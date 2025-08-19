LT340C Serisi

USB veri kopyalama işlevi, kullanıcıların her ekranı teker teker ayarlama gereksinimini ortadan kaldırarak optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Kullanıcılar USB’deki verileri bir ekrana kopyaladıktan sonra, bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara da kolayca dağıtılabilir.



