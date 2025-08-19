24" Pro:Centric Otel TV

Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TV'leri uzaktan yönetin. Pro:Centric Direct, marka bilincini artırmak ve misafirlerin zevk ve ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widget'lar ve üç tip (Sinematik tip, Izgara tipi, Bar tipi) tema şablonu ile birlikte ücretsiz tasarım şablonu sunmaktadır.