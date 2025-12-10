4K UHD Smart TV

Apple AirPlay ile misafirler, iPhone veya iPad’lerinden LG Pro:Centric Smart Otel TV'lerine doğrudan içerik yansıtabilir. Böylece ister en sevdikleri uygulamalarından film ve dizi izleyebilir ister Apple cihazlarındaki fotoğrafları, kişisel videoları, oyunları ve daha fazlasını paylaşabilirler. Otele giriş yapan misafirlerin, konaklamaları süresince iPhone veya iPad’lerini odadaki TV ile doğrudan gizli ve güvenli bir şekilde eşleştirmek için ekrandaki benzersiz QR kodunu taramaları yeterlidir.