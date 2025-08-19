We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
24" Pro:Centric Otel TV
Akıllı Özelleştirme
Gelişmiş Misafir Deneyimi
Akıllı Bağlantı
Tüm Özellikler
ARABIRIM
Yan
Kulaklık Çıkışı, HDMI Girişi, USB, CI Yuvası
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, USB, RS-232C (Kontrol ve Servis), RJ45, Harici Hoparlör Çıkışı (2)
AUDIO
Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi
5W + 5W / 2.0 ch
Ses modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
EKRAN
Tür
Kenar LED’i
Çözünürlük
1.366 x 768 (HD)
Parlaklık
250
GENEL
Bölge
Avrupa
SMART ÖZELLIKLERI
Smart UX
webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar, SDP (Hizmet Sağlama Platformu) uyumluluğu
Bağlantı
SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu
VIDEO
Görüntü İşlemcisi
XD İşlemci
Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)
•
Çerçeve Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam Genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
YAYIN SISTEMI
Analog
PAL / SECAM
Dijital
DVB-T2/C/S2
ÇÖZÜM
Tür
Pro:Centric Smart, V, Direct
Veri İletimi ( IP ve RF)
•
RF
• (1 Tuner)
HCAP (SDK)
GEM / Flash /HTML5
Pro:Centric Uygulaması
PCA 3.7
Dijital Hak Yönetimi
Pro:Idiom
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
Vesa
75 x 75
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
556 x 384,3 x 140,6 / 3,7kg
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
700 x 140 x 402 / 4,9kg
ÖZELLIK
Kurulum
EzManager, USB Kopyalama
Yönetim
RF üzerinden uyandır, WOL, Uzaktan Tanılama, TVLing Etkileşimi, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC
Otelcilik
Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Tek Kanal Harita, Harici Güç, RJP Uyumluluğu, webRTC Ready
UYUMLULUK BİLGİLERİ
