UHD Bilgi Ekranı

UHD Bilgi Ekranı

UHD Bilgi Ekranı

86UL5Q-E
Temel Özellikler

  • Çözünürlük: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Parlaklık: 500 nit (Tip.)
  • 24 Saat Kullanım Sahnesi (7 Gün / 24 Saat)
  • Eğim Desteği ile Yüz Yukarı/Aşağı
  • Eşit Çerçeve
  • webOS 6.1 ile Yüksek Performans
Daha fazla

7/24 Çalışma için LG webOS UHD Bilgi Ekranı

Kozmetik mağazasında, duvara yükseğe monte edilmiş ve aşağıya eğimli iki bilgi ekranı, kozmetik reklamlarını canlı bir şekilde sergiliyor.

* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.

Ultra HD Çözünürlükle Olağanüstü Görüntü Kalitesi

UHD çözünürlüklü UL5Q-E serisi, içerikteki renk ve ayrıntıların gerçekçiliğini artırır. Geniş izleme açısı net görseller sunarken, 500 nit parlaklık içeriği canlı bir şekilde sergiler.

LG webOS 6.1 ile Yüksek Performans

LG webOS 6.1, birden fazla görevin sorunsuz yürütülmesi için UL5Q-E serisinde kullanılabilir. LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, sezgisel GUI özelliği ile kullanıcı rahatlığını artırır.*

* GUI : Grafik Kullanıcı Arayüzü

Eşit Çerçeve Tasarımı

UL5Q-E serisi, eşit çerçeveleriyle farklı alanların estetik çekiciliğini artırır. Bu uniform çerçeveler yalnızca kolay kurulum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda standart ekranları zarif odak noktalarına dönüştürür.

Uyarlanabilir İzleme Deneyimi

UL5Q-E serisinin yukarı/aşağı eğim özelliği sayesinde esnekliği deneyimleyin. İster yükseğe ister alçağa monte edilmiş olsun, ekran göz seviyesine ayarlanabilir ve kurulum yüksekliğinden bağımsız olarak izleyiciyle etkileşim sağlar. Bu çok yönlülük yalnızca mekânsal verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda görsel konfor sağlayarak farklı izleme açılarından net bilgi sunar.

* 75”/86” desteklenmez.
** Bu ekran yukarı/aşağı 15 dereceye kadar eğilebilir; hasarı önlemek için bu aralığı aşmayın.

7/24 Çalışmaya Uygun Tasarlandı

Asla uyumayan ortamlar için tasarlanan UL5Q-E serisi, 7/24 çalışmayı mümkün kılan panel teknolojisine sahiptir.

* UL5Q-E serisi, diğer bilgi ekranı modelleriyle aynı standart garanti süresini sunar ve isteğe bağlı uzatılmış garanti ile toplamda 5 yıla kadar koruma sağlar. Uzatılmış garanti satın alınırsa, 30.000 saatlik kullanıma ulaşıldığında veya 5 yıllık süre sona erdiğinde, hangisi önce gerçekleşirse, garanti sona erer.

Dahili Parlaklık Sensörü

UL5Q-E serisinin öne monte edilmiş parlaklık sensörü, parlaklığı farklı aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlayarak manuel müdahaleye gerek kalmadan görüntüleme kalitesini ve enerji verimliliğini optimize eder. Bu uyarlanabilir özellik, güç optimizasyonunu desteklerken tutarlı ekran performansı sağlar ve çevresel değişikliklere dinamik olarak yanıt veren bir görsel deneyim sunar.

Gelişmiş Güvenlik Mimarisi

UL5Q-E serisi, LG’nin Gelişmiş Çekirdek Koruması (EKP) teknolojisini kullanarak kritik verileri yetkisiz erişime ve olası güvenlik tehditlerine karşı korur. Bilgi güvenliğine olan bu taahhüt, ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 sertifikası ile doğrulanmış olup işletmelere, hassas içeriklerinin ve operasyonlarının günümüzün zorlu güvenlik ortamında korunduğuna dair güven sağlar.

Uzaktan İzleme ve Kontrol

Bu web tabanlı izleme çözümü kullanıcı dostudur ve kullanıcıların işlemlerini rahatça yapmalarını sağlar. Kullanıcının, ağ erişilebilir bir ortamda cep telefonu ve bilgisayardan her an her yerden hem güncel hem de geçmiş verilere tam erişim sağlamasını mümkün kılar. Kullanıcılar üniteyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir, değişiklikler yapabilir ve uzaktan kontrol edebilir.

EPEAT Registered

Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı (EPEAT), bir ürünün çevre üzerindeki etkisini değerlendiren, birçok müşteri katmanına yönelik bir yöntemdir. UL5Q-E serisi, EPEAT Bronz sertifikalı* bir ekrandır. Yani, Bilgisayarlar ve Ekranlar kategorisinde gerekli tüm kriterleri karşılar.

* Ağustos 2025’te kaydedilmiştir.

LG ConnectedCare

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmelerinin kararlı şekilde çalışmasını destekler.

* ‘LG ConnectedCare’ hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve ayrıca satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    86"

  • Panel Teknolojisi

    ADS

  • Arka Işık Tipi

    Direkt

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840x2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60Hz

  • Parlaklık

    500nits (Tipik.)

  • Kontrast Oranı

    1,200:1

  • Dinamik CR

    1,000,000:1

  • Renk Gamı

    DCI 80%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    10-bit (D), 1.07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    8ms (G - G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    0.01

  • Kullanım ömrü

    30,000Hrs (Min)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    24/7

  • Dikey / Yatay

    Var/Var

  • Saydamlık

    Yok

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Yok

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var(3), HDCP2.2/1.4

  • DP Girişi

    Yok

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var(1), 4pin Telefon Girişi

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var(1)

  • IR Girişi

    Yok

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A (2)

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Yok

  • Ses Çıkışı

    Var(1)

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Yok

  • RS232C Çıkışı

    Var

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Yok

  • IR Çıkışı

    Yok

  • Papatya Zinciri

    Yok

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    10,7 mm Eşit

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    31.8

  • Ambalajlı Ağırlık

    42.6

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1926.6 X 1098 X 60

  • Kulp

    Yok

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    600 x 400

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    2080 X 220 X 1255

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Var

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Var

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • BLU Sensörü

    Yok

  • Nem Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Var

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    O (Sadece Aç/Kapa)

  • FAN (Dahili)

    Yok

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.1

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Var

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Var

  • RS232C Sync

    Var

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Var

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Yok

  • PIP

    Yok

  • PBP

    Yok

  • Ekran Paylaşımı

    Var

  • Video Etiketi

    Var (4, Maks. Bir HDMI giriş)

  • URL ile Oynatma

    Var

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Var

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Var (Belirlenecek)

  • Crestron Connected

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Var

  • Beacon

    Var

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

  • Pro:Idiom

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Yok

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C (Portrait Modda: 0 °C ila 35 °C)

  • Çalışma Nemi

    10% ila 80%

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • DPM

    0.5 W

  • Kapatma

    0.5 W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    O (10W X 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB

  • EMC

    FCC Sınıf "B" / CE

  • ERP / Energy Star

    Var(Yeni ERP)/Var

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Var

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Var

  • SuperSign Cloud

    Var

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Var

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Orjinal), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveçce, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Flemenkçe, Çekçe, Yunan, Türkçe, Arapça, Lehçe

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 pil dahil), Güç kablosu, Düzenleme kitabı, Kolay kurulum kılavuzu, Garanti kartı, Telefon-D-Sub9 bağdaştırıcı

  • Opsiyonel

    Yok

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Yok

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Yok

  • IP Sınıfı

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.