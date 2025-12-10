4K UHD Smart TV

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pro:Centric Solutions Özellikli 4K UHD Otel Televizyonu
Bu resimde, otel odasında duvara dayalı bir stant üzerinde TV yer alıyor. TV ekranı parlak ve net bir şekilde görüntüleniyor.
* Bu sayfadaki tüm görseller sadece temsilidir.
4K UHD, Ultra Yüksek Çözünürlükte Canlı Görüntü
LG UHD TV’ler beklentilerinizi her seferinde aşar. Full HD’ye göre dört kat daha fazla piksel doğruluğu ile gerçekçi görüntü kalitesini ve canlı renkleri deneyimleyin. LG'nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltir. 4K Süper Yükseltme, gelişmiş çözünürlüğü, parlaklığı ve netliği iyileştirir. Canlı renkler ve parlaklık, ekran çözünürlüğünü yeni zirvelere taşıyor. HDR10 Pro* ile daha keskin kontrast sunan üst düzey görüntü kalitesini deneyimleyin.
TV ekranında görüntülenen manzara canlı bir şekilde resmediliyor ve sanki gerçekmiş gibi görünüyor.
* HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi “HDR10”u esas alan bir teknolojidir.
LG Otel Televizyonu,
Google Cast ile çalışır
LG Otel Televizyonunda en sevdiğiniz OTT programlarını büyük ekranda oynatmak için kullanışlı bir QR kodu ile kişisel cihazlarınıza hızlı erişimin keyfini çıkarın. Kişisel bilgilerin otomatik silinmesi sayesinde güvenli çıkışı deneyimleyin, içiniz rahat etsin. Ayrıca kalıcı eşleştirme ile cihazlarınızı bir kez bağlayın, tüm konaklamanız boyunca bağlantınız devam etsin!
Otel misafirleri, içeriğe erişmek için Google Cast kullanarak akıllı telefonu oda içi TV ile eşleştiriyor.
* Google Cast, Google LLC’nin ticari markasıdır.
AirPlay ile Çalışır
Apple AirPlay ile misafirler, iPhone veya iPad’lerinden LG Pro:Centric Smart Otel TV'lerine doğrudan içerik yansıtabilir. Böylece ister en sevdikleri uygulamalarından film ve dizi izleyebilir ister Apple cihazlarındaki fotoğrafları, kişisel videoları, oyunları ve daha fazlasını paylaşabilirler. Otele giriş yapan misafirlerin, konaklamaları süresince iPhone veya iPad’lerini odadaki TV ile doğrudan gizli ve güvenli bir şekilde eşleştirmek için ekrandaki benzersiz QR kodunu taramaları yeterlidir.
Bir otel misafiri, AirPlay aracılığıyla iPhone’unu odadaki televizyonla eşleştiriyor.
Netflix Uygulamasına Kolay Erişim
Pro:Centric özelliğine sahip UK660H ile Netflix’in kapsamlı video içeriğini deneyimleyin. Odanızın konforunun ve binlerce seçenek sunan yayın hizmetinin tadını çıkarın.
Netflix uygulaması dahil olmak üzere birçok otel içeriği, otel odasındaki TV'de gösterilir.
* Netflix üyeliği gereklidir.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud, kuruluşun CMS çözümünün kullanılabilirliğini ve sistemin buluta taşınmasını iyileştirerek 3. taraf çözüm hizmetini destekler. Ayrıca göz alıcı bir kontrol paneli ile veri toplama ve analitik platformunu geliştiren çeşitli tasarım şablonları sunar. Yeni özelliklere ek olarak LG Channels*, başka cihazlara veya aboneliklere gerek kalmadan normal yayın kanallarının yanı sıra CP (İçerik Sağlayıcı) kanallarından geniş bir içeriğe erişmeyi kolaylaştırır. Ayrıca Mobil Uygulama Oluşturucu, misafirler için mobil cihazda konsiyerj hizmetlerinin kurulum sürecini basitleştirir. Bu işlev aracılığıyla misafir talepleri anında yanıtlanarak yerine getirilir.
Bu resimde, Pro:Centric Cloud üzerinde çalışan bir kadın yer alıyor.
* Şu anda Almanya, İspanya, Fransa, Finlandiya, İrlanda, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Portekiz'de desteklenmektedir. Diğer AB ülkeleri için lütfen yerel bayinizle iletişime geçin.
Zarif Görünüm İçin İnce Derinlik
UK660H, ince tasarımıyla iç mekanlara kusursuz uyum sağlar ve misafirlerde modern bir izlenim yaratır.
UK660H, otel odasına kusursuzca monte edilmiş, yandan görünümle ince tasarımı vurgulanıyor.
* 65” ~ 43” ekranlar için
Tüm Özellikler
BILGI
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
Araç Adı
UA75
Stant Türü
2 Pole
Ön Yüz Rengi
Charcoal Black
EKRAN
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Parlaklık (Tip.)
240 nit
VİDEO
HDR_HDR 10 Pro
YES
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
YES
Gelişmiş AI Görüntü
YES
Oyun Ayar Menüsü
YES
AUDIO (SES)
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
AI Ses
YES
AI Akustik Ayarlama
YES (Ready, MMR Required)
LG Ses Senkronizasyonu
YES
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
Pro:Centric Smart
YES
webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)
YES
Pro:Centric Cloud
YES
Pro:Centric Direct
YES
Pro:Centric V
YES
Pro:Centric Server
YES
Quick Menu (Customizable Portal)
YES
Pro:Idiom (DRM)
YES
Pro:Idiom Media (DRM)
YES
AKILLI İŞLEV
Web Tarayıcı
YES
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
YES (Ready)
Mood Display
YES
Gallery Mode
YES
Wi-Fi
YES
Bluetooth
YES
Soft AP
YES
Screen Share
YES
DIAL
YES
Bluetooth Ses Oynatma
YES
HDMI-ARC
YES (HDMI2)
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
YES
OTELCILIK ÖZELLIĞI
EzManager
YES
USB Cloning
YES
RF üzerinde uyanma
YES
WOL
YES
SNMP
YES
Tanılama
YES (IP Remote)
HTNG-CEC (Sürüm)
YES (1.4)
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
YES (1.4)
IR Çıkışı
YES (RS-232C)
Çoklu IR Kodu
YES
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
YES
Welcome Video
YES
Welcome Screen (Splash Image)
YES
Insert Image
YES
One Channel Map
YES
Instant ON
YES
Mobile Remote
YES
Port Block
YES
Lock mode
YES (Limited)
Enerji Tasarrufu Modu
YES
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
NTP senkronize zamanlayıcı
YES
BEACON
YES
Video Tag
YES (2 Video)
BAĞLANTILAR
HDMI Girişi
YES (2ea)
USB (Ver.)
YES (1ea / 2.0)
RF Girişi
YES (2ea)
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
YES
CI Slot
YES (CI+ 1.4 ECP)
RJ45 (Kullanım Amacı)
1 (Ethernet)
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
YES (Phone jack)
MEKANIK
VESA Uyumluluğu
200 x 200 mm
Kensington Kilit
YES
BOYUTLAR / AĞIRLIK
Stantlı Boyut (G x Y x D)
968 x 621 x 200 mm
Stantsız Boyut (G x Y x D)
968 x 567 x 67.9 mm
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1055 x 660 x 142 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
13.2/13.2/13.2/19.7 mm
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
7.3/7.3/7.3/18.2 mm
Stantlı Ağırlık
7.4 kg
Stantsız Ağırlık
7.3 kg
Sevkiyat Ağırlığı
9.1 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
Güç Tüketimi (Maks)
101.3W
Güç Tüketimi (Tip.)
77.8W
Bekleme Güç Tüketimi
Under 0.5W
STANDART
Güvenlik
CB
EMC
CE
AKSESUARLAR
Güç Kablosu
YES (1.5M / Detached Angle)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.