LT340C Serisi

Temel Özellikler

  • Otel Modu
  • USB Kopyalama
  • WOL (LAN üzerinden uyandır)
  • SNMP
  • Crestron Connected® (Ağ Tabanlı Kontrol)
Daha fazla
Çok Amaçlı Kullanıma Yönelik Temel Ticari TV1

Çok Amaçlı Kullanıma Yönelik Temel Ticari TV

LG Commercial Lite TV’ler, konaklama sektörü ve işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Misafirleriniz ve müşterileriniz, LT340C’nin kullanıcı dostu arayüzlerini ve muhteşem görüntü ve video kalitesini memnuniyetle karşılayacaklardır.

DAHA KOLAY BAKIM1

DAHA KOLAY BAKIM

Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme
Arıza veya hata durumunda, gerçek zamanlı uzaktan bakım mevcuttur. Bir hata oluştuğunda, SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) protokolü üzerinden bildirim gönderilebilir.
WOL (Wake-on-LAN)
WOL (Wake-on LAN), kullanıcıların ekranları çalıştırabilmek için ağ genelinde mesaj gönderebilmesini sağlar.


Hızlı Menü1
Katma Değerli Yazılım Çözümü

Hızlı Menü

LG, sunduğu yeni Hızlı Menü (ver. 3.0) ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor. Oluşturma aracı, otellerin promosyon videolarının prodüksüyonunu mümkün kılıyor.

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk1
DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk

Bu LG TV, toplantı odası için tasarlanmış ve kurumsal toplantı alanı pazarındaki artan ihtiyacı karşılayan bir işlev olan Crestron Connected® Sertifikasına sahiptir.

*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

DPM (Ekran Güç Yönetimi)1
DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Bundan böyle işlevi açık hale getirerek DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz. Sinyal alınamadığında TV’ler güç verimliliğini yönetmek için DPM moduna geçer

USB Veri Kopyalama1
Basit İçerik Yönetimi

USB Veri Kopyalama

USB veri kopyalama işlevi, kullanıcıların her ekranı teker teker ayarlama gereksinimini ortadan kaldırarak optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Kullanıcılar USB’deki verileri bir ekrana kopyaladıktan sonra, bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara da kolayca dağıtılabilir.

Zamanlayıcı1
Katma Değerli Özellikler

Zamanlayıcı

Ticari TV'niz için kendi zamanlayıcınızı oluşturun. Açılış/kapanış saatlerini ve tatil günlerini belirledikten sonra, TV planlanan zamanda açılır/kapanır.

Harici Hoparlör Çıkışı1
Katma Değerli Özellikler

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın. Konuklar, tuvaletler de dahil olmak ticari alanlardaki her yerden TV sesini dinleyebilir ve kontrol edebilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Commercial Lite

TASARIM

  • Araç Adı

    LJ55

  • Stant Türü

    2 Direk

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic Black

EKRAN

  • Boyut (inç)

    43

  • Çözünürlük

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • Parlaklık (Tip.)

    400 nit

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    20W

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    PAL / SECAM

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • USB Cloning

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • USB Otomatik oynatma / oynatma+

    EVET (USB Otomatik oynatma+)

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • Crestron Sertifikası Uyumluluk

    EVET

  • DPM (Digital Power Management)

    EVET

  • Zaman planlayıcı

    EVET

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (2 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (1 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • AV Girişi

    EVET

  • Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    EVET

  • RGB Girişi (D-sub 15 pin) - PC

    EVET

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    YES (SNMP&MHEG)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    977 x 615 x 187 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    977 x 575 x 80.8 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1060 x 660 x 152 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    17.7/17.7/17.7/20.8 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    16.3/16.3/16.3/19.4 mm

  • Stantlı Ağırlık

    8.1 kg

  • Stantsız Ağırlık

    8 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    10.5 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    88.0W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    62.0W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,3 W'ın altında

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A+

  • Güç Tüketimi

    54W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    75

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    L-Con

  • Güç Kablosu

    YES (1.5M, Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.