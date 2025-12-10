We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Bilgi Ekranı
UHD Bilgi Ekranı
LG webOS UHD Bilgi Ekranı
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
Ultra HD Çözünürlükle Olağanüstü Görüntü Kalitesi
UHD çözünürlük özelliği, içeriklerin renklerini ve detaylarını canlı ve gerçekçi bir hale getirir. Ayrıca geniş görüntüleme açısı, içeriği netleştirir.
LG webOS 6.1 ile Yüksek Performans
UL3Q serisinde bulunan LG webOS 6.1, birden fazla görevin sorunsuz yürütülmesini sağlar. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI özelliği ile kullanıcı rahatlığını artırır.*
* GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü
Uniform Çerçeve Tasarımı ile Kolay Kurulum
UL3Q serisi, görsel uyuma sahip bir ekran çözümü oluşturmak için yatay ve dikey olarak mükemmel dengeli çerçevelere sahiptir. Özel tasarımı, perakende ortamlarında kurulumu basitleştirirken gerçek anlamda sürükleyici bir izleme deneyimi sunar. Sofistike, simetrik çerçeveler mekanların estetik çekiciliğini artırarak sıradan ekranları zarif odak noktalarına dönüştürür.
Uyarlanabilir İzleme Deneyimi
UL3Q’nun yenilikçi Ön Kısım Yukarı/Aşağı eğim desteği ile gelişmiş esnekliği deneyimleyin. İster yüksek ister alçak monte edilsin, her ekran izleyicilerin göz hizasına daha iyi uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Böylece kurulum yüksekliğinden bağımsız olarak en iyi etkileşim sağlanır. Bu çok yönlülük, hem mekan verimliliğini hem de görsel konforu optimize ederek farklı izleme açılarından net bilgi sunar.
* 76”/86” desteklenmez.
** Bu ekran 15 dereceye kadar yukarı/aşağı eğilir; hasarı önlemek için bu aralığı aşmayın.
Uzaktan Takip ve Kontrol
Bu web tabanlı takip çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcıların işlemlerini rahatça yapmalarını sağlar. Kullanıcının, ağ bağlantısı bulunan her ortamda, her an her yerde cep telefonu ve bilgisayardan hem güncel hem de geçmiş verilere tam erişime sahip olmasını sağlar. Kullanıcılar ekranı gerçek zamanlı olarak takip edebilir, değişiklikler yapabilir ve uzaktan kontrol edebilir.
Dahili Parlaklık Sensörü
UL3Q’nun öne monte edilmiş sensörü, parlaklığı farklı aydınlatma koşullarına uyacak şekilde otomatik ayarlayarak manuel müdahale olmadan görüntüleme kalitesini ve enerji verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur. Bu uyarlanabilir özellik, güç tasarrufunu desteklerken tutarlı ekran performansının korunmasını sağlar ve çevresel değişikliklere tepki veren gelişmiş görsel deneyim sunar.
Gelişmiş Güvenlik Mimarisi
UL3Q, LG’nin Gelişmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisini kullanarak kritik verileri yetkisiz erişime ve olası güvenlik tehditlerine karşı korur. Bilgi güvenliği konusundaki bu taahhüt, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 sertifikası ile doğrulanmış olup işletmelere, hassas içeriklerinin ve operasyonlarının günümüzün zorlu güvenlik ortamında korunduğuna dair güven sağlar.
Ödüllü Sürdürülebilirlik
UL3Q serisi, LG Display’in ESG taahhüdünü bünyesinde barındırır: “Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam.” Şirket genelinde çevre sorumluluğuna olan bu adanmışlığımız sayesinde sürdürülebilirlik mükemmelliği konusunda küresel şirketlerin en iyi %1'i arasına girdiğimiz, prestijli 2025 EcoVadis Platinum madalyasını kazandık.
LG ConnectedCare
LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek müşteri işletmelerinin istikrarlı çalışmasını destekler.
* “LG ConnectedCare” hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve ayrı satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
86"
Panel Teknolojisi
ADS
Arka Işık Tipi
Doğrudan
En Boy Oranı
16:9
Doğal Çözünürlük
3840x2160 (UHD)
Yenileme Hızı
60Hz
Parlaklık
350nit (Tip.)
Kontrast Oranı
1,200:1
Dinamik CR
1,000,000:1
Renk Gamı
DCI 80%
İzleme Açısı (Y × D)
178 x 178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
10 bit (D), 1,07 Milyar Renk
Tepki Süresi
8 ms (G - G)
Yüzey İşleme (Haze)
0.01
Kullanım ömrü
30,000 Saat (Minimum)
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
16/7
Dikey / Yatay
Var/Var
Saydamlık
Yok
QWP (Quarter Wave Plate)
Yok
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var(3), HDCP2.2/1.4
DP Girişi
Yok
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var(1), 4 Pinli Telefon Girişi
RJ45(LAN) Girişi
Var(1)
IR Girişi
Yok
USB Girişi
USB2.0 Tip A(2)
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Yok
Ses Çıkışı
Var(1)
Harici Hoparlör Çıkışı
Yok
RS232C Çıkışı
Var
RJ45(LAN) Çıkışı
Yok
IR Çıkışı
Yok
Papatya Zinciri
Yok
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Siyah
Çerçeve Genişliği
10,7 mm Eşit
Ağırlık (Ana Ünite)
31.8
Ambalajlı Ağırlık
42.6
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1926.6 X 1098 X 60
Kulp
Yok
VESA Standart Montaj Arayüzü
600 x 400
Kutu Boyutları (G x Y x D)
2080 X 220 X 1255
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
8GB
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Var
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Var
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
BLU Sensörü
Yok
Nem Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Var
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
Var (Sadece Açma/Kapatma)
FAN (Dahili)
Yok
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.1
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Var
Sinyal Yok Görüntüsü
Var
RS232C Sync
Var
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Var
Arka Işık Senkronizasyonu
Yok
PIP
Yok
PBP
Yok
Ekran Paylaşımı
Var
Video Etiketi
Var(4, En Fazla Bir HDMI girişi)
URL ile Oynatma
Var
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Var
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Var
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Var
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Var(Belirlenecek)
Crestron Connected
Var
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Var
Beacon
Var
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Var
Pro:Idiom
Var
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Yok
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C (Portrait Modda: 0 °C ile 35 °C)
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
Tip.
205 W
Maks.
287 W
BTU (İngiliz Isı Birimi)
699.489BTU/Saat(Tip.), 979.284BTU/Saat(Maks.)
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
143.5W
DPM
0.5 W
Kapatma
0.5 W
SES
Hoparlör (Dahili)
Var (10W X 2)
SERTİFİKA
Güvenlik
CB
EMC
FCC Sınıf "B" / CE
ERP / Energy Star
O(Yeni ERP)/O
ePEAT (Sadece ABD)
Var
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Var
SuperSign Cloud
Var
Promota
Yok
Mobile CMS
Var
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Orijinal Çince, Brezilya Portekizcesi, İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Avrupa Portekizcesi, Felemenkçe, Çekçe, Yunanca, Türkçe, Arapça, Lehçe
AKSESUAR
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Telefon - D-Sub9 Cinsiyet
Opsiyonel
Yok
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
Yok
Eğim (Aşağı bakan)
Yok
IP Sınıfı
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
