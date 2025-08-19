UHD Bilgi Ekranı

Geniş ekranına rağmen UH5N-M, iç mekan tasarımları için avantajlı ince bir derinliğe sahiptir. Dikey moda ayarlanırken görsel sorunlardan kaçınmak için çerçevenin dört tarafı aynı kalınlığa sahiptir; üstte, altta, solda ve sağda eşit bir simetri sunar. Bu nedenle model çok çeşitli tasarım seçenekleri için uygundur.