LT340C Serisi
*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BILGI
Kategori
Commercial Lite
TASARIM
Araç Adı
LJ55
Stant Türü
2 Direk
Ön Yüz Rengi
Ceramic Black
EKRAN
Boyut (inç)
43
Çözünürlük
Full HD (1,920 x 1,080)
Parlaklık (Tip.)
400 nit
AUDIO (SES)
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
YAYIN SISTEMI
Dijital
DVB-T2/C/S2
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
PAL / SECAM
STANDART
Güvenlik
CB, CU TR
EMC
CE
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
USB Cloning
EVET
WOL
EVET
SNMP
EVET
Tanılama
EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
IR Çıkışı
EVET (RS-232C)
Çoklu IR Kodu
EVET
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
Welcome Video
EVET
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
Insert Image
EVET
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
USB Otomatik oynatma / oynatma+
EVET (USB Otomatik oynatma+)
Lock mode
EVET (Sınırlı)
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
Crestron Sertifikası Uyumluluk
EVET
DPM (Digital Power Management)
EVET
Zaman planlayıcı
EVET
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
BAĞLANTILAR
HDMI Girişi
EVET (2 adet)
USB (Ver.)
EVET (1 adet / 2.0)
RF Girişi
EVET (2 adet)
AV Girişi
EVET
Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)
EVET
RGB Girişi (D-sub 15 pin) - PC
EVET
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
Kulaklık Çıkışı
EVET
CI Slot
EVET
RJ45 (Kullanım Amacı)
YES (SNMP&MHEG)
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (D-Sub 9pin)
MEKANIK
VESA Uyumluluğu
200 x 200 mm
Kensington Kilit
EVET
BOYUTLAR / AĞIRLIK
Stantlı Boyut (G x Y x D)
977 x 615 x 187 mm
Stantsız Boyut (G x Y x D)
977 x 575 x 80.8 mm
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1060 x 660 x 152 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
17.7/17.7/17.7/20.8 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
16.3/16.3/16.3/19.4 mm
Stantlı Ağırlık
8.1 kg
Stantsız Ağırlık
8 kg
Sevkiyat Ağırlığı
10.5 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
Güç Tüketimi (Maks)
88.0W
Güç Tüketimi (Tip.)
62.0W
Bekleme Güç Tüketimi
0,3 W'ın altında
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
ErP Sınıfı
A+
Güç Tüketimi
54W
Parlaklık Oranı (%)
65
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
75
AKSESUARLAR
Uzaktan kumanda tipi
L-Con
Güç Kablosu
YES (1.5M, Angle Type)
