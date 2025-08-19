49" Pro:Centric Otel TV

LG'nin içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TV'leri uzaktan yönetin. Marka bilincini artırmak ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widget'lar ve üç tip (Sinematik tip, Izgara tip, Bar tip) tema şablonu ile birlikte bir tasarım şablonu sunmaktadır.

