %25
  • Çerçeve Genişliği : 13,4 mm
Daha fazla

İnce Tasarımlı Geniş UHD Bilgi Ekranı

Bir alışveriş merkezinin iç duvarına monte edilmiş ekran, canlı renklerle reklamları gösteriyor.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

Göz Alıcı Geniş Ekran

Geniş bir ekran etkili bir şekilde insanların dikkatini çekiyor. Özellikle 86 inç model, sorunsuz içerik çalıştırma sağlayarak 120 Hz’i destekler.

Şirket bekleme salonunun duvarında büyük bir UH5N-M monte edilmiştir. Geniş ekran görselleri canlı bir şekilde gösterirken kolaylıkla insanların dikkatini çeker.

Şirket bekleme salonunun duvarında büyük bir UH5N-M monte edilmiştir. Geniş ekran görselleri canlı bir şekilde gösterirken kolaylıkla insanların dikkatini çeker.

Alevlere Dayanıklı Sağlam Tasarım

Alevlere Dayanıklı Sağlam Tasarım

Ürünün dış kapağı, yangın alevinin yayılmasına etkin şekilde dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve ürünü halka açık alanlarda kurulum için ideal kılar.

* Üçüncü taraf testlerine göre, ürünün kasa üstü ve arka kapağı, EN13501-1 standardına göre sırasıyla A1 (kasa üstü) ve A2 (arka kapak) sınıfındadır; BS476 Bölüm 7 standardında ise Sınıf 1 olarak sınıflandırılmıştır.

Eşit Çerçeveli İnce Derinlik

Geniş ekranına rağmen UH5N-M, iç mekan tasarımları için avantajlı ince bir derinliğe sahiptir. Dikey moda ayarlanırken görsel sorunlardan kaçınmak için çerçevenin dört tarafı aynı kalınlığa sahiptir; üstte, altta, solda ve sağda eşit bir simetri sunar. Bu nedenle model çok çeşitli tasarım seçenekleri için uygundur.

Bir kozmetik ürün dükkanında UH5N-M duvara monte edilmiştir ve ince tasarımı ve eşit çerçevesi iç mekana sorunsuzca uyum sağlar.

Bir kozmetik ürün dükkanında UH5N-M duvara monte edilmiştir ve ince tasarımı ve eşit çerçevesi iç mekana sorunsuzca uyum sağlar.

Çoklu USB
ile Çok Yönlü Operasyon

İki USB bağlantı noktasını destekleyen UH5N-M çok yönlü kullanım seçenekleri sunar. Örneğin, diğer bağlı cihazları kullanırken ekranda içerik oynatmak mümkündür. Bu, bir toplantı sırasında fare veya klavye kullanırken harici depolama cihazlarından PPT dosyalarının indirilimesi gibi kullanımı kolay görevleri içerir.

Toplantı odasındaki bir erkek UH5N-M'e bağlı ve eşzamanlı kullanılan bir fare ve klavye ile bir toplantı düzenliyor.

Toplantı odasındaki bir erkek UH5N-M’e bağlı ve eşzamanlı kullanılan bir fare ve klavye ile bir toplantı düzenliyor.

Yüksek Çözünürlüklü Ekran

FHD’den dört kez daha yüksek çözünürlük sunarak müşterileri görsel olarak tatmin eder. Ayrıca ekrandaki parlama önleyici kaplama, parlak aydınlatmalı ortamlarda ekrandaki yansımayı azaltır, görünürlüğü ve okunurluğu artırarak müşterilere oldukça rahat izlenen bir ekran sunar.

Sezgisel UI ile birden fazla görev aynı anda yapılabilir.

Rahat webOS Platformu

UH5N-M, ayrı bir medya oynatıcı gerektirmeden birden fazla görevi gerçekleştirmesine olanak tanıyan yüksek performanslı bir SoC ile donatılmıştır. webOS platformu, kullanıcı konforunu artıran sezgisel bir kullanıcı arabirime sahip uygulama geliştirme araçları sunar, harici sensörlerle ve webOS iş ortağı uygulamalarıyla kolay bağlantı kurulmasını sağlar ve SI dostu bir ortam yaratır.

Güvenilirlik Sunan Dayanıklılık

İş ortamları için optimize edilmiş UH5N-M, istikrarlı bir çalışma sağlayan koruyucu kaplama ve IP5x sertifikasyonu sayesinde toz ve neme karşı korunmuştur.

The UH5N-M has conformal coating to protect the display even in salty or humid environments.

The UH5N-M has conformal coating to protect the display even in salty or humid environments.

Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri

UH5N-M , LG'nin Geliştirilmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik özellikleri sağlayarak önemli verileri, harici erişim veya saldırılara karşı korur. LG UHD Bilgi Ekranı, müşterilerin verilerini ve işleri güvenli şekilde koruyarak bilgi güvenliği alanında güvenilir sertifikalara sahiptir. Örneğin bu model, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 Sertifikalıdır.

UH5N-M, önemli verileri harici erişim veya saldırılara karşı koruyan güvenlik özelliklerine sahiptir.

UH5N-M, önemli verileri harici erişim veya saldırılara karşı koruyan güvenlik özelliklerine sahiptir.

SuperSign Çözümleri

SuperSign, alanınızdaki yaratıcı ve düzenli dijital bilgi ekranı içerikleri için entegre ve sezgisel bir içerik yönetim çözümüdür. Kullanışlı kullanıcı deneyimleri ile müşteriler ve bir dizi hizmet arasında bağlantı kurar. SuperSign Cloud gibi birçok farklı versiyonu keşfederek size en uygun seçeneğin keyfini sürün.

Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.

Kafe yöneticileri, içerik yönetimi yazılımını kullanarak kafenin duvarına kurulu ekranda görüntülenecek olan menüleri oluşturuyor.

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    86"

  • Panel Teknolojisi

    ADS

  • Arka Işık Tipi

    Kenar (Edge)

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 UHD

  • Yenileme Hızı

    120Hz

  • Parlaklık

    500nit Tip.

  • Kontrast Oranı

    1.200:1

  • Dinamik CR

    1.000.000:1

  • Renk Gamı

    BT709 %95

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07G 8bit + FRC

  • Tepki Süresi

    8ms G - G

  • Yüzey İşleme (Haze)

    0.25

  • Kullanım ömrü

    50.000 Saat Min.

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    24/7

  • Dikey / Yatay

    Var / Var

  • Saydamlık

    Yok

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Yok

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var 3, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • DP Girişi

    Var 1, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var 1, 4 pin Telefon jakı

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var 1

  • IR Girişi

    Var 1

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A2

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Yok

  • Ses Çıkışı

    Var 1

  • Dokunmatik USB

    Yok

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Yok

  • RS232C Çıkışı

    Var 1, 4 pin Telefon jakı

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Yok

  • IR Çıkışı

    Yok, RS232C GİRİŞ/ÇIKIŞ üzerinden IR papatya zinciri desteği

  • Papatya Zinciri

    Yok

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    13.4mm Eşit

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    53.0 kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    66.7 kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1928.8 x 1099.8 x 29.7mm IR ve Kulpsuz

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Yok

  • Kulp

    Var

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    600 x 400

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    2100 x 1250 x 253mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Yok

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Var

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Var, harici IR

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • BLU Sensörü

    Yok

  • Nem Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Var

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Var

  • FAN (Dahili)

    Yok

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.0

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Var

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Var

  • RS232C Sync

    Var

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Var

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Yok

  • PIP

    Var

  • PBP

    Var 4

  • Ekran Paylaşımı

    Var

  • Video Etiketi

    Var 4

  • URL ile Oynatma

    Var

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Var

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var, Maks. 15x15

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Var, Belirlenecek

  • Crestron Connected

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Var

  • Beacon

    Var

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

  • Pro:Idiom

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Yok

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    205W

  • Maks.

    297W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    699 BTU/Saat Tipik, 1013 BTU/Saat Maks

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    144W

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Var, 10W X 2

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "B" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    Yok / Var

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Var, Belirlenecek / Karbon "Ölçülmüş"

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Var

  • SuperSign Cloud

    Var

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Var

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Brezilya Portekizcesi, İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Avrupa Portekizcesi, Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Türkçe, Arapça

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda + 2 adet pil, Güç Kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kitapçık, RS232C Dönüştürücü, 6 adet Kablo Tutucu, Kablo tutucu <7 pin>

  • Opsiyonel

    Genel Duvar Askısı LSW640A/B

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Yok

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var Kısmi alan kaplama

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.