55" OLED Otel TV

LG'nin içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TVleri uzaktan yönetin. Marka bilincini artırmak ve misafirlerin zevk ve ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widgetler ve üç tip (Sinematik tipi,Izgara tipi,Bar tipi) tema şablonu ile birlikte bir proje editörü sunmaktadır.